Un lecteur sur Bergoglione

Plus je lis les réactions médiatics de M. Bergoglione et de ses potes évecs, plus je comprends les empereurs romains.

Les leaders cathodiques ne méritent quand même pas les lions mais leurs écrits s’adaptent si bien au monde, honni par Notre Seigneur Jésus Christ que même les lions ont mieux compris la vie en société et le sens de l’effort et de la collectivité.

La défense du bien commun, de la Cité et de ses plus faibles implique des devoirs, des règles communes, des frontières (quel gros mot aujourd’hui !) des devoirs (2e gros mot).

Ces faux pasteurs encouragent la constitution de ghettos islamistes, défendent toutes les délinquances et désarment les chrétiens.

Le pape St Léon les aurait jeté devant les murailles de Rome pour aller dialoguer avec Attila.

Il nous reste nos humbles pasteurs dans les lieux de culte les moins en vue, nos humbles prières de demande de protection pour mous et les notres au pied de nos calvaires à la croisée des chemins.

Et le Dieu de St Michel, des armées des Anges, du Ciel et de la Terre balayera ces nuisibles et nous donnera la victoire, déjà acquise au Ciel pour l’Eternité.

Solus Invictus Jesus Christus