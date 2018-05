Dans son livre sur les westerns traditionnels, Nicolas Bonnal évoquera la shakti ( la force de la féminité) : un extrait…

Evoquons la Shakti… Dans le dictionnaire anglais on connaît maintenant ce principe féminin, venu du paganisme hindou (pour parler comme Daniélou) de l’énergie divine, qui souvent apparaît comme l’épouse d’un dieu, vraie source de toute son énergie. C’est la Shakti. Elle est aussi présente dans l’alchimie, ainsi décrite par Fulcanelli :

« La Force a été aussi représentée sous les traits d’une femme chez les Egyptiens et les modernes (dans l’œuvre d’un Botticelli, d’un Rubens ou d’un Gravelot)…»

La force est liée à l’amour et l’on comprend que chez Lancelot, le plus concerné de nos chevaliers, la recherche de l’Amour soit essentielle car condition de cette force, source efficiente de cette force. De là lui viendra cette confession magnifique à la fin de ses aventures:

« Sans vous je ne me serais jamais lancé à une si noble grandeur… Le désir qui me poussait vers vous et vers votre grande beauté mit mon cœur en l’orgueil où j’étais et je venais à bout de n’importe quelle aventure qui s’offrait à moi… Et jamais sans vous je n’aurais eu le renom dont je jouis, jamais depuis les premiers instants où je vous ai aimée je n’entrepris tâche que je n’ai surmontée, grâce à votre souvenir».

La supériorité de la force de Lancelot vient de la supériorité de son Amour. Ce n’est pas pour rien que le grand et beau cri de guerre de nos templiers de Montsalvache est Amor ! Guénon a rappelé dans son petit livre sur l’Esotérisme chrétien qu’un amour terrestre peut être le point de départ d’un développement spirituel. Dans un autre passage, il souligne les raisons intellectuelles de cette prépondérance féminine :

« Un autre fait curieux est le rôle important que joue le plus souvent l’élément féminin dans les doctrines des kshatriyas… L’existence d’un sacerdoce féminin apparaît comme lié à la domination de la caste guerrière. Ce fait peut s’expliquer, d’une part, par la prépondérance de l’élément rajasique (émotif) chez les kshatriyas, d’autre part, par la correspondance du féminin, dans l’ordre cosmique, avec Prakriti, principe du devenir et de la mutation temporelle ».

Guénon concilie ainsi l’épopée chevaleresque, faite de passion et mouvement, avec la féminité caractérisée aussi par les passions et l’instabilité.