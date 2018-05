“сирийские братушки” : pourquoi Poutine préfèrera toujours Israël au monde arabo-musulman, par Anatoli Karlin

Il y a des idées plutôt étranges qui circulent autour du fait que la Russie est obligée d’aider la Syrie et l’Iran dans leurs querelles de longue date avec Israël, et que Poutine «trahit son peuple» en ne le faisant pas.

Eh bien, la dernière fois que j’ai vérifié, Poutine est président des Russes, pas des Syriens / Iraniens. En effet, le terme « сирийские братушки » (« frères syriens ») a longtemps été un mème ironique sur Runet pour dénoter l’absurdité de tels appels. Je ne suis même pas en désaccord avec l’affirmation que Poutine a trahi son peuple. C’est juste que cela s’est produit en 2014, pas à la douzaine d’occasions où il n’a pas mené une guerre nucléaire avec Israël pour se livrer aux fantasmes idéologiques particuliers de certains Occidentaux sur la Russie comme antipode de la menace sioniste.

Quoi qu’il en soit, Poutine n’a jamais réagi aux meurtres américains de mercenaires russes en Syrie, il serait donc absurde – voire insultant (pour les Russes) – s’il en faisait davantage pour les Iraniens.

Alexander Mercouris a expliqué pourquoi la Russie n’a pas d’incitations rationnelles à prendre parti dans les querelles arabo-israéliennes de 2017:

Ce n’est pas seulement que les médias occidentaux peuvent être invoqués pour ne jamais critiquer les actions qu’Israël prend, même si elles sont injustes ou scandaleuses. La triste vérité est qu’aucun des principaux gouvernements du monde ne le fait non plus. Non seulement les Etats-Unis soutiennent invariablement Israël quoi qu’il fasse et aussi scandaleux que puissent être ses actes, mais les jours où les actions israéliennes allaient recevoir de vives critiques de la part des gouvernements russe et chinois ont disparu depuis longtemps.

Les Russes et les Chinois ont leurs raisons pratiques pour ce changement de position. Puisque les Arabes sont incapables de prendre position contre Israël, il n’y a aucun sens à ce qu’ils le fassent. En outre, les Russes ont été gravement brûlés pendant la période de 1967 à 1985, quand ils ont pris fermement position contre Israël pour être blâmés par les Arabes pour leurs propres échecs, et quand ils ont trouvé que les Jihadis arabes étaient beaucoup plus pressés de les combattre en Afghanistan. que de combattre les Israéliens. Inutile de dire qu’après cette expérience, les Russes n’ont pas l’intention de tendre la main aux Arabes.