Les immeubles sont des tours folles et obscènes, prétendant au baroque et dansant comme dansent sur un mode sabbatique les travestis d’un cabaret à la mode déguisés en derviches tourneurs, des tours je veux dire comme on en voit à Doubaï par exemple, torturées par leurs formes étranges d’architectes fous (Philippe Grasset)…

Je n’ai nul souvenir du retour sinon de m’être trouvé comme dans une jungle sauvage et hostile jusqu’à être méchante comme on est diabolique, dans un entrelacement de ces immeubles de plus en plus caoutchouteux, comme des lianes de verre sans teint et de plaqué or, des tentacules d’aluminium serti de diamant, de carbone stealth et de béton habillé d’or-noir et brut qu’il me faut franchir, tout cela comme dans le livre d’Alfred Kubin, L’Autre Côté…

Le cauchemar désormais, c’est le monde que nous vivons avec quelques traits personnels parce qu’il le faut bien, directement rendu par l’inconscient qui intervient comme s’il était une conscience parfaitement assurée. Le cauchemar, “ce n’est pas les autres”, c’est l’ensemble tout qui malgré vous vous englobe, c’est le Grand Tout catastrophique ; le cauchemar, c’est la déstructuration sociale, sociétale, architecturale, déconstruction de la famille, des souvenirs, des gens, de la ville, de la lumière, du monde.