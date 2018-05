31 milliards de primes pour les Goldman saxe : la révolte du commandant Sylvain.

Sylvain : alors oui pour moi ce genre de comportement odieux de la part de quelques personnes aurait dû siffler la fin du monde, la révolte des sans dents, de ceux d’en bas, dont je revendique faire partie.

La fin du monde ?

Sylvain est un ami professeur d’informatique. Il m’a envoyé ceci :

Il y a quelques semaines une information paraissait sur internet qui me donnait envie de tout arrêter : 31.6 milliards de bonus pour les banquiers et assureurs à Wall Street. De dépit et peut être même de dégoût, je me déconnectais d‘internet, refusais de suivre toute actualité et semblait même gagner en qualité de vie et en qualité de sommeil. Cette décision face à cette information me semblait alors la bonne. Mais somme toute, je me trompais car cela ne durait qu’un temps et la réalité me rattrapait plus vite que je ne le pensais.

Et donc finalement je prenais le temps d’analyser cette information en détail.

31.6 milliards de bonus ! Ça fait rêver beaucoup de gens j’imagine y compris moi si je dois être honnête. Mais plus encore que ce chiffre brut, ce qui choquait c’est que le montant était le deuxième plus élevé de l’histoire juste après 2006 et ce dans une autre époque, comme dirait Georges Lucas il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine !!!!! Vous me direz ça n’est que 12 ans plus tôt, je vous réponds que c’était avant la crise des subprimes et avant la crise de la dette des états. Donc oui il y a bien longtemps.

Comment en sommes-nous arrivé là ? J’ai du lire l’article en entier du coup, ce qui après mon sevrage digital fût encore plus pénible. L’article justifiait ces bonus par les performances exceptionnelles de ces messieurs de la finance durant l’année écoulée. On y parlait même de la vitalité du secteur, sans sarcasme ni ironie !

Mais de quelles performances parlent-on alors ? Un rapide comparatif des index boursiers entre 2007, avant les crises, et 2017 et le retour aux bonus gargantuesques, montre qu’aucun des indices n’a atteint son niveau d’alors ! Niveau qui il faut l’admettre était certainement trop haut à l’époque. Mais alors on verse autant de bonus qu’à une époque ou tout était merveilleux, du moins le croyait-on alors, alors qu’aujourd’hui on est loin de ces records ?

Ah mais que dis-je, me voilà soudainement menteur parmi les menteurs, je répands moi aussi les hoax sur internet, aucun indice boursier n’a retrouvé son niveau d’antan ? Faux et encore faux, le s&p 500 a non seulement retrouvé son niveau mais l’a même dépassé allègrement. En fait c’est à peine si cet indice a remarqué l’existence des deux crises précédemment citées. Donc oui malheur à moi pour la désinformation que je relate dans cet article. Ou pas.

Finalement S&P, standard & poor’s serait la seule institution financière capable d’analyser correctement le marché ? Ou alors à force d’être juge et parti ; S&P sont juste à l’origine des problèmes qui leur ont permis de s’enrichir ? En effet les subprimes venaient des USA, où ils furent inventés pour créer de la croissance artificielle. Et lorsqu’ils se rendirent compte que leurs actifs étaient toxiques, ils les vendirent aux européens, mais qui finalement n’en ont pas tellement voulu. En France, les banques n’avaient même pas le droit d’en acheter. Donc malgré les conseils bien avisées de S&P, ces actifs restèrent surtout sur le sol américain. D’ailleurs les seules banques qui firent faillite étaient américaines.

Alors que faire pour garder le leadership mondial ? Ben quoi que de mieux que de faire tomber les états européens pour leurs dettes astronomiques ? Evidement surtout venant d’agence installées dans un pays sans dettes ? Les USA ont une maitrise légendaire de leur dette ! Donc en dégradant la fameuse note des états européens, du triple A jusqu’à B pour certains, S&P permit de continuer d’entretenir l’illusion d’un état américain fort, tout en démolissant le principal concurrent l’UE.

Et en maintenant, un indice plus qu’élevé, ils permettent aux quelques milliers de banquiers qui se partagent le monde de continuer comme si rien n’était, je dirais même mieux avec le consentement des moutons de panurge.

Alors oui pour moi ce genre de comportement odieux de la part de quelques personnes aurait dû siffler la fin du monde, la révolte des sans dents, de ceux d’en bas, dont je revendique faire partie. Et ne croyez pas que la France soit étrangère à tout cela, car le nombre de banquiers millionnaires en France a atteint un nouveau pic. Non finalement je confirme mon analyse, le monde s’est vidé de tout et surtout de gens qui se rebellent et refusent de croire aveuglément dans un système qui prouve chaque jour qu’il est le pire de l’histoire.

