Weekend John Wayne (né il y a 111 ans le 26 mai de l’an 1907)…

Fort Apache et notre Ancien Régime

Pardonnez ma franchise, mais nous n’appartenons pas à la même classe !

Commençons par une ruse de sioux.

Les meilleurs films de Ford ne sont peut-être pas les westerns. Ayant asséné cette énormité, nous pouvons nous laisser aller : nous préférons (parfois, pas toujours !) les films irlandais comme le Mouchard ou l’Homme tranquille, meilleur rôle de John Wayne où toute sa petite compagnie d’acteurs s’en donne à cœur joie. On a Barry Fitzgerald, McLaglen Ward Bond, Mildred Natwick, Arthur Shield (lumineux dans le Fleuve de Renoir), tant d’autres… C’est l’Irlande mythologique qui reparait sous la petite vie banale et naturaliste du début du vingtième. On en a bien parlé dans notre livre sur le paganisme au cinéma.

Nous préférons la verte vallée galloise aussi et le fantastique et fluvial film Steamboat bend river, film initiatique et décalé qu’il est impossible de comprendre à un esprit cartésien. Le western est un genre très répétitif. Plusieurs westerns de Ford sont surestimés, d’autres sont encensés, d’autres enfin relèvent du catéchisme moral de sa fin de carrière. Le militarisme américain aussi qui ressort de sa cinématographie a quelque chose de fatigant. Il est vrai que la vie de caserne a quelque chose de cinématographique, de théâtral. Le catéchisme pionnier (« merveilleuses familles, religieuses et travailleuses, qui affrontent les éléments déchaînés et les contrées hostiles » : Tex Avery s’en moque bien avec Droopy homesteader) ou évangélique (les trois parrains du désert et leur Robert-Willima-Pedro) a tendance aussi à nous barber. Tout cela sent la programmation morale et citoyenne, pas le cinéma. C’est quand il va au-delà des limites, comme dans Fort Apache ou la Prisonnière, que Ford est à son meilleur. Quand il ne peut plus nous faire la morale.

Fort Apache est de loin notre film de cavalerie préféré. Les deux autres sont affreusement surfaits, et celui-ci est lié à un malentendu. Ce serait un film sur le trop fameux (et méconnu) général Custer et sur un massacre… Mais le titre du film est Fort Apache pourtant en anglais, et il annonce une description presque documentaire de la vie d’un fort bien reculé. Le rôle des femmes est stupéfiant dans cette belle œuvre, qui célèbre musique, ménage, ragots, emménagement, fiançailles, et règlement de comptes amicaux (entre Collingwood et Thursday-Fonda qui ont aimé la femme). Fort Apache est une chronique de fort qui tourne au vinaigre. Pourtant à la fin du film une John Wayne assez effacé et très bon de ce fait célèbre le triomphe du régiment récemment massacré et par conséquent immortel ! En réalité il faut oublier le macrocéphale général Custer et se rappeler que Maupassant ayant inspiré le Diligence, ce film a aussi une dimension bien française ; il décrit cet ennui de caserne façon Vigny, ce goût pour la fête et la danse, pour les ragots disions-nous et les conspirations, et bon gros ressentiment à propos de sa carrière et de son rang. Ce serait presque un film d’ancien régime, de restauration, si on accepte d’y voir de plus près. Rappelez-vous que John Wayne, modeste capitaine ici, explique durant trois minutes les règlements liés aux cartes de visite aux jeunes tourtereaux. Fort Apache traite de Fort Apache, pas du massacre de Fort Apache, n’en déplaise aux traducteurs. Tout est bien sûr soumis à une élégance, une courtoisie, une aristocratie de comportement et de sentiments (on est loin de Fred Zinnemann et de son Pearl Harbour de tripot) qui n’exclut pas l’humour et les excès de boissons. La grande marche qui ouvre le bal de Fort Apache est un moment qui honore la civilisation dans son entier.

On se répète. Tout ce film tourne autour d’une chronique de la vie militaire. On a les chants nocturnes, les femmes, leurs papotages et leurs conspirations. On a l’entraînement des recrues comiques et tordues (les militaires sont grands et forts, une élite racée), on a les sous-officiers ivrognes qui ont trop bu (célébrons le si bon Pedro Armendariz qui porte ici un nom français et discute en espagnol avec Cochise). On a les amourettes. On a l’installation du mobilier et les invitations à dîner. On est presque dans le désert des tartares parce qu’on a aussi la sensation d’ennui et de ratage carriériste si français qui mine Fonda et le poussera à l’irréparable avec sa troupe bien obéissante il faut dire malgré un courageux moment du capitaine. Fonda est aussi un pauvre homme seul, sans femme, et qui passe son temps à être molesté… Il est condamné aux excuses jusqu’à la fin des temps. Mais comme il est entouré d’âmes plus ou moins mortes déjà…

On pense bien sûr à Servitude et grandeur militaire de Vigny, qui souligne la dégradation ontologique du combattant : on passe du stade de guerrier à celui de soldat, puis à celui de militaire. Cette fonctionnarisation est le mal des temps modernes. On oublie Tocqueville, on cite Vigny :

« J’appartiens à cette génération née avec le siècle, qui, nourrie de bulletins par l’Empereur, avait toujours devant les yeux une épée nue, et vint la prendre au moment même où la France la remettait dans le fourreau des Bourbons. Aussi, dans ce modeste tableau d’une partie obscure de ma vie, je ne veux paraître que ce que je fus, spectateur plus qu’acteur, à mon grand regret. Les événements que je cherchais ne vinrent pas aussi grands qu’il me les eût fallu. Qu’y faire ? — on n’est pas toujours maître de jouer le rôle qu’on eût aimé, et l’habit ne nous vient pas toujours au temps où nous le porterions le mieux. »

Fonda va donc chercher les évènements qui se refusent à lui. Vigny ajoute sur ce triste destin français au dix-neuvième :

« Cette impression nous dura autant qu’a duré la Restauration. Chaque année apportait l’espoir d’une guerre ; et nous n’osions quitter l’épée, dans la crainte que le jour de la démission ne devînt la veille d’une campagne. Nous traînâmes et perdîmes ainsi des années précieuses, rêvant le champ de bataille dans le Champ-de-Mars, et épuisant dans des exercices de parade et dans des querelles particulières une puissante et inutile énergie. »

La parade et les querelles particulières sont là, puisque Wayne jette son gant à son supérieur qui hésite, juste avant le massacre, entre la cour martiale et le duel chevaleresque. Mais parlons de ce supérieur honni.

Pas d’honneur entre un officier américain et Cochise !

C’est Fonda, fantastique pendant tout le film, et sympathique à force d’être antipathique (Ford a trop forcé comme souvent) qui soulève le film à une dimension incomparable. Avec sa belle tête digne de Richelieu, avec sa classe en ses jambes en or (Ford joue aussi avec dans Clémentine) avec ses préjugés, son orgueil de classe, son mauvais caractère et sa volonté de bien faire, surtout la guerre à ces indiens qu’il ne connaît pas (mais il les protège contre le méchant qui les saoule), Fonda en méchant est tout simplement formidable. Il est gêné durant tout le film, se sentant comme de trop. Le personnage qui se sent de trop déclenche souvent les catastrophes… Fonda évoque aussi tout un tas de généraux inadaptés, des désastreux à la française. Sa grande préoccupation avant la fin de son épopée est d’éviter que sa fille n’épouse le fils d’un sous-officier qui a quand même fait West Point. Trois autres grands noms ici aussi servent la beauté du film : Shirley Temple (qui n’a plus les préjugés sociaux depuis qu’elle a vu le torse nu de son futur), le jeune et beau parfait futur gendre John Agar, et Ward Bond, extraordinaire en sous-officier digne et obéissant, titulaire de la médaille du congrès qui plus est. Il gardera sa dignité jusqu’au bout, acceptant les excuses du colonel enfin ramené à ses sens (gardez vos lamentations pour nos petits-enfants !). Il est étonnant de penser que peut-être tant de gens vont mourir pour cette question d’amour-propre qui dévaste les moralistes français et les scénaristes de westerns ! Et si Fonda avait eu sa femme, aurait-il été si isolé et impudent ?

La fille a tôt fait de trahir le père. Temple est aussi espiègle que dans son enfance (un film avec Ford dans les Indes). Elle a vu son homme baigné et elle le regarde par le miroir dans la diligence. Or c’est ainsi que les jeunes filles devaient choisir leur cavalier au bal. Ensuite elle a les femmes avec elles : l’épouse O’Rourke remettra le colonel Thursday (The man who was Thursday…) à sa place quand il entre chez elle à l’impromptu. Elle discute aussi avec les autres femmes qui ont connu, comme Mme Collingwood, sa mère. La conspiration des femmes dans un monde enclos et ennuyé est invincible. On va écouter un spécialiste :

« Deux opinions distinctes se partagèrent la ville ; il y eut le parti des hommes et le parti des femmes. Le plus stupide, le parti des hommes, ne portait guère son attention que sur le mystère attaché au nom d’âmes mortes ; celui des femmes rapporta tout à la question vive de la fille du gouverneur. Le lecteur voudra bien, à l’honneur des dames, remarquer que leur parti était le parti de l’ordre et de la prudence. Dans l’espèce d’enquête qu’elles suivirent, elles étaient fidèles à leur vocation naturelle de matrones, de maîtresses et de régulatrices des convenances. »

Il s’agit de Gogol. On veut marier la fille du gouverneur au nouvel arrivant ! Un peu misogyne peut-être, mais qui ne l’est à cette époque de préjugés horribles ???

On a dit que Fonda s’ennuie aussi, il exagère le danger apache (comme à cette époque – 1948 – on exagère le danger russe) au point de pousser à la catastrophe. Le trait est fréquent ; relisons un chroniqueur de la vie gaulliste :

« Le général de Gaulle s’ennuie. Il s’était bien juré de ne plus inaugurer les chrysanthèmes et il continue d’aller, officiel et bonhomme, du Salon de l’Agriculture à la Foire de Lyon. Que faire d’autre ? II s’efforce parfois, sans grand succès, de dramatiser la vie quotidienne en s’exagérant à haute voix les dangers extérieurs et les périls intérieurs (…). »

C’est ce que fait Fonda : dramatiser les événements pour donner un but à sa fin de carrière. Son absence de connaissance du terrain coûtera cher à son régiment. Et son manque de scrupules aussi : il trahit la parole de John Wayne qui ne devient mutin. Son pédantisme moliéresque refuse toute stratégie aux indiens. Il cite Napoléon, Alexandre, il croit que parce qu’il a lu Plutarque ou Frontin…

Et puis il y a autre chose dans Fort Apache : la danse. Elle est ici liée à la musique de Hagerman et aux trompettes innombrables qui émaillent génialement le film. Un peu de Nietzsche tout de même pour célébrer le génie fordien de la danse :

« C’est ainsi que je veux l’homme et la femme : l’un apte à la guerre, l’autre apte à engendrer, mais tous deux aptes à danser avec la tête et les jambes. Et que chaque jour où l’on n’a pas dansé une fois au moins soit perdu pour nous ! Et que toute vérité qui n’amène pas au moins une hilarité nous semble fausse ! »

Mais malheureusement la danse est très souvent interrompue chez Ford (il disait adorer les danses mormones et cowboys). Elle marque comme wagon master ou Clémentine cette part de bonheur terrestre qui ne dure pas, qui toujours est menacé.

L’ouverture symétrique, rythmée du bal des sous-officiers est magique. C’est un sommet du cinéma, un de ces moments où le craft, comme dit Spielberg, de John Ford est incommensurable (comme dit Wells, il y a Ford, Ford, Ford… et puis quoi ?). Fonda, qui a déjà interrompu un bal à son arrivée, commence à danser avec la femme d’un sous-officier. Or Fonda danse très bien, il a des jambes longues, maigres, et Ford adore les montrer – voyez Clémentine.

Le colonel danse bien mais il n’aime pas danser, surtout avec la mère de son gendre présumé et refusé. Et quand Wayne arrive avec ce qu’il croit être une proposition de paix de Cochise, il saute sur l’occasion pour déclencher sa guerre. Nietzsche encore :

« C’est ainsi que je veux l’homme et la femme : l’un apte à la guerre, l’autre apte à engendrer, mais tous deux aptes à danser avec la tête et les jambes. »

La guerre met fin à la danse.

Parlons des apaches. Ils sont noblement montrés dans le film et c’est Wayne qui les défend à la fois intellectuellement et moralement contre son supérieur venu de la ville. Historiquement, ils sont déjà sur la défensive, condamnés à la réserve, à l’alcool, à la barbarie de vendeurs de biens et de drogues occidentaux dont a parlé Beaumont (voyez notre annexe de Winchester 73). Cochise ne veut qu’épargner leur santé. Mais le geste maladroit de Thursday-Custer redonne à la guerre apache toute son aura.

En quoi consiste la guerre apache ? C’est simple, elle est un phénomène naturel. La troupe de Fonda est massacrée. Une tempête du désert pour reprendre l’autre.

John Wayne avec un groupe de survivants les voit arriver sans les voir (poussière et usage) et il fait baisser les armes. Lui-même détache sa ceinture, qui est sans sabre : « un acte magique qui enlève les défenses spirituelles », écrit ma femme Tetyana dans une note de sa traduction de Pouchkine. Wayne s’offre en holocauste aux indiens qui bien sûr dans leur grande générosité vont l’épargner lui et sa petite troupe. On est loin de la Prisonnière du désert ! Jamais les indiens n’auront aussi admirablement symbolisé la nature indomptée, et parfois indomptable, du grand continent nord-américain. Pour une fois nous donnons tort à Gustave de Beaumont : il y a, il y aurait une enfance mystérieuse à l’Amérique…

Quant au colonel Thursday-Fonda il a une mort héroïque et magnifique. Avant même la catastrophe, il épargne son futur gendre en le renvoyant, il demande son sabre et son cheval à son capitaine mutin venu le chercher et va à la mort aux côtés des deux plus beaux personnages du film, le sergent O’Rourke et le capitaine Collingwood. Du style jusqu’au bout.

A la française on vous disait.

Quant aux scénaristes de ce panoptique de la condition humaine, ils se nomment James Warner Bellah et Frank Nugent et on se demande si parfois ils ne valent pas nos Balzac et nos Tolstoï tout de même !

On peut voir Fort Apache et mourir.

Annexe : Ford et la communauté extrait de notre livre sur le paganisme au cinéma)

Ford oppose la communauté initiatique, le village celtique, la contrée au sens de Tolkien ; il vit encore l’avant de la révolution industrielle, de l’occupation de l’Irlande par Cromwell, l’avant même des enclosures ! Il vit le rêve indo-européen à sa manière et le ressert en plein ouest américain, dans le monde si triste décrit par Tocqueville ou Beaumont. Les danses sont toujours magnifiquement filmées, comme dans Fort Apache, Wagonmaster ou My Darling Clementine. Elles sont souvent interrompues, l’action prenant le pas sur l’initiation ou la signification…

Dans Steamboat Bend River Ford dépeint une communauté presque hindoue, à la Renoir, vivant et festoyant le long du Fleuve, le long du puissant Mississipi. Tout le monde y connaît tout le monde, le condamné son geôlier, et le film tourna aussi autour du musée de cire flottant dont le sacrifice final sauve la vie du condamné. C’est un prêcheur du nom de Moïse qui sauvera la vie de l’innocent !

On retrouve bien sûr cette communauté plus ou moins menacée, plus ou moins dispersée – suivant l’étendue ou le vide du territoire – dans la Verte vallée (un très beau film, alcyonien et nostalgique), les grands classiques des westerns, Fort Apache, Clémentine, la taverne de l’irlandais.

Ces communautés sont structurées par les danses que Ford a su filmer comme personne. Le sommet étant sans doute atteint par l’ouverture du bal des sous-officiers dans Fort Apache. Le déploiement mathématique des dames et des cavaliers est impeccable et fait de ce corps de cavalerie une communauté initiatique de plein droit. De même chez Wash l’adoption du thème de Garry Owen pour le septième de cavalerie laisse Walsh et son monteur nous promener dans une gradation grandiose et presque inégalée (2001 avec le thème de Strauss ?) de piano en trompette, de tambour en défilé, avant de voir le régiment défiler à cheval. C’est dans la charge fantastique. O temps bénis des cavaleries ! Même si tout ne sert qu’à se rendre à la mort…