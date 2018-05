Peut-être que le Messie juif est déjà là, même si nous ne sommes pas au courant de sa venue? Tous les rêves et les désirs juifs se sont réalisés à la mi-mai. Eh bien, presque tout. Deux grands dirigeants du monde ont rivalisé dans leur bienveillance envers les Juifs, tandis que les Israéliens ordinaires se sont amusés et se sont amusés à pratiquer des cibles souples en tirant sur des Gazaouis non armés ou en encourageant au moins les tireurs d’élite. Les Iraniens ont grincé des dents mais n’ont rien fait. Le Congrès américain a estimé que les Polonais devraient payer 300 milliards de dollars aux Juifs en hommage. Et une femme juive extrêmement odieuse a obtenu la couronne de la scène artistique européenne, assurant accidentellement que la nouvelle capitale d’Israël, Jérusalem, sera l’emplacement d’un rassemblement international important l’année prochaine.

Si vous pensez qu’une partie de cette bienveillance devrait s’égoutter à vous et que votre sort devrait être un peu mieux, détrompez-vous. Personne ne vous a promis une roseraie. Le Messie juif est bon pour les Juifs, tandis que les non-Juifs devraient simplement travailler plus dur et se préparer à la vengeance divine. Il y a des arguments pour savoir si tous les goyim vont être touchés par la vengeance, ou si certains doivent survivre pour acheter au détail. Cependant, la bienveillance envers les non-juifs n’est pas une caractéristique frappante de cet arrangement.

J’étais assez inquiet au début du mois de mai. L’horaire semblait effrayant. Les Iraniens s’étaient établis en Syrie, les Russes étaient prêts à équiper la Syrie de leur meilleur système S-300 (il est plus fiable que le nouveau et sophistiqué S-400). Les Palestiniens prévoyaient de manifester lors du 70 e anniversaire de leur Nakba coïncidant avec l’arrivée de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem et avec le début du Ramadan. Une guerre avec l’Iran et le Hezbollah, des émeutes dans les territoires palestiniens, la perte du droit donné par Dieu de voler et de bombarder comme nous le souhaitons dans tout le Moyen-Orient – des dangers à gogo ont été stockés pour la première moitié de mai. Avec toute mon attitude critique, la destruction totale de la terre bien-aimée n’est pas mon rêve mouillé.

Les gens prudents marcheraient prudemment, préférant minimiser leurs risques dans une telle situation, mais les Juifs sont tous pour les maximiser. Si nous devons avoir des problèmes, laissez-nous avoir tous les problèmes maintenant pour en finir, a dit Netanyahou. Et tous les problèmes – l’effondrement de l’accord nucléaire iranien, l’anniversaire de la Nakba, le déplacement de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, la confrontation en Syrie, le début du Ramadan – ont été immédiatement déchargés. Israël l’a adopté avec brio. Il n’y avait pas de grande guerre.

Palestine

Certes, une soixantaine de manifestants palestiniens ont été abattus, le même nombre que celui qui a été martyrisé dans le massacre de Sharpeville , mais quelle différence! L’Afrique du Sud s’est transformée en un État paria du jour au lendemain et la campagne mondiale visant à démanteler l’apartheid a véritablement commencé. Le massacre de Gaza a été blanchi à la chaux par les médias traditionnels obéissants, a rapporté la RT . Cet événement a prouvé une fois de plus que les médias de masse et les réseaux sociaux du monde entier sont dans la main des juifs, fermes et invisibles. Les gouvernements, les partis, les diplomates peuvent et ont protesté, mais le grand public a été isolé de l’événement.

Le système mondial d’information de masse a beaucoup changé depuis 1960. Il y a une abondance incroyable d’informations, une véritable inondation qui enlève tout. Les gens ne pensent qu’à ce qu’on leur dit aujourd’hui, et les campagnes de masse sont produites par les médias et les groupes de réflexion, ils ne se produisent pas eux-mêmes. On dit chaque jour aux gens, par exemple, de l’Holocauste, ou des atrocités d’Assad, ou de l’ingérence de Poutine pour que cela reste dans leurs esprits. Le moment où la campagne est désactivée, les drapeaux d’intérêt et l’affaire sont totalement oubliés, comme l’affaire Skripal a été oubliée après avoir été jouée à pleine capacité. Maintenant Skripal a été disparu par les services secrets britanniques, mais ce n’est pas mentionné, en dehors de cette publication.

Et le meurtre de masse à Gaza est déjà en voie d’oubli. Ils voulaient rappeler au monde qu’ils sont enterrés vivants dans la tombe de Gaza, et maintenant ils sont morts. Les habitants de Gaza ont été enfermés là-bas pendant 70 ans; les 12 dernières années ont été les pires, car la bande de Gaza a été assiégée par Israël depuis qu’ils ont voté pour le Hamas. Gaza est presque invivable, car Israël a bombardé sa centrale électrique, ses stations d’épuration, son port et son aérodrome. Ils ne peuvent même pas pêcher, car les bateaux israéliens font la mitraillette des bateaux de pêche. Ils peuvent voir leurs maisons et leurs champs enlevés juste parce qu’ils ne sont pas juifs, et ils ne peuvent pas les atteindre. Cette expulsion, la dépossession, l’emprisonnement de trois générations et le siège sont un péché juif unique.

Perhaps, the Holocaust was a divine punishment for Jewish treatment of Gaza, since for God, time sequence is of no importance. In the Torah, there are no earlier or later events, בתורה מאוחר ואין מוקדם אין, teaches the Talmud, and it is true. One can be punished for the sins not yet committed, and if they will not be committed, the punishment will be undone, too. If the Jews wouldn’t torture Gaza, there would be no Auschwitz.

Gaza est un endroit noble malgré sa déprédation. Dans de nombreux pays, les enfants des dirigeants se transforment en milliardaires. La fille du président angolais est la femme la plus riche d’Afrique: elle est le seul fournisseur de téléphonie mobile dans l’Angola riche en diamants. Mais il y a une autre tradition, les enfants des dirigeants étant les premiers à la guerre. C’est la tradition de Gaza. Parmi ceux qui ont été abattus par des tireurs d’élite israéliens, il y avait des enfants des dirigeants de Gaza.

Le fils de l’ex-Premier ministre de Gaza, Ismail Haniye, Maaz, a été parmi les plus grièvement blessés. Ahmed al-Rantisi, le fils d’Abd el Aziz al-Rantisi, le fondateur du Hamas, a été tué. Son père, appelé le Lion de Palestine, a été assassiné par les Juifs en 2004, lorsqu’un hélicoptère israélien a lancé un missile sur sa voiture dans le centre de Gaza, le tuant, ses gardes du corps et blessant des passants. Et maintenant, son fils l’a suivi. Izz al-Din al-Sammak, fils de Musa al-Sammak, un dirigeant du Hamas, a été tué et n’avait que 14 ans.

Au total, plus d’une centaine de garçons et de jeunes hommes, fleur de la Palestine, ont été récoltés dans ces manifestations désarmées d’avril-mai. Le but de cette tuerie était de montrer que la résistance non-violente était futile. C’est plus amusant de tuer un adversaire armé, si vous êtes beaucoup mieux armé. Quand vous tuez un non-armé, ce n’est évidemment pas du cricket. Mais une telle considération n’a jamais arrêté un Juif.

La raison en est le doute sérieux dans l’humanité des non-Juifs qui est planté au centre de la Weltanschauung religieuse juive . Un bon Israélien qui condamne les meurtres de Gaza est probablement un végétarien, qui s’oppose à l’abattage des animaux aussi. Ces bons Israéliens sont souvent anti-mâles, et préfèrent utiliser une forme féminine de noms, comme Zochrot . Ces bons Israéliens sont généralement anti-natifs et soutiennent une immigration illimitée d’Africains en Palestine. De telles personnes ne peuvent pas être nombreuses, et elles ne le sont pas.

Quant aux autres juifs, ils apprirent du protagoniste de Matrix , Neo (Keanu Reeves), qui avait appris à (dis) considérer les dangers évidents comme une maya , comme un mirage créé par la Matrice, et il sauta des gratte-ciel et esquiva les balles. Les Juifs ont apparemment une attitude similaire à la réalité. Un jour ça ne marchera pas, à leur grande surprise, mais cette fois ça a marché.

Le transfert de l’ambassade américaine avait été décrit comme la principale raison de l’effusion de sang. Cependant, ceci est une ligne de fraternité @neverTrump. Cette décision malveillante avait fait beaucoup de bien, car elle ruinait la fiction soigneusement entretenue des États-Unis en tant que courtier honnête. Très peu de Palestiniens se sont préoccupés de cette décision Trump, quelques dizaines ont manifesté contre elle à Jérusalem et ailleurs, tandis que la gigantesque manifestation à Gaza n’était pas liée à Trump, comme décrit ci-dessus. Ce n’est pas Trump qui a déclaré le siège de Gaza, ce n’est pas Trump qui a expulsé les Palestiniens de leurs maisons, ce n’est pas Trump qui a perpétué la Nakba, la catastrophe palestinienne. Trump a miné les tactiques machiavéliques du Département d’Etat et a rendu difficile pour les comparses arabes de suivre Washington, et ce n’est pas mauvais.

Iran

L’Iran est un grand pays lointain et Israël n’a aucune raison pratique de se quereller avec eux. Mais l’Iran est le dernier et le seul pays du Moyen-Orient qui ne soit pas soumis à l’hégémonie juive. Netanyahu a fait de son mieux pour mettre les Etats-Unis sur l’Iran en faisant un acte de Colin Powell. Les Juifs ont persuadé Trump de sortir son pays de l’accord nucléaire de six puissances, et après cela, au moment de la plus haute tension, Israël a bombardé de soi-disant bases iraniennes en Syrie. Rien ne s’est passé. Les Iraniens, contrariés et agacés, se soumettent toujours aux lois de la Matrice, et ils ne vont pas sauter des gratte-ciel ou contre-attaquer Israël et éprouver la furie de Trump. Car ce président est un éléphant apprivoisé pour les Juifs.

Le meilleur cadeau que Dieu Tout-Puissant a donné aux Juifs cette saison est les boules de Matzo du président Trump. Le peuple élu l’a obtenu par les balles de plus d’une manière. Il avait été attrapé avec une femme lâche, tout comme le président Clinton, et il avait raison de craindre d’être mis en accusation. En ce moment de tristesse, il décida de se soumettre à la miséricorde juive et de faire tout ce qu’ils demandaient.

Il a déchiré l’accord nucléaire iranien, comme l’a demandé Bibi Netanyahu. Il a promis d’entasser des sanctions contre l’Iran jusqu’à ce qu’ils se rendent et changent leur régime pour un régime ami des Israéliens. Et puis il a tenu sa promesse de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem. Un gros lot de bien qui l’a fait.

Je n’envie pas Trump. Le mode de soutien juif pour un leader est une forme de waterboarding: le leader est autorisé à survivre, mais seulement juste. La logique juive fonctionne comme ça: si nous le sauvons, il nous oubliera et ne tiendra pas compte de nos désirs. Il devrait donc être sauvé mais laissé en danger. C’est ce qui est arrivé au président américain. Les Juifs, et même les Israéliens, étaient stratégiquement situés entre la jeune fille orageuse et Trump’s Cohen; ils ont les hauteurs du bureau du procureur général et de fortes positions au Congrès. Comme dans le waterboarding, Trump reste au bord de la noyade, et il doit faire les vœux de ses persécuteurs.

Israël continuera d’aiguillonner l’Iran, espérant provoquer une guerre américano-iranienne. C’est un donné. Si Trump est intelligent, il ne frappera pas l’Iran. Au lieu de cela, il devrait frapper la Mueller-Gestapo. Alors que Rouhani est le président de l’Iran, probablement l’Iran ne répondra pas aux provocations israélo-américaines, mais la position de Rouhani est précaire. Les Iraniens estiment que Kim le Roi du Nord a mieux géré la menace américaine, et ils peuvent changer leur règle et prendre une ligne de Kim comme guide. Israël, en tant que base avancée de l’empire américain, peut être menacé.

La meilleure chose à propos de la politique iranienne de Trump est qu’elle a brisé le lien apparemment indestructible entre les Etats-Unis et l’Europe. Là où Obama tenterait de corriger les différences, Trump a élargi l’écart, et même les Européens dociles sont arrivés à la conclusion qu’ils devaient être plus indépendants de Washington. Cela peut entraîner une déconnexion entre les banques américaines et les banques européennes, et permettre aux Européens de désobéir aux sanctions américaines contre l’Iran et la Russie. Ce processus n’est pas proche de sa fin, mais il a commencé. L’Iran, la Russie et les entreprises européennes en seront les bénéficiaires, tandis que les États-Unis se trouveront exclus de ce jeu.

dinde

La voix la plus forte contre la brutalité israélienne était celle du président Erdogan de Turquie. Il a renvoyé l’ambassadeur d’Israël chez lui, a rappelé son propre ambassadeur et a organisé une réunion des dirigeants des Etats musulmans pour traiter avec Israël. L’indépendance d’Israël avait été la marque de fabrique d’Erdogan depuis longtemps: il avait discuté avec Shimon Peres à Davos il y a des années, et la récente tentative de coup d’État contre lui avait aussi un certain soutien israélien.

Si vous êtes contre Israël, vous devez être contre les États-Unis, le plus grand État juif. Cela convient à Erdogan. En raison de cette animosité, aucun avion américain n’a décollé de la base de l’OTAN turque pour bombarder la Syrie. La lutte turque contre les séparatistes kurdes a miné la volonté américaine de rester en Syrie par tous les moyens, et maintenant il y a de fortes indications que Trump a l’intention d’assécher le financement de l’enclave des rebelles dans le nord de la Syrie, malheureux Idlib. Israël risque de se retrouver face à une Syrie unie et reconstruite, une perspective qu’elle chérit à peine.

Russie

Le président russe, Vladimir Poutine, pourrait jeter un coup dans les plans israéliens. Il est fortement investi en Syrie; il a besoin de troupes iraniennes là-bas, car sans eux, il devrait envoyer de l’infanterie russe pour déloger les rebelles islamistes des ruines des villes syriennes. Il avait été humilié par les États-Unis alors qu’ils avaient attaqué des bases et des villes syriennes alors que les Russes restaient assis entre leurs mains. Son chef d’état-major a déclaré que la Syrie obtiendrait le S-300, puis malheur aux transgresseurs israéliens et américains.

Les Israéliens ont pris cette menace dans leur foulée. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a déclaré que les Israéliens retireraient le S-300 (« même le S-700 », a-t-il ajouté) si cela devait arriver. Et Netanyahou a fait un geste politique fort: il s’est rendu à Moscou et il a passé toute la journée du 9 mai avec le président russe.

May 9 is the Russian V-day; it became the biggest and most important Russian holiday under Putin, as the old Soviet feasts had been cancelled while the new ones were in the process of gestation. This was the day when Russians would love to receive prominent guests of honour, but they weren’t coming. This was the Lonely Putin Day. Very few leaders responded to his invitation to come and to review the military parade on the Red Square.

Le choix de la fête n’était pas naturel: la guerre est un événement lointain pour la grande majorité des Russes. Leurs alliés dans la guerre sont leurs adversaires actuels, les États-Unis et l’Angleterre. La seconde guerre mondiale a été privatisée par les Juifs, du moins dans l’opinion publique occidentale. Pour les Occidentaux, c’était la guerre pour les Juifs et contre l’ennemi des Juifs. Il y a peu de références à la guerre où l’Holocauste n’a pas été mentionné. Conscients de ces déficiences narratives, les dirigeants soviétiques ne firent pas grand-chose en dehors du V-day.

Poutine pour son édification de la nation avait besoin de vacances pour unir les gens, pour coopter la majorité pro-soviétique sans contrarier les groupes anti-soviétiques. Il a pris V-day et l’a transformé en un grand événement, en actualisant ses défauts.

L’arrivée de Benjamin Netanyahu ce jour-là fut un cadeau merveilleux pour Poutine. Voici l’homme qui pourrait faire appel au Sénat américain, qui peut traiter avec le président américain, et maintenant il est venu en personne, M. World Jewry personnifié, en soutenant le récit russe de l’histoire. Bibi a épinglé le ruban St George noir et orange , la marque d’un patriote russe et le loyaliste de Poutine, il a pris une affiche avec un portrait et un nom d’un héros de guerre (juif) et a défilé à côté de Poutine dans le défilé Immortal Regiment . Grateful Poutine a reconnu l’Holocauste et a déclaré l’amitié avec le peuple juif.

Netanyahou a remboursé son hôte par un tir de missile sur la Syrie, presque immédiatement. C’est une procédure israélienne standard: lors de toute réunion de haut niveau avec les Russes, bombardez leurs alliés, afin qu’ils sachent qui est le plus important. Ils ont bombardé la Syrie alors que le jet du ministre russe de la Défense Shoygu était toujours en fuite de Moscou à Tel-Aviv.

Poutine l’a avalé et a promis de s’abstenir de fournir du S-300 à la Syrie, en dépit des paroles de son chef d’état-major. Bientôt, Israël a attaqué la Syrie en force; selon Israël, ils ont attaqué des bases iraniennes; selon les Iraniens, il n’y a pas de telles choses; il n’y a pas de bases iraniennes et pas de troupes iraniennes. Cependant, cette attaque israélienne est restée sans réponse.

Depuis ce jour fatidique du 9 mai, les médias russes traitent Israël avec beaucoup de prudence. Même le massacre de Gaza n’a pas apporté beaucoup de condamnations dans les médias russes, bien que le Foreign Office russe ait condamné cet acte brutal. L’agence officielle de l’Etat RIA a rapporté que les soldats israéliens ont tiré sur « des individus particulièrement agressifs ». La deuxième agence de presse d’Etat TASS a minimisé ses reportages sur le massacre.

Les Russes au pouvoir ne tiennent pas à l’Iran et aux Iraniens, m’a dit un ami iranien. Bien que l’Iran veuille acheter tout ce que les Russes sont prêts à vendre, les Russes traînent les pieds. Le volume des échanges entre la Russie et l’Iran est le même qu’entre le russe et le minuscule Israël, moins de 2 milliards de dollars par an. Israël a beaucoup de partisans dans les élites russes, les Russes visitent Israël par milliers, tandis que l’Iran est un partenaire indésirable.

En bref, les juifs ont surmonté leurs problèmes à la mi-mai 2018 et sont apparus comme une entité politique de premier plan sur la planète Terre, en parfaite relation avec les deux superpuissances et contrôlant l’esprit de milliards de personnes. Le massacre de Gaza a fourni la preuve qu’ils peuvent tuer en toute impunité. Pourtant, jusqu’à présent, les Juifs dépassaient toujours une bonne mesure et amenaient la calamité sur eux-mêmes. Il n’y a aucune raison de douter que cela arrivera aussi cette fois-ci. Plus à ce sujet, sur l’assaut juif sur la Pologne et sur l’esthétique européenne dans la prochaine pièce.

