La Californie fait fuir le monde : l’enfer est payant et il est bien cher (par Michael Snyder)

Au cours des dernières années, le nombre de personnes qui quittent l’État de Californie a largement dépassé le nombre de personnes qui déménagent dans l’État. Les raisons de l’exode de masse comprennent la hausse de la criminalité, le pire trafic dans le monde occidental, une épidémie croissante de sans-abrisme, des feux de forêt, des tremblements de terre et des politiciens fous qui font certaines des choses les plus stupides imaginables. Mais pour la plupart des familles, la décision de quitter la Californie se résume à un facteur fondamental …

Argent.

Pour beaucoup de Californiens, cela n’a plus de sens économique de rester dans l’État. Ainsi, au cours de la dernière décennie, environ 5 millions de personnes ont repris et déménagé dans un autre état, et beaucoup croient que cette tendance va s’accélérer si la Californie ne commence pas à faire les choses différemment. Ce qui suit est extrait d’un excellent article de Kristin Tate , l’auteur d’un nouveau livre intitulé » Comment vous taxer?: Un guide sur le terrain du grand détournement américain » …

Le segment socio-économique le plus important en provenance de Californie est la classe moyenne supérieure. L’État abrite certaines des taxes les plus lourdes et des règlements dans la nation. Pendant ce temps, son ingénierie sociale – de l’énergie verte à la redistribution de la richesse – a rendu de nombreuses familles laborieuses plus pauvres . Alors que la Californie commence sa longue période de déclin, l’afflux vers l’extérieur s’accélère sérieusement.

Je ne connais personne qui aime être taxé à des niveaux extrêmement élevés, et en Californie, extraire de plus en plus de revenus des citoyens est devenu une forme d’art. Le taux d’imposition marginal le plus élevé de la Californie atteint maintenant 13,3%, et en moyenne les contribuables sont frappés avec un taux de 9,3% …

Les taxes sont également beaucoup plus faibles en Arizona qu’en Californie. Les résidents de la Californie paient près de deux fois plus d’impôts sur le revenu. Le taux d’impôt sur le revenu des particuliers est de 4,54% en Arizona. Il est de 9,3 pour cent en Californie, selon l’ Arizona Sun Corridor .

Selon les anciennes règles, le fardeau fiscal imposé aux Californiens était atténué par les règles fédérales permettant la déduction des impôts de l’État. Mais maintenant, le nouveau projet de loi fiscale a apporté quelques changements majeurs, et certains experts pensent que cela accélèrera l’exode de l’État de Californie. Ce qui suit vient de CNBC …

Dans un éditorial du Wall Street Journal intitulé « So Long, Californie. Sayonara, New York, « Laffer et Moore (qui ont tous deux conseillé le président Donald Trump ) disent que le nouveau projet de loi permettra à 800 000 personnes de quitter la Californie et New York au cours des trois prochaines années. Les changements fiscaux limitent la déduction des impôts nationaux et locaux à 10 000 $, de sorte que de nombreux contribuables à hauts revenus dans les États à forte fiscalité seront confrontés à une augmentation d’impôt en vertu du nouveau code des impôts.

Bien sûr, la fiscalité n’est qu’une partie de l’équation.

Pour beaucoup, le coût excessivement élevé du logement en Californie est la principale raison pour laquelle ils ont choisi de partir. À ce stade, le prix moyen d’une maison en Californie est plus de 200 000 $ au-dessus de la moyenne nationale …

Selon Zillow, le prix moyen d’une maison aux États-Unis était de 261 000 $ en février 2018. Le prix moyen des maisons en Californie était de 469 000 $. En Oklahoma, c’était 116 000 $.

Et ce chiffre de 469 000 $ est pour l’État dans son ensemble.

Dans le comté de Santa Clara (la ville de Google et Apple), le prix médian d’une maison unifamiliale est de 1,4 million de dollars.

Oui, vous avez bien lu.

Dans certaines régions du nord de la Californie, la bulle immobilière est complètement hors de contrôle. Par exemple, tout récemment, une cosse grillée d’une maison vendue pour plus de 900 000 $ …

L’agent immobilier Holly Barr dit qu’elle n’a jamais eu une annonce suscitant autant d’attention que celle sur Bird Avenue dans le quartier de Willow Glen à San Jose. La maison a pris feu il y a deux ans lors d’un travail de rénovation. Ce qui restait était une cosse calcinée d’un bungalow californien assis sur 5 800 pieds carrés de terrain. Lorsque Barr a mis la propriété sur le marché en avril pour 800 000 $, la liste a fait les manchettes internationales. Il s’est vendu à plus de 900 000 $ – en moins d’une semaine. La maison incendiée sera rasée et une nouvelle propriété sera construite là-bas qui se vendra probablement beaucoup plus.

Eh bien, si les familles n’ont pas les moyens d’acheter une maison, pourquoi ne louent-elles pas?

Malheureusement, nous avons aussi vu des loyers complètement hors de contrôle…

Le loyer mensuel médian pour un appartement d’une chambre dans la région de Los Angeles est de 2 249 $, et à San Francisco, il est près de 3 400 $, selon Zumper. Le loyer médian pour un appartement de deux chambres dans la région de Los Angeles est de 3 200 $ et à San Francisco d’environ 4 500 $. En comparaison, le loyer médian pour une chambre à coucher à Las Vegas est de 925 $ et à Phoenix 945 $, et pour un deux chambres à coucher à Las Vegas 1 122 $ et à Phoenix 1 137 $.

Aie.

Malheureusement, la hausse rapide des prix a grandement contribué à l’épidémie de sans-abrisme à laquelle la Californie est confrontée en ce moment.

Même si nous sommes censés être dans une «reprise économique», le nombre de sans-abri à Los Angeles a augmenté de 50% au cours des cinq dernières années …

Le problème de l’itinérance a obtenu une distinction spéciale à Los Angeles. Après avoir augmenté de 50% au cours des cinq dernières années, «le trafic a été évincé comme le sujet dont tout le monde parle», a déclaré Tom Waldman, porte-parole de l’agence régionale pour les sans-abri. Les sans-abri sont aussi visibles que le signe d’Hollywood. Plus de deux ans après que le maire Eric Garcetti ait déclaré «l’état d’urgence», environ 41 000 personnes sont «sans abri» – dormant dans des voitures, à l’extérieur de l’hôtel de ville, sous les passages supérieurs des autoroutes. Le Los Angeles Times l’appelle « une tragédie humaine de proportions extraordinaires ».

Et ce ne sont pas seulement les familles qui partent.

En fait, parfois, des entreprises entières sont en train de déménager et de déménager dans un autre État. Par exemple, Price Pump Manufacturing Co. quitte le Golden State et se dirige vers l’Idaho …

Price Pump Manufacturing Co., une compagnie de 86 ans qui opère à Sonoma depuis 70 ans, a acheté 6 acres de terrain au Sky Ranch Business Centre pour environ 86 000 $. L’entreprise prévoit construire une usine de 40 000 pieds carrés sur le site industriel à l’est de l’Interstate 84 et au sud du chemin Franklin. Le coût élevé de fabrication en Californie a rendu plus difficile la concurrence avec d’autres vendeurs aux États-Unis et à travers le monde, a déclaré le président et PDG Bob Piazza. Il a dit que le marché aide à déterminer les prix, et Price Pump ne pouvait pas simplement augmenter les prix pour maintenir un retour sur investissement raisonnable.

Et j’ai trouvé aujourd’hui un autre article sur une entreprise qui a décidé de quitter la Californie et déménage à Phoenix, en Arizona …

Une entreprise qui fabrique des établis et des meubles de laboratoire déménage à Goodyear, près de Phoenix, en Arizona, pour économiser de l’argent, tout en créant 30 nouveaux emplois en Arizona. Matt McConnell, directeur des ventes et du marketing pour IAC Industries, a déclaré que cette décision augmenterait la stabilité et la longévité de son entreprise. IAC est situé à Brea, en Californie. « Les coûts de propriété commerciale en Californie par rapport aux coûts de propriété commerciale dans d’autres Etats » ont rendu la décision facile, at-il dit.

Tant que les géants de la technologie tels que Google et Apple prospèrent, les tendances qui entraînent un tel changement dans l’état vont probablement continuer.

Nous allons donc probablement continuer à voir un très fort exode hors de Californie, et ceux qui partent continueront à changer fondamentalement les communautés dans lesquelles ils s’installent.

Parce qu’il y a une telle disparité entre le nombre de personnes qui déménagent et le nombre de personnes qui emménagent, il en coûte presque deux fois plus cher de transporter un U-Haul de la Californie au Texas que de prendre un U-Haul du Texas à Californie…

Le coût des services de camion de déménagement populaires, comme U-Haul, est en grande partie créé par les règles strictes de l’offre et de la demande. Il s’avère que la demande est beaucoup plus forte pour les camions qui quittent les états bleus à forte fiscalité et qui se dirigent vers des états rouges à faible taux d’imposition que l’inverse. Par exemple, une route entre la Californie et le Texas coûte deux fois plus cher qu’une route entre le Texas et la Californie. Vous voulez aller de Los Angeles à Dallas? 2 558 $ De retour? 1 232 $.

Il était une fois des millions de jeunes Américains qui rêvaient de déménager en Californie. C’était une terre de temps magnifique, de stars de cinéma et d’opportunités infinies.

Mais maintenant, le California Dream est devenu le cauchemar de la Californie, et les gens quittent l’État en masse.

Michael Snyder est un écrivain, un médiateur et un activiste politique à l’échelle nationale. Il est l’auteur de quatre livres dont Le début de la fin et Vivre une vie qui compte vraiment .