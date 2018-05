Du génie féminin dans la musique techno-folk et celtique : Clannad, Enya, McKennitt, Kate Bush…

Le génie féminin dans la musique celtique

Un petit rappel pour nous éclairer :

Ils croient même qu’il y a dans ce sexe quelque chose de divin et de prophétique (Tacite).

On le redit en latin, c’est tellement plus beau en latin : Inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant (Germania, VIII)

J’ai déjà souligné l’importance vitale selon moi de cette musique planante allemande, avec notamment Tangerine Dream et Edgar Froese. Il faut aussi indiquer l’autre noyau de génie pop-folk depuis quarante ans, qui semble s’être essoufflé comme tout le reste depuis le début des années Obama (c’est une fin du monde dans la fin du monde). Il s’agit des génies féminins de la musique celtique, qui appartiennent à l’univers anglo-saxon ou britannique. Les grandes décennies furent les années 80 et peut-être 90. Mais malheureusement cette haute inspiration hauturière semble s’être tarie aussi.

Je serai bref dans mon évocation, qui n’a aucune prétention documentaire :

On a eu Kate Bush depuis les années 70 jusqu’au début des années 90. Deux ou trois albums géniaux, Wuthering heights, Babooshka, Hounds of love, au beau milieu des années 80 quand la belle vague britannique et irlandaise bat son plein. Après on commence le déclin hélas. Ecoutez Breathing ou Running up that hill, sans oublier de scander Under ice.

On a eu la sublime voix alto de Liza Gerrard, depuis trente ans cette fois, très douée quand elle est accompagnée de Hans Zimmer pour les musiques de Ridley Scot (voyez mon livre sur ce cinéaste). Baroque, gothique noir, paganisme, alchimie, tout y passe pour la définir. Meilleurs albums : Spleen et idéal et Aion, le bien nommé et envoûtant. Quelques chants de haute magie : Black sun, Ascension, the Host of Seraphim, les intuitions grandioses de Gladiateur (and then they are free), le tout pour un ensemble techno-chamanique . Beau chant dans le film maori et cosmologique (chevaucher un cétacé) Whale rider, produit par les Allemands

Enya, inspirée au temps des irlandais Clannad (voyez le chant Skellig, l'album extra Macalla, le dénommé Sirius, le chant miraculeux I will find you dans le Dernier des Mohicans) puis en solo avec les chants décalés comme Orinoco Flow, le superbe, phénoménal et instrumental Storms in Africa. Enya reprit aussi Marble halls, clin d'œil au plus beau film onirique du cinéma, Peter Ibbetson d'Hathaway. La Mémoire des arbres est un bel album encore, tout comme le dansant et onctueux Solas. La voix humaine comme instrument harpiste. Son plus morceau est Aldebaran, dédié à Ridley Scott (ce n'est pas un hasard). Il est dans l'album Les celtes. Sur Aldebaran, beau nom arabe relié au taureau et à Peenemunde, il y a des leçons plus secrètes.

Loreena McKennitt, une canadienne polyvalente, enchantée, qui a magnifiquement rendu hommage à ses origines celtes avant de sombrer dans la World Music et le bric-à-brac ésotérique de la mondialisation. Parallel dreams est une merveille. Ecoutez son feu de Beltaine en hommage à la fête celte, et les Old Ways, de l’album The Visit) en hommage aux druides. Ce chant fantastique après une gradation angélique et et haendélienne vous amène à l’extase. Je l’ai régulièrement adoré, médité, écouté à chaque escalade du Valle de la Luna, au coucher du soleil dans les déserts d’Atacama. Ce texte a été diffusé ici-même