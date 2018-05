NOTRE numide amer évoque les péchés véniels du Vatican ! 4 milliards pour acheter le silence de familles violées. Syphilisation en chute libre, disait l’autre

Le Vatican paie 4 milliards de dollars aux victimes pour étouffer ses abus sexuels sur des enfants

Le Vatican a versé près de 4 milliards de dollars d’indemnisation aux victimes d’abus sexuels commis par ses prêtres sur des enfants, selon une nouvelle enquête choquante.

Selon Jack et Diane Ruhl du National Catholic Reporter, le Vatican a dépensé 3.994.797.060,10 $ pour « aider les familles » afin d’éviter d’être poursuivi en justice.

Collective-evolution.com rapporte: Le chiffre est basé sur une enquête de trois mois sur les données, qui comprend un examen de plus de 7.800 articles des bases de données de LexisNexis Academic et de NCR et des informations de BishopAccountability.org. Des rapports de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis ont également été utilisés.

Si la somme d’argent distribuée était répartie équitablement entre les 197 diocèses des États-Unis, chacun recevrait près de 20 millions de dollars.

Une somme incroyable d’argent provenant de travailleurs qui soutiennent la bonne foi et les intentions de l’Église – des parents de petits garçons abusés sexuellement – est utilisée pour dissimuler des crimes insondables commis par des prêtres.

Au début des années 90, un moine qui travaillait au Vatican s’est ouvert au New Yorker, admettant: «Vous ne croiriez pas les sommes d’argent que l’église dépense pour régler ces cas d’abus sexuels sacerdotaux.» En 1992, les catholiques américains les diocèses ont donné 400 millions de dollars pour régler des centaines de cas de molestation. C’était un morceau choquant de changement alors, et ce chiffre a augmenté de façon exponentielle depuis. Les hommes qui dirigent le Vatican sont bien conscients du problème et pourtant ils refusent de rendre la justice.

Quand le pape François a parlé à des centaines d’évêques sur la question, il a dit:

Je me rends compte à quel point la souffrance de ces dernières années a pesé sur vous, et j’ai soutenu votre généreux engagement à apporter la guérison aux victimes – sachant que nous sommes guéris nous aussi – et à œuvrer pour que ces crimes ne se répètent jamais.

Ses paroles d ‘«engagement généreux» ne font que montrer à quel point l’Église est vraiment soudée – plus préoccupée par la réputation que par la moralité.

« Les gens à qui il parlait étaient les personnes qui ont laissé les pédophiles pour s’en prendre aux enfants« , a déclaré John Salveson, un homme d’affaires de Philadelphie âgé de 59 ans qui a été abusé par un prêtre lorsqu’il était enfant.

Terry McKiernan, qui dirige BishopAccountability.org, a noté que le pape François a négligé le fait que de nombreux diocèses à travers le pays n’ont pas divulgué les noms des abuseurs et, en outre, continuent de faire pression contre les lois de prescription qui protègent les prêtres des poursuites pour crimes dans le passé.

David Clohessy, directeur exécutif du Réseau des survivants des personnes maltraitées par les prêtres, était jadis optimiste que François pousserait pour le changement dans la manière dont l’Église allait gérer le scandale, mais a depuis perdu espoir. « Il n’y a rien qu’il puisse dire qui serait utile, parce que les évêques catholiques ont déjà dit cela – » Je suis désolé, nous ne savions pas, nous allons nous améliorer. » Nous avons entendu cela depuis des décennies« , a-t-il dit. . « C’est un pape qui a refusé de prendre des mesures pour exposer un prédateur ou punir un facilitateur. . . . Il pourrait simplement défroquer, rétrograder, discipliner ou même dénoncer clairement un seul évêque complice. Il refuse, pas un seul. »

Pendant des centaines d’années, les enfants ont souffert de la part de prédateurs d’enfants qui restent en sécurité protégés par l’autorité et l’intégrité d’une foi honorable, mais les organisations, enquêteurs, journalistes, etc. continuent à sensibiliser, tandis que l’Église Catholique continue son combat pour bloquer les projets de loi qui prolongeraient le délai de prescription pour signaler un abus sexuel.

Source : Vatican Quietly Pays $4 Billion To Child Sex Abuse Victims

Hannibal GENSERIC