Un peu de livre de Job, lecteurs…

16 Avec lui est la force et la parfaite connaissance ; à lui sont celui qui erre et celui qui fait errer.

17 Il emmène captifs les conseillers, et rend fous les juges ;

18 Il rend impuissant le gouvernement des rois, et lie de chaînes leurs reins ;

19 Il emmène captifs les sacrificateurs, et renverse les puissants ;

20 Il ôte la parole à ceux dont la parole est sûre, et enlève le discernement aux anciens ;

21 Il verse le mépris sur les nobles, et relâche la ceinture des forts ;

22 Il révèle du sein des ténèbres les choses profondes, et fait sortir à la lumière l’ombre de la mort ;

23 Il agrandit les nations, et les détruit ; il étend les limites des nations, et les ramène. 24 Il ôte le sens aux chefs du peuple de la terre, et les fait errer dans un désert où il n’y a pas de chemin ;

25 Ils tâtonnent dans les ténèbres où il n’y a point de lumière ; il les fait errer comme un homme ivre.

Livre de Job, 12, 17-25