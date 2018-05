Théorie de la transpiration : le Général Stubblebine et les vrais gravats aggravés du onze septembre

Albert N. Stubblebine III est un Major Général de l’armée des Etats-Unis à la retraite. Il était le commandant général de l’INSCOM (U.S. Army Intelligence & Security Command) de 1981 à 1984. Dans cette interview remarquable (voir vidéo ci-dessus), Stubblebine révèle l’information suivante (ce qu’il appelle des points) en rapport aux attaques contre le Pentagone et le World Trade Center le 11 septembre 2001:

– A la base, Stubblebine croyait à la version officielle des attentats du 11 septembre.

– Puis il a vu le trou dans le Pentagone. Il peut prouver que le Pentagone n’a pas été touché par un Boeing 757. POINT.

– Tous les capteurs aux alentours du Pentagone ont été désactivés à l’exception d’un seul. Le seul capteur qui a pris des photos de l’objet qui a touché le Pentagone. Il ressemble à un missile. Mais après avoir été diffusées au public, les photos ont été changées pour qu’elles fassent ressortir l’image d’un avion. POINT.

– La chute des deux tours a été provoquée par une démolition contrôlée, et pas par le carburant des avions. POINT.

– Larry Silverstein, le titulaire du contrat de location du complexe du WTC, a admis que le bâtiment 7, qui n’a pas été touché par un avion et n’avait que quatre étages en feu, a été intentionnellement « tiré » (pulled en anglais, mais avec la préposition ‘down’ le verbe prend alors le sens de démolir),qui est la phraséologie utilisée pour la démolition contrôlée. POINT.

– Tous les systèmes de défense aériens autour de Washington D.C. ont été coupés ce jour-là. POINT.

– Le jour du 11 septembre, il y a eu un exercice conçu pour imiter une attaque contre les tours par des avions. POINT.

– Quand vous reliez les POINTs, l’image nous dit que ce que les médias nous ont raconté n’était pas la vraie histoire.

– Stubblebine, apparemment énervé, décrit comment il s’est senti quand il a réalisé la vérité à propos du gouvernement américain, et sa foi inébranlable envers son pays a été sérieusement endommagée