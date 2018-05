Portrait de Poutine en Sun Tzu

Il y a les rebelles qui encensent Trump, et ceux qui le haïssent, ceux qui méprisent Poutine, et ceux qui le vénèrent. Moi ils finissent par me faire bailler les deux (ô présent perpétuel…) et je préfère mon Dostoïevski, mon Tocqueville ou mon Thoreau à mes heures retrouvées.

On laisse parler un adorateur du maître du Kremlin, un certain Bentley, pour qui Poutine est un maître et le saker un crétin.

« Le plus grand guerrier n’est pas celui qui gagne toutes les batailles. Le meilleur guerrier est celui qui gagne sans se battre. » – Sun Tzu, L’art de la guerre, 600 avant JC

J’ai lu ‘l’Art de la Guerre’ plusieurs fois, et l’on peut parier que Vladimir Poutine l’a lu aussi. Je trouve que la citation ci-dessus est la maxime la plus importante de ce chef-d’œuvre, et je pense que Poutine en serait d’accord. Et lorsque les « combats » peuvent potentiellement conduire à la 3ème Guerre Mondiale et à l’extinction de l’Humanité, alors éviter de se battre devient aussi important qu’éviter la défaite, car la 3ème Guerre Mondiale est une guerre que personne ne gagnera. Une fois qu’elle a commencé, tout le monde perdrait. Et jusqu’à présent, c’est Poutine qui a empêché la guerre de commencer.

La récente critique de Vladimir Poutine pour « trahison » de la Syrie ou des républiques du Donbass ou même de la Russie elle-même est aussi impudente qu’elle est mal avisée, et provient de la collection habituelle de guerriers en fauteuil et de soi-disant experts qui semblent en réalité penser en savoir plus sur la géopolitique que Vladimir Poutine.

Ils semblent ne pas comprendre que la guerre exige des sacrifices, ainsi que la tromperie, et que tout n’est peut-être pas exactement comme ils le pensent. Ils ne comprennent pas non plus que prévenir la guerre exige parfois des compromis désagréables. Ces critiques et ces « stratèges » autoproclamés devraient regarder les résultats du travail de Poutine plutôt que d’être troublés par leur interprétation amateur de la façon dont il l’accomplit. Et ils doivent garder à l’esprit le fait que les objectifs de Poutine ne sont peut-être pas les mêmes que les leurs, et qu’il est toujours facile de parler quand on ne met pas sa peau en jeu.

Commençons par les mots récents de « The Saker », alias Andrei Raevski, un prétendu « analyste pro-russe » qui est « amèrement déçu » par la nomination de Dmitri Medvedev au poste de Premier ministre. Il poursuit en citant un commentaire qu’il a lu sur Youtube: « Poutine a trahi le peuple, nous n’avons pas voté pour Medvedev ». Bien que la seconde partie du commentaire soit techniquement exacte, le fait est que c’est le parlement, et non le peuple, qui vote pour ou contre le candidat du président, le mensonge « Poutine a trahi le peuple » est tout droit sorti de la ferme à trolls de la 5ème colonne Strelkov/Suchan.

Notez que The Saker ne le dit pas vraiment lui-même, mais, en citant un commentaire anonyme sur Youtube, il le dit lui-même, et notre illustre analyste continue en disant qu’il a « peur » que ce soit un sentiment « très largement partagé ». Aussi largement qu’il le partage lui-même. Ce n’est pas un sentiment partagé par ceux qui ont un sens ou ont mis leur peau en jeu, mais peut-être parmi certains des naïfs crédules qui lisent et croient son radotage.

Il y a un certain nombre d’explications légitimes pour la nomination de Medvedev, mais The Saker « n’en accepte aucune ». Ni apparemment même n’en comprend ne serait-ce qu’une. Il poursuit en affirmant que la nomination verse de l’huile sur le feu des rumeurs selon lesquelles Poutine s’effondrera sur la Syrie et/ou le Donbass, de même que lui-même verse de l’huile sur le feu de ces rumeurs en les propageant.

Il prétend être conscient (comme « nous le sommes tous ») des « rumeurs alarmistes qui circulent sur Internet depuis plusieurs jours », et poursuit en disant que la nomination renforcera ces rumeurs « très dangereuses », même si lui-même les répand et les renforce. Trahison ou idiotie ? Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une propagande antirusse d’un immigré blanc russe qui vit aux États-Unis et qui prétend soutenir la lutte de la Russie contre l’hégémonie américaine.

Un examen calme et rationnel des faits montre que l’interprétation ci-dessus de la nomination de Medvedev est sans fondement, mélodramatique et alarmiste. Le fait est que le Premier ministre, dont le titre officiel est « Président du Gouvernement de la Fédération de Russie«, travaille selon la volonté du Président, et peut être congédié et remplacé à la discrétion du Président. Le Président peut présider lui-même les réunions du Cabinet, donner des ordres obligatoires au Premier ministre et révoquer tout acte du gouvernement. Le terme « Premier ministre » est strictement informel et n’est en fait jamais utilisé dans la Constitution russe, les lois fédérales ou les documents officiels.

Le président a le contrôle complet du Premier ministre. Poutine est le président immensément populaire, Medvedev est le Premier ministre impopulaire que Poutine a nommé et peut tirer à tout moment. Pas besoin de peur ou de déception amère. Ou une mauvaise interprétation abjecte. Quelle meilleure façon pour Poutine de garder Medvedev en laisse que de l’avoir comme Premier ministre dans ces conditions ?

Je ne suis pas fan de Medvedev ou de sa clique d’oligarques, mais le fait que Poutine le nomme ne signifie pas non plus que lui le soit. Il y a une citation bien connue qui est tirée du livre Le Parrain – « Gardez vos amis près de vous et vos ennemis encore plus près. » L’interprétation simple de cette citation est « connaissez votre ennemi », mais la signification beaucoup plus profonde est que vous ne voulez pas que vos ennemis sachent que vous êtes ennemis. Cette distinction vitale peut ne pas être perçue par certains électeurs russes, des commentateurs Youtube et les soi-disant analystes qui pensent être qualifiés pour conseiller et critiquer l’ancien colonel du KGB et actuel président de la Fédération de Russie, mais je suis tout à fait certain que Poutine lui-même le comprend parfaitement. Ainsi, seul un imbécile ou un menteur dirait « Poutine a trahi la Russie » en nommant Medvedev.

Sergey Kurginyan (le seul Russe en qui j’ai confiance et que j’admire autant que Poutine) a souligné que Poutine a six ans pour accomplir les tâches monumentales qu’il s’est fixé pour la Russie et, de façon réaliste, il a besoin de l’aide du Bloc Medvedev. Leur bilan sortira dans deux ans. Si c’est positif, ils restent, si ce n’est pas le cas, ils se font éjecter, toute la Russie le verra, et Poutine aura encore quatre ans pour installer une nouvelle équipe de chasseurs d’oligarques, et participer à la chasse lui-même. Et si vous n’avez pas entendu parler de Kurginyan ou si vous voulez savoir où il se situe sur d’autres grandes questions auxquelles la Russie est confrontée, regardez ce clip où il explique qui était vraiment Gorbatchev et ce qu’il était. Son analyse est superbe. Ce n’est pas un libéral, ni un réformateur bourgeois.

Si Poutine n’a pas trahi la Russie, qu’en est-il de la Syrie et des Républiques du Donbass ? La réponse rapide, simple et évidente est que le fait qu’ils existent toujours prouve qu’il continue à les soutenir et ne les a pas trahis de quelque façon que ce soit. L’idée que la Syrie ou les Républiques auraient pu survivre sans le soutien de Poutine est risible, et seul un idiot pourrait proposer une telle proposition. Pourtant, certains le font. Ils disent que Poutine a « trahi » la Syrie en ne réagissant pas aux provocations récentes et que les forces russes auraient dû attaquer les forces américaines qui sont illégalement en Syrie après l’attaque américaine dans laquelle des combattants privés russes ont été tués.

L’histoire de « 500 Russes tués » est un mensonge. Il y avait environ 100 soldats tués par l’attaque aérienne américaine, principalement l’armée syrienne, avec environ 15 à 20 contractants/conseillers Wagner. Et contrairement aux différents commandos-clavier qui ont appelé au début de la troisième guerre mondiale, je sais ce qui s’est passé. Un de mes amis était là, et j’ai vu la vidéo. Oui, c’était une attaque traîtresse et sournoise des Etats-Unis, sachant qu’il y avait des Russes parmi les soldats syriens, mais cette provocation ne vaut pas le risque d’une véritable guerre mondiale, n’est-ce pas ? Quel genre d’imbécile pourrait peut-être penser que ça le serait ?

La même chose vaut pour les attaques de missiles impuissants et ridicules de Trump, et celles d’Israël aussi. Oui, toutes ces attaques étaient « autorisées » par la Russie, mais la Russie a dit à la fois aux États-Unis et à Israël où ils étaient ou n’étaient pas autorisés à tirer, et les deux ont obéi au mandat russe. Le coût des attaques pour les États-Unis était beaucoup plus élevé que les destructions qu’ils ont infligées à la Syrie, et les Israéliens ont probablement tout juste atteint le seuil de rentabilité. Encore des victoires à la Pyrrhus comme celles-ci, et les États-Unis et Israël se vaincront eux-mêmes. Et Poutine se tiendra à l’écart et leur permettra de le faire. Il gagnera sans se battre.

Bien sûr, les Russes combattent en Syrie, contre l’EIIL et d’autres terroristes proxies occidentaux, et ils sont en train de gagner. Les attaques américaines et israéliennes n’ont absolument aucun sens en ce qui concerne le résultat final de la guerre, alors pourquoi Poutine devrait-il suivre l’escalade ? Poutine et l’armée russe ont tracé leurs limites dans le sable et il est clair que les États-Unis et leurs alliés les comprennent et les respectent. S’ils sont assez stupides pour les franchir, ceux qui appellent maintenant à la guerre supplieront bientôt les Russes pour la paix. Oui, des soldats ont été tués, mais il ne s’agissait pas de soldats russes ou de Bachar al Assad. Et se faire tuer est un risque auquel tout soldat doit faire face. Cela fait partie du travail, et parfois ils doivent même être sacrifiés. Cela aussi fait partie du travail. C’est parfois difficile à comprendre pour les commandos du clavier et ceux qui n’ont jamais été soldats. Et ils devraient s’abstenir de commenter des choses qu’ils ne comprennent pas.

Quant à la « trahison » de Poutine en invitant Netanyahou à Moscou, oui, un spectacle plutôt dégoûtant si l’on considère les actions récentes d’Israël, mais un geste très astucieux, pas « stupide » ou une trahison.

Il y a une différence entre une mauvaise vision et une mauvaise décision. Une mauvaise vision peut être une mauvaise décision, mais il y a beaucoup plus dans la vision – beaucoup plus que ce qui vous vient à l’esprit. C’est tellement basique, les mots parlent d’eux-mêmes.

Il ne fait aucun doute que Netanyahou assis à côté de Poutine ait rendu Trump, Porochenko et Netanyahu nerveux. Oui, la Russie a de nouveau mis en attente la livraison du S- 300 en Syrie, mais la vente et la livraison de S-400 à la Turquie sont toujours dans les temps. Pensez à Erdogan qui appelle tous les pays musulmans à s’unir contre Israël.

Erdogan est vraiment un mégalomaniaque, avec des rêves de devenir un nouveau Saladin et de diriger le Moyen-Orient, et une guerre contre Israël exaucerait parfaitement ce rêve. Et je doute qu’il ait oublié la tentative de coup d’Etat américain contre lui, et où vit Fetullah Gulen. Mais la Turquie n’a même pas besoin du S-400. Elle est toujours dans l’OTAN, donc parfaitement à l’épreuve des balles d’Israël, et même de ses armes nucléaires. Parce que si Israël déclenche une guerre avec la Turquie, elle invoque l’article 5, et soit l’OTAN entre en guerre contre Israël, soit l’OTAN s’effondre, car si les Etats-Unis et l’UE ne défendent pas la Turquie, comment pourront-ils se faire confiance les uns les autres ?

Quoi qu’il en soit, Poutine gagne sans se battre. Plus vous y pensez, plus vous l’appréciez !

Il en va de même pour ceux qui disent que Poutine a « trahi » le Donbass. Croyez-moi sur parole ou faites-vous une idée par vous-même. Après quatre ans de guerre, les républiques sont toujours debout.

Alors que nous avons certainement nos problèmes, la vie s’est améliorée de toutes les façons mesurables et continue à s’améliorer, alors qu’elle n’a cessé d’empirer en Ukraine. Sans le soutien de Poutine, nous aurions été attaqués et submergés depuis longtemps. Poutine a dit ces mots exacts – « Si l’armée ukrainienne dépasse le Donbass, il y aura un génocide de la population russe. Nous ne le permettrons pas. » Que pensez-vous qu’il voulait dire par » Nous ne le permettrons pas » ? Je le sais, les gens ici le savent, les Ukrops et l’armée américaine le savent, et jusqu’à présent, ils n’ont pas été assez suicidaires pour l’essayer. Poutine ne trahira jamais le Donbass.

Je parierais ma vie dessus. En fait, je parie ma vie dessus. Des millions d’entre nous ici aussi. Et nous le savons. Nous le respectons et l’apprécions. Nous sommes toujours là parce qu’il est avec nous. Tant que les républiques existent, nous gagnons. Le temps est de notre côté, et tout comme l’OTAN, la junte de Kiev et les nazis d’Ukrop finiront par se consumer. Les républiques aussi peuvent gagner sans combattre.

Il y a peu d’hommes dans l’histoire, encore moins qui soient encore vivants aujourd’hui, qui ont le courage, l’honneur et le vrai génie de Vladimir Poutine. Ceux qui se disent « pro-russes » et utilisent les mots « Poutine » et « trahi » dans la même phrase ne font que prouver, sans exception, qu’ils sont soit des imbéciles, soit des menteurs et des traîtres. Rappelez-vous la leçon que Girkin (« Strelkov ») nous a enseignée ici dans le Donbass. Un faux camarade est un véritable ennemi. Quant aux imbéciles, ils n’ont pas seulement tort, ils ne sont pas pertinents. Ils soufflent du vent à propos d’actions qu’ils ne comprennent même pas. Le chien aboie et la caravane passe. Ce qui compte, ce sont les résultats. Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Les choses se sont améliorées en Syrie, au Donbass et en Russie depuis que Poutine est arrivé, il n’a trahi personne, et il n’ira nulle part tant que le travail ne sera pas terminé.

Le travail consiste à protéger la Russie, et la protection de la Syrie et du Donbass protège la Russie. Cela empêche également la Troisième Guerre Mondiale. Et empêcher la Troisième Guerre Mondiale nous protège tous. Jusqu’à présent, Vladimir Poutine l’a fait et l’a bien fait. Il refuse l’escalade, minimisant la violence tant que ses lignes rouges ne sont pas franchies. Et ces lignes n’ont pas encore été franchies. Il est important pour ceux qui vivent sous les régimes qui font des provocations et appellent à la guerre de faire tout ce qu’ils peuvent pour empêcher leurs gouvernements d’aller trop loin et de franchir ces lignes. Nous devrions tous aider Vladimir Poutine à empêcher la Troisième Guerre Mondiale. Si nous gagnons sans combattre, nous devenons tous d’excellents stratèges.