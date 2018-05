Festival de connes : Gilles-William s’insurge contre la bienséance et notre bien-pensance !

Body

Il était une fois, un petit gauchiste, un peu repris de justice, nommé Herrou et prénommé Cédric qui, ne se contentant pas d’assister les clandestins en France allait les quérir au-delà des frontières.

Par ce qu’illégal en même temps qu’immoral, il fut justement condamné. Mais on a les justiciers qu’on mérite, et voilà le Cédric fêté comme un héros au festival de Cannes. Le voilà qui fait le beau en smoking et va pousser l’infini courage, que dis-je de Juste, comme certains poussent la fantaisie à le nommer, jusqu’à faire un doigt d’honneur résistant à l’assistance. Tout cela ne serait qu’indécence infatuée, à laquelle nous sommes tristement habitués. Le bon peuple français, pèse de plus en plus justement cette insoutenable légèreté de l’être artistique qui prend la pose et qui indispose.

Cette jet-set généreuse avec la lourde vie des autres. Ceux qui vivent dans les quartiers sans haute sécurité. Ces juifs pauvres qui les quittent pour être remplacés. Ces chrétiens qui vivent la peur au ventre. Quant à ces acteurs qui sermonnent à bon marché, on sait maintenant qu’ils ne sont ni plus généreux ni plus intelligents que les gens du commun un peu moins sentencieux. Celui- ci qui campe un leader cégétiste en colère en sortant de son appartement de la rue Guynemer. Celui -là qui moque un leader de la droite d’avoir perdu sa mère.

Le courage artistique, parlons-en : toujours à suivre la mode intellectuelle qui fait bon ménage avec l’intérêt du moment : collaborateurs des nazis pendant la guerre, compagnons des communistes pendant le stalinisme, les voila à présent copains des multiculturalistes sans lois ni frontières et pro migrants, à condition de ne pas en abriter un seul dans leurs 400 m²sur jardin. Toujours prompts à faire dépenser pour les intermittents du spectacle, mais préférant tout de même tourner à l’étranger pour sous-payer les figurants. Ennemis de toute répression, sauf lorsqu’il s’agit de vouloir poursuivre impitoyablement le piratage des droits d’auteur.

Féministes à mi-temps et de préférence de jour, hors l’année du cochon.

Quant à certaines actrices, crachant sur Weinstein maintenant qu’il n’est plus riche ni plus rien après avoir bien ri de ses pauvretés. L’art est la plus merveilleuse et sacrée des impostures humaines, dommage que nombre d’hommes du monde artistique soient devenus de vrais imposteurs dans la vraie vie des hommes.