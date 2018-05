Un lecteur commente l’axe héroïque Murat-Custer

Merci Nicolas

J’ai vu ce film tout petit, chez mes grands parents. Souvenir terrible!!

Le champ de bataille à la fin, les cavaliers que je trouvais si beaux, ce courage jusqu’à la folie, c’était extraordinaire et très marquant pour moi!!

Je trouvais Custer génial!!!

Mon papa baba plutôt cool me disait que c’était un fou sanguinaire. Ca me fait penser à Camerone ou Dien Bien Phu et à tous ces combats perdus d’avance qui ont conduit ces guerriers à la postérité. Si Custer n’avait pas mené cette folle bataille qui s’en soucierait…

Si nos para s’étaient mollement rendus aux Viêt, qui s’en souviendrait.. .

Au scout, nous chantions ces vieux chants militaires ou la.mort glorieuse était célébrée comme un passeport pour l’éternité. Sûrement un vieux reste païen. En tout cas la mort glorieuse nous semblait plus enviable que la vie médiocre. Voilà l’idéal du guerrier, la mort glorieuse pour Dieu, le Roy, la Patrie, plutôt que la vie mediocre de bernard l ermite déjà remplacé dans sa tête, connecté h24 au porno et aux promos de Nutella !!!

Il m’arrivait de reprendre le fameux Viva La Muerte dans mes soirées un peu énervées quand j’avais 20 ans. Mes potes ne voyaient que le côté provocateur du truc. ..

Certains, les plus nombreux, ne voyaient rien du tout. Mais les meilleurs comprenaient, vive la mort, qui nous oblige à rendre notre vie glorieuse, vive la mort qui nous appelle à donner un sens à notre vie, vive la mort, si elle nous ramène à la Vraie Vie, près de notre Père au Cieux éternel, et vive Custer et le courage à la folie!!!