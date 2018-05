Le choc Macron, une présentation…

Monté de toutes pièces par les médias de l’Etat-Ps et des sept milliardaires qui tiennent la presse, le phénomène Macron – qui n’en était pas un – n’avait d’autre objet que de poursuivre l’expérience commencée avec Nicolas Sarkozy et poursuivie par François Hollande : liquider l’héritage gaulliste, mettre fin à l’opposition de droite et de gauche, en finir avec l’exception française. Présenté comme un homme neuf alors qu’il n’était que le bras de droit de Hollande (c’est « moi bis », dit celui pour qui maintenant le pauvre Macron est devenu le président des trop riches !), Macron incarne cette nouvelle génération d’hommes politiques déracinés, mondialisés et européanisés pour qui tout ce qui relève de l’ancestral évoque un populisme périlleux, et à éliminer. Cette génération de femmes et d’homme politiques sans enfants ne croit pas plus au futur que les punks de la décennie 70. Macron incarne aussi le néolibéralisme absolu aux ordres de de l’atlantisme et de l’américanisme, même si celui-ci verse comme on le voit vers une pente suicidaire et omni-belliciste. Le comportement erratique de Trump ne mettra donc pas fin à la soumission européenne : on attend déjà dans les chancelleries son successeur comme on sait pour descendre plus bas.

Mais le livre insiste sur un autre point essentiel : nous sommes entrés dans l’âge du réseau. L’homme vit moins sa vie que celle d’un réseau. La liquéfaction de la droite et de la gauche sert un système qui n’a jamais eu la partie aussi facile. Le déclin de l’intelligence, la cassure des grandes forces syndicales ou sociales de jadis, la distraction démesurée créée par le réseau (c’est « du pain et des jeux » tout le temps maintenant) rend impossible la résistance devenue liquide. La fin des partis sociaux-démocrates et libéraux, que symbolise le centrisme ultra-mondialisé de Macron, aux ordres de la City, de Bruxelles et de Washington (pensons aux gnomes de Londres dont parlait un ex-candidat à la présidentielle jadis) et leur remplacement par des forces centrifuges antisystèmes et aisément circonscrites (le bloc Mélenchon et le bloc FN pour faire court, qui se rejettent hystériquement) rend le système sûr de lui. De ce point de vue il y a eu un choc Macron, au sens de Naomi Klein, choc si fort qu’il a détruit à court et à moyen terme la possibilité d’une alternance.

Le livre de Nicolas Bonnal ne propose pas de solution puisqu’il établit un problème de type shadok. Les extrémistes de droite et de gauche (populistes, pro-Poutine, anti-marché, etc.), rituellement exterminés par la doxa médiatique en place, sont pour l’instant circonvenus et tancés. Mais l’incompétence du pouvoir en place, le rapide suicide européen sur ordre de Washington (le dossier russe ou iranien entre autres) et les désastres financiers à venir (60 milliards de déficit commercial ou budgétaire) rendent la navigation du pilote de toute manière difficile. Et seul un rappel historique de notre aliénation pourrait nous sauver.

Le choc Macron – Editions Avatar, 14, 50 euros.