Du héros au rebelle : la révolte de John Wayne contre les studios

La grande Interview de John Wayne sur les westerns

Interview de Playboy / MAI 1971 (extraits)

Playboy: Comment vous sentez-vous par rapport à l’état de l’industrie cinématographique aujourd’hui?

JOHN WAYNE: Je suis content de ne plus être là pour voir ce qu’ils font. Les hommes qui contrôlent les grands studios aujourd’hui sont des manipulateurs d’actions et des banquiers. Ils ne savent rien sur notre business. La seule chose qu’ils peuvent faire, c’est de dire: «Bon sang, cette film avec son nom qui court autour du parc a fait de l’argent, alors faisons-en un autre, si c’est ce qu’ils veulent, donnons-leur ça. Certains de ces gars me rappellent des putains de grande classe. Regardez 20th Century-Fox, où ils font des films comme Myra Breckinridge. Pourquoi ce fils de pute Darryl Zanuck ne s’achète-t-il pas une chemise de soie rayée et apprend-il à jouer du piano? Ensuite, il pourrait travailler dans n’importe quelle pièce de la maison. Autant que je ne pouvais pas supporter certains des anciens bosses – en particulier Harry Cohn – ces hommes s’intéressaient à l’avenir de leur business. Ils avaient de l’intégrité. Il y avait un bout de chemin quand ils ont réalisé qu’ils avaient fait du héros un gangster chargé de films criminels, qu’ils étaient en train de discréditer notre pays.

Alors les bosses ont volontairement pris sur eux d’arrêter de faire des films de gangsters. Pas de censure de l’extérieur. Ils étaient responsables envers le public. Mais les dirigeants d’aujourd’hui s’en foutent. Dans leurs efforts pour saisir le box-office que ces images de sexe attirent, ils produisent des déchets. Ils profitent du fait que personne ne veut être appelé un ringard. Mais ils vont atteindre le point où le peuple américain dira: « Bon sang! » Et une fois qu’ils le feront, nous aurons une censure dans tous les États, dans toutes les villes, et il n’y aura aucun moyen de faire une image valable pour les adultes et de la rendre acceptable pour une libération nationale.

Playboy: Le système de notation actuel ne va-t-il pas empêcher cela?

WAYNE: Non. Chaque fois qu’ils évaluent un film, ils laissent aller un peu plus loin. Les évaluations sont ridicules pour commencer. Il n’y avait pas besoin d’images classées lorsque les grands studios étaient sous contrôle. Les films étaient autrefois faits pour toute la famille. Maintenant, avec le genre de bric-à-brac que les studios lancent – et les prix élevés qu’ils demandent pour avoir le privilège de le voir – la famille moyenne reste à la maison et regarde la télévision. Je suis sûr que dans deux ou trois ans, les Américains en auront marre de ces films pervers.

Playboy: Quel genre de films considérez-vous comme pervers?

WAYNE: Oh, Easy Rider, Midnight Cowboy, ce genre de chose. Ne dirai-t-on pas un amour merveilleux que ces deux hommes dans Midnight Cowboy, une histoire sur deux pédés (fags) ? Mais ne vous méprenez pas. En ce qui concerne un homme et une femme, je suis terriblement heureux, il y a une chose qui s’appelle le sexe. C’est une chose magnifique que Dieu nous a donnée. Je ne vois pas pourquoi cela ne devrait pas être en images. Le sexe sain et vigoureux est merveilleux.

(…)

Playboy: Des films gores comme La Horde sauvage ne contribuent-ils pas à cette vulgarité?

WAYNE: Certainement. Pour moi, La Horde sauvage était désagréable. Cela aurait été un bon film sans le gore. Les images vont trop loin quand elles utilisent ce genre de réalisme, quand elles ont des plans de sang qui jaillissent et que les dents volent, et quand elles jettent du foie pour faire croire à l’intérieur des gens. La Horde sauvage a été l’un des premiers à aller aussi loin dans le réalisme, et les curieux sont allés le voir. Cela peut faire croire aux banquiers et aux promoteurs que c’est un ingrédient nécessaire à la réussite d’un film. Ils semblent oublier le principe de base de notre business, l’illusion. Nous sommes dans le domaine de la magie. Je ne pense pas que ça fait mal à un enfant de voir quelque chose qui a l’illusion de la violence.

Tous nos contes de fées ont une sorte de violence – le bon chevalier qui monte pour tuer le dragon, etc. Pourquoi devons-nous montrer au chevalier qui répand les entrailles du serpent partout sur la montagne de bonbons?

https://pages.shanti.virginia.edu/Wild_Wild_Cold_War/files/2011/11/John_Wayne_Playboy_Int2.pdf