La Hyre commente le néant et dépasse le FN

Merci beaucoup pour l’Homélie je la lierai la tête reposée, en attendant, félicitations pour votre Macron et pour la petite interviouve sur le blog, ça déchire.

Le Pen a une belle plume, le petit extrait choisi est fort bien tourné, mais il aurait pu parler des sans dents plutôt que de l’eau courante !!!!

Il est plus à la page ! mdrrrrr

C’est un drôle spectacle que ce triste monde, rien de cathartique, rien de transcendant, tout est figé dans la crasse, comme le téléspectateur fasciné par son écran

comme une aveuglée par les phares d’une voiture qui s’apprête à la percuter, et pourtant incapable de bouger bien qu’il sente l’imminence du danger.

Quignard dans le Sexe et l’Effroi a écrit des pages magnifiques sur la « fascination », du latin fascinus, membre masculin en érection, et dont on ne peut détourner le regard.