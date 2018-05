Gaz. Trump viole ses alliés… et va ruiner l’Europe.

Comme beaucoup le savent, nous opposons le projet Nord Stream 2 au gouvernement américain « , a déclaré Heather Nauert lors d’un point de presse à la fin du mois de mars, ajoutant que « le projet Nord Stream 2 porterait atteinte à la sécurité et à la stabilité énergétiques de l’Europe. Cela fournirait à la Russie [un] autre outil pour faire pression sur les pays européens, en particulier sur des pays comme l’Ukraine. » Rappelons qu’en 2014, peu après que le département d’État américain a facilité le coup d’État en Ukraine, le fils de Joe Biden, Hunter, a rejoint le conseil d’administration de Burisma, la plus grande compagnie pétrolière et gazière d’Ukraine. Sûrement c’était simplement une coïncidence.

Nauert a également déclaré que Washington pourrait introduire des mesures punitives contre les participants au projet de pipeline – ce qui pourrait être mis en œuvre en utilisant une disposition de la Loi sur la lutte contre les adversaires de l’Amérique par les sanctions (CAATSA).

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, quand le terrible nom CAATSA a fait une apparition répétée; Au moment où l’Europe a fait savoir qu’elle défierait ouvertement les sanctions iraniennes de Trump , le WSJ a rapporté que Trump a dit à Merkel que si elle veut éviter une guerre commerciale transatlantique, le prix serait de tirer la rupture sur Nord Stream 2, selon Sources allemandes, américaines et européennes.

Les responsables ont déclaré que M. Trump avait déclaré en avril à la chancelière allemande Angela Merkel que l’Allemagne devrait abandonner le soutien à Nord Stream 2, un gazoduc offshore qui acheminerait directement le gaz de la Russie via la mer Baltique. Ce serait en échange des négociations entamées par les États-Unis avec l’Union européenne sur un nouvel accord commercial.

Alors que l’on soupçonnait depuis longtemps que Trump pousserait à démanteler Nord Stream 2 juste pour que les exportateurs de gaz naturel américains puissent saisir une part du gâteau du marché européen, la poussée agressive est une surprise, et comme le note le WSJ, » la Maison Blanche » la pression reflète sa tactique de balle dure sur le commerce, les mouvements qui ont contribué à l’augmentation des tensions entre l’Europe et les États-Unis et a fait craindre à l’Allemagne dépendante des exportations un tarif pour les tarifs qui pourraient engloutir son industrie automobile .

Le projet Nord Stream II (ou NS2) lancé en 2015 est une joint-venture entre le russe Gazprom et des partenaires européens, dont Uniper allemand, l’autrichien OMV, français Engie, Wintershall et la multinationale anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell. Le gazoduc devrait passer de la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique – doublant ainsi la capacité du gazoduc existant de 55 mètres cubes par an, et est donc essentiel pour les futurs besoins énergétiques de l’Europe.

NS2 est la deuxième phase d’un pipeline existant qui achemine déjà une plus petite quantité de gaz de la Russie vers l’Allemagne. La construction de la deuxième phase a débuté cette semaine en Allemagne , après que les investisseurs aient engagé 5 milliards d’euros (5,9 milliards de dollars) dans l’aventure.

Trump a publiquement critiqué le gazoduc Nord Stream 2, déclarant lors d’une réunion avec les dirigeants des Etats baltes à la Maison Blanche cette année que « l’Allemagne raccorde un oléoduc en Russie, où l’Allemagne va payer des milliards de dollars pour l’énergie en Russie … Pas vrai. »

« Donald Trump est un deal maker … il y a un accord à faire si quelqu’un (en Allemagne) se lève et dit: » Aidez-nous à protéger un peu plus notre industrie automobile, parce que nous sommes excellents et nous sommes Je vais vous aider sur Nord Stream 2 « , a déclaré un responsable américain, qui était présent à la réunion d’avril entre Mme Merkel et M. Trump.

Soulignant la pression, Sandra Oudkirk, une diplomate américaine de haut rang, a déclaré jeudi à des journalistes à Berlin qu’en tant que projet énergétique russe, l’oléoduc pourrait faire face à des sanctions américaines, mettant en péril toute entreprise participant à ce projet.

Le Kremlin a riposté immédiatement alors que le porte-parole Dmitri Peskov qualifiait les efforts américains « d’un effort grossier pour entraver un projet énergétique international qui joue un rôle important dans la sécurité énergétique ».

« Les Américains essaient simplement grossièrement de promouvoir leurs propres producteurs de gaz », a-t- il déclaré.

Il a, bien sûr, raison, même si l’explication officielle est que Washington s’oppose au pipeline parce que cela rendrait l’Ukraine – actuellement la principale voie de transit du gaz russe vers l’ouest – et d’autres alliés américains dans l’UE plus vulnérable aux pressions russes. Les responsables allemands ont également déclaré que les Etats-Unis étaient impatients de déplacer la Russie en tant que fournisseur de gaz vers l’Europe, confirmant ainsi le russe.

Bien sûr, en fin de compte, tout est une question de levier, et qui en a plus, et Trump pense qu’en menaçant les exportations automobiles européennes, il a tout.

Pourtant, que Trump pense qu’il peut intervenir après trois années de négociations commerciales avec une demande brusque tout en ne fournissant aucune alternative, c’est plutôt étonnant, mais compréhensible. Comme Alex Gorka de la Strategic Culture Foundation l’a écrit, le 15 mars, un groupe bipartisan de 39 sénateurs dirigé par John Barrasso (R-WY) a envoyé une lettre au département du Trésor.

Ils s’opposent à NS2 et demandent à l’administration de l’enterrer. Pourquoi? Ils ne veulent pas que la Russie soit en mesure d’influencer l’Europe, ce qui serait «préjudiciable», comme ils le disent. Et, comme l’a écrit Gorka, leur outil privilégié pour mettre en œuvre cette politique obstructionniste est l’utilisation de sanctions, précisément ce que nous voyons actuellement.

Certes, 39 sur 100 est un chiffre qu’aucun président ne peut ignorer car de fortes pressions émanant des entreprises et des lobbies américains sont appliquées à l’administration. Avant même que les sénateurs n’écrivent leur lettre, Kurt Volker, l’envoyé américain en Ukraine, avait prétendu que NS2 était un projet purement politique et non commercial.

Comme nous l’avons dit en mars, « il ne fait aucun doute que d’autres mesures pour faire monter la pression sur l’Europe suivront « . Nous ne savions pas que moins de deux mois plus tard, les États-Unis et l’Europe seraient mêlés à une guerre commerciale meurtrière dans laquelle le sort de NS2 est soudainement la variable clé.

Trump gagnera-t-il et le GNL américain remplacera-t-il les exportations russes?

Alors que Mme Merkel n’a pas encore abandonné son soutien à l’oléoduc, elle a déclaré jeudi que l’UE avait convenu lors d’un sommet mercredi soir d’offrir aux Etats-Unis une « coopération plus étroite » dans le domaine du gaz en échange d’une exemption permanente. tarifs, suggérant que Nord Stream 2 pourrait bientôt être une victime de guerre commerciale.

Si l’Europe se replie, elle devrait s’attendre à une poussée de l’inflation énergétique: le gaz liquéfié en provenance des États-Unis doit être expédié au-dessus de l’Atlantique et coûterait considérablement plus cher que le gaz russe acheminé par pipelines. Un haut responsable de l’UE travaillant sur la réglementation de l’énergie a déclaré que le gaz russe serait au moins 20% moins cher.

« La stratégie de Trump semble être de nous forcer à acheter leur gaz plus cher, mais tant que le GNL n’est pas compétitif, l’Europe n’acceptera pas une sorte de racket et paiera des prix exorbitants », a déclaré un responsable européen.

Ce qui, amusant, est précisément ce que l’ouverture commerciale brutale de Trump est: un racket mondial.

Le projet de gazoduc de l’Allemagne a longtemps été controversé avec l’Ukraine, ainsi que plusieurs pays de l’UE à l’est du bloc, qui craignent de donner au président russe Vladimir Poutine le pouvoir sur les livraisons de gaz, jusqu’ici largement ignorées par Berlin.

Trump a plaidé pour un meilleur accès pour les entreprises américaines à un marché de l’UE qu’il a critiqué comme étant trop protégé. À moins d’une offre de l’UE pour répondre aux griefs de M. Trump, les États-Unis vont frapper l’Europe avec des tarifs punitifs pour l’acier et l’aluminium le 1er juin. L’UE a promis des tarifs de représailles.

Alors maintenant que la balle est dans le camp de Merkel, comment va-t-elle réagir? Vendredi, la chancelière allemande se rendra en Russie vendredi pour rencontrer Vladimir Poutine dans l’espoir de trouver un compromis satisfaisant pour les Etats-Unis et ses partenaires européens.

Elle demandera à M. Poutine un accord qui permettrait de préserver le lucratif trafic de transit – l’Ukraine perçoit une redevance pour acheminer du gaz russe à travers son territoire vers l’Europe de l’Est – même après la mise en service de Nord Stream 2 en 2019, a indiqué un responsable allemand.

Pendant ce temps, les responsables du gouvernement allemand déclarent que puisque tous les permis de Nord Stream 2 ont été délivrés, le WSJ note qu’il n’existe aucun moyen légal d’arrêter le projet, qui est géré par Gazprom, le géant russe de l’énergie. comme Engie, OMV, Shell, Uniper et Wintershall .