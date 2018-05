Pourquoi nos ohms politiques se tripotent

Ce texte sera complété par mon livre sur Trump où, reprenant les études de Texe Marrs, j’examine la langue secrète et la gestuelle du Donald en pleine extase histrionne. Mais le manque de tenu et le tripotage des néo-politiciens restent abjects.

« Quand Emmanuel Macron s’est rendu aux Etats-Unis, il a été reçu en grandes pompes comme personne avant lui n’avait été reçu par Donald Trump. Toutes les apparences étaient à la féérie, certains observateurs parlant de romance entre les deux chefs d’Etat. Les embrassades, les tapes dans le dos, les poignées de mains, les frôlements, tout apparaissait, aux yeux du public, comme des signes de profonde amitié, de cordialité et même de complicité. Mais tout cela n’était qu’apparence. Nous connaissons maintenant assez bien Donald Trump pour ne pas prendre pour argent comptant toutes ses frasques et démonstrations publiques. Toutes ses simagrées ne peuvent être ni anodines, ni provoquées par une brusque bouffée d’amour pour le président français, ni même dues au hasard. Il joue.

Les scènes de cette vidéo se présentent comme une sorte d’accéléré du séjour de Macron à Washington, et un fait apparait de manière flagrante : Trump se joue de Macron tout au long. Trump, en bon rustre qu’il est, s’amuse de Macron de bout en bout, jouant devant son public américain au détriment du représentant de la France, qui n’a d’autre choix que de montrer bonne figure, si tant est qu’il ait compris le jeu de son homologue. Nous avons affaire à deux acteurs, élus précisément en partie grâce à leur qualité d’acteurs, et qui jouent bien leurs rôles, Donald Trump surtout, exploitant tout ce qu’il pouvait de Macron, ce dernier ne faisant que donner la réplique dans un scénario où il est obligé d’improviser.

Pourquoi Trump traite-t-il Macron d’une manière que l’on pourrait qualifier d’insultante ? La goujaterie de Trump envers Macron (et plus tard envers Merkel, en moins démonstratif) tendrait à démontrer que ces deux messieurs ont des maitres différents. Les forces qui guident Macron pourraient être celles qui tentent de destituer Trump depuis son élection, et contre lesquelles il se bat pour mettre en œuvre le programme qu’il s’est assigné (ou qui lui a été assigné). Ce ne serait donc qu’un aspect visible d’une guerre souterraine dont nous percevons régulièrement les échos, et Macron aurait été plongé malgré lui dans cette guerre qui le dépasse (c’est une expression qu’il aime bien utiliser). En a-t-il eu conscience ? Les évènements qui ont eu lieu après son voyage devraient l’y avoir aidé, car, non seulement ce qu’il avait à dire était tombé dans l’oreille d’un sourd, mais, après son départ, la Maison Blanche s’est empressé d’effacer toute trace de son passage, y compris le cadeau symbolique que la France avait fait aux Etats-Unis par ses soins. Certaines amours sont éphémères. »

Avic – Réseau International