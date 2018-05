Les Européens se révoltent-ils contre le duo ? Un point de vue de Paul Craig Roberts…

J’ai expliqué la pratique chrétienne du président russe Valdimir Poutine de tourner l’autre face aux provocations occidentales comme une stratégie pour transmettre à l’Europe que la Russie est raisonnable mais que Washington n’est pas et que la Russie n’est pas une menace pour les intérêts et la souveraineté européens. En accueillant Israël et en se retirant de l’accord plurilatéral iranien sur la non-prolifération nucléaire, le président américain Donald Trump aurait pu réussir dans la stratégie de Poutine.

Les trois principaux États vassaux européens de Washington, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, se sont opposés à l’action unilatérale de Trump. Trump est d’avis que l’accord multi-nation ne dépend que de Washington. Si Washington renonce à l’accord, c’est la fin de l’accord.

Peu importe ce que veulent les autres parties à l’accord. Par conséquent, Trump a l’intention de réimposer les sanctions précédentes contre les affaires avec l’Iran et d’imposer de nouvelles sanctions supplémentaires. Si la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne poursuivent les contrats d’affaires conclus avec l’Iran, Washington sanctionnera également ses Etats vassaux et interdira les activités des sociétés britanniques, françaises et allemandes aux Etats-Unis. Clairement, Washington pense que les profits de l’Europe aux Etats-Unis dépassent ce qui peut être fait en Iran et ira dans le sens de la décision de Washington, comme les Etats vassaux l’ont fait dans le passé.

Et ils pourraient. Mais cette fois, il y a un contrecoup. Reste à voir si cela va aller au-delà des mots forts pour rompre avec Washington. John Bolton, le conseiller néo-conservateur de Trump en faveur de la sécurité nationale, a ordonné aux entreprises européennes d’annuler leurs transactions commerciales en Iran. L’ambassadeur de Trump en Allemagne, Richard Grenell, a ordonné aux entreprises allemandes de mettre fin immédiatement à leurs opérations en Iran. Le harcèlement de l’Europe et le mépris flagrant des Etats-Unis pour les intérêts et la souveraineté européens ont soudain rendu la longue vassalité de l’Europe trop apparente et inconfortable.

La chancelière allemande Angela Merkel, qui était auparavant une marionnette loyale à Washington, a déclaré que l’Europe ne peut plus faire confiance à Washington et doit « prendre en main son destin ».

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré que le leadership de Washington avait échoué et qu’il était temps pour l’UE de prendre le leadership et de « remplacer les Etats-Unis ». Divers ministres français, allemands et britanniques se sont fait l’écho de ces sentiments.

L’histoire de la couverture du magazine d’information allemand Der Spiegal, « Goodbye Europe », a donné à Trump l’Europe le doigt du milieu . Le magazine déclare qu’il est «temps pour l’Europe de rejoindre la résistance».

Bien que les politiciens européens aient été bien payés pour leur vassalité, ils pourraient maintenant y trouver un fardeau indigne et inconfortable.

Alors que je respecte la vertu du refus de provocation provoqué par Poutine, j’ai craint que l’acceptation facile des provocations par Poutine n’encourage plus de provocations qui s’intensifieront jusqu’à ce que la guerre ou la reddition russe deviennent les seules options, alors que le gouvernement russe une position plus agressive contre les provocations, il porterait le danger et le coût des provocations chez les Européens dont le respect de Washington permet les provocations. Maintenant, il semble que Trump lui-même a peut-être enseigné cette leçon aux Européens.

La Russie a passé plusieurs années à aider l’armée syrienne à débarrasser la Syrie des terroristes que Washington avait envoyés pour renverser le gouvernement syrien. Cependant, malgré l’alliance russo-syrienne, Israël continue ses attaques militaires illégales contre la Syrie. Ces attaques pourraient être arrêtées si la Russie fournissait à la Syrie le système de défense antiaérienne S-300.

Israël et les Etats-Unis ne veulent pas que la Russie vende le système de défense antiaérienne S-300 à la Syrie, car Israël veut continuer à attaquer la Syrie et les Etats-Unis veulent que la Syrie continue d’être attaquée. Sinon, Washington désarmerait Israël.

Il y a quelques années, avant que Washington envoie ses troupes de procureurs islamistes attaquer la Syrie, la Russie a accepté de vendre à la Syrie un système avancé de défense aérienne, mais a cédé à Washington et à Israël et n’a pas livré le système. Aujourd’hui, à la suite de la visite de Netanyahou en Russie, Vladimir Kozhim, l’assistant de Vladimir Poutine, nous informe que la Russie continue de refuser les défenses aériennes modernes à la Syrie.

Peut-être que Poutine pense qu’il doit faire cela pour ne pas donner à Washington un problème qui pourrait être utilisé pour ramener l’Europe à la politique d’agression de Washington. Néanmoins, pour ceux qui ne le voient pas de cette façon, la Russie redevient faible et refuse de défendre un allié.

Si Poutine croit qu’il aura une quelconque influence sur Netanyahou en termes de vente d’accords de paix avec la Syrie et l’Iran, le gouvernement russe n’a aucune compréhension de l’intention d’Israël ou des 17 années de guerre de Washington au Moyen-Orient.

J’espère que la stratégie de Poutine fonctionne. Si ce n’est pas le cas, il devra changer de position face aux provocations ou mener à la guerre.

Paul Craig Roberts



See more at http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/15-05-2018/140954-putin_strategy-0/