Red river (1948) : le meilleur western de John Wayne ? Une analyse de Nicolas Bonnal…

La rivière rouge et le génie pionnier

J’aurais ma marque sur tant de bêtes que je pourrai nourrir tout le pays. De la bonne viande pour gens affamés. De la viande pour les rendre fort, pour les faire grandir.

Sans forcer le meilleur western du monde. Au moins pour nous. On n’a pas dit notre préféré (on en a plein). On a les vaches, les cowboys, les indiens, la Guerre, l’amour, les astuces homériques de scénario, on a même la barbarie des bons transformés en tyrans. On a les meilleurs rôles secondaires, Walter Brennan, Harry Carey et son fils, et Hank Worden. Enfin on le meilleur scénario et des milliers de vaches. Et le tout sans forcer à la meilleure manière de Howard Hawks, l’homme qui savait tout filmer mais ne se prenait pas au sérieux.

C’est le meilleur rôle de John Wayne qui peut tout être sans se forcer décidément. Il lui suffit de paraître. C’est aussi un film avec Monty Clift, miraculeux de grâce et de tranquillité, un film avec des chœurs et c’est très émouvant dans le grand temple de l’ouest. On célèbre ici tout de suite Dimitri Tiomkin et le scénariste-romancier Borden Chase, qui a inventé les contes de chevalier des temps modernes, les westerns, genre peu scolaire et c’est tant mieux puisque cela leur a permis de survivre et d’atteindre des sommets fabuleux et ignorés (lisez notre Rio Bravo et notre rappel de Tolstoï sur ce sujet).

Le sujet se résume en trois lignes : un ranch man veuf adopte un jeune gamin perdu ; il s’installe au sud du Texas ; quatorze ans plus tard, après la Guerre, il doit transporter un troupeau énorme. Mais il se trompe d’itinéraire, devient tyrannique et le jeune se rebelle. Tout finit bien grâce à une belle fille.

Dans ces grands westerns il faut toujours être trop attentif. Par exemple on sait que Wayne (Dunson dans le film) tue ses mutins, au motif qu’ils avaient signé un contrat. Or lui-même a renoncé à obéir au début malgré son contrat ; il s’est contenté de dire qu’il était meilleur au pistolet. C’est le sujet de film : la brutalité et ce qu’on peut obtenir avec. Wayne-Dunson abat un mexicain (le Texas comme terre volée au Mexique…) pour constituer son ranch sans trop de papiers. John Ireland se joint aussi à lui – et à Matthew – parce qu’il est attiré par la dureté (il recevra une balle !) et par l’aventure. Même idée dans les Affameurs de Mann, quand Kennedy se mutine férocement contre ses patrons pour suivre James Stewart. Il aime ce qui bouge et ce qui tire vite. Les deux jeunes gens comparent leur habileté au pistolet et leurs armes au début de leur rencontre. En réalité Ireland voulait… un compagnon de jeu. Il le suivra dans sa mutinerie olympienne contre le féroce Saturne-Wayne.

Wayne-Clift… Le grand duo est mythologique. Wayne commence par gifler le jeune Matthew, puis lui prend son arme. A la fin du film il se remet à le gifler (Wayne fait une tête de plus que Montgomery Clift) et Matt riposte enfin. Il y a une forme lointaine d’affection, de respect et aussi de haine. Matt connaît la brutalité et la cruauté matinée de bible du maître (il reste plus son maître que son père ou son grand frère), qui aime lire les psaumes avant d’enterrer ses victimes, un rituel bien américain. Wayne par contre ne comprend la mutinerie et le rend fou. Le fait que Matt l’épargne quand l’équipe demande une pendaison le rend encore plus fou. La pitié rend fou dans cet univers pas très chrétien où pour un œil, on en arrache dix. A la fin il n’y a pas de mort. Dunson est revenu, furieux, armé, entouré, il blesse Ireland et ne tue pas Matt. On ne peut dire qu’il l’épargne : l’autre n’a pas dégainé, il ne peut l’abattre comme un chien. La fille intervient pour dire qu’il ne voulait pas le tuer, mais… cette rage qui n’explose pas ou plutôt qui explose en réconciliation a quelque chose de grandiose. Dans les Affameurs aussi, toujours écrits par Borden Chase,

Dans ce film caïnite le patriarche Wayne exagère- il vieillit vite et finit par ressembler à un zombi. Il a déjà emprunté une partie des vaches de ses voisins. Il se trompe d’itinéraire (il faut aller à Abilene, lui veut le Missouri !), n’écoute personne et devient de plus en plus dur avec ses hommes. On admire la gradation narrative du récit de Chase. En outre on a en face un gourmand affamé de sucre, plusieurs fois réprimandé par Walter Brennan (le cuistot-confident-complice de Wayne, comme dans Rio Bravo) qui fait déclencher le stampede. La folie bovine qui tue un jeune père. Gourmandise d’un côté, brutalité de l’autre (Dunson) qui veut le fusiller : le choc se produit qui génère la volonté de mutinerie dans la petite troupe des cowboys. On est comme dans le Bounty en fait. Le texte vu à l’écran évoque la transformation de Wayne en « tyran ». Red river est en fait un film qui dénonce l’autoritarisme de John Wayne sur les plateaux de cinéma ! La prisonnière du désert évoque le même problème des excès du trop grand homme (sudiste, « fasciste », raciste, etc.). Le « Duke » commande trop, et les plus grands réalisateurs vont alors essayer de casser plusieurs fois son image ! Dans Rio bravo et dans les films suivants réalisés avec Wayne (El Dorado, Rio Lobo), Hawks va jouer de cet autoritarisme et le contrarier : Wayne prend des coups, n’est pas respecté, blague beaucoup… dans ce type de rôle il est extraordinaire : n’oublions pas que l’on ne devient un grand leader si on aime être bien entouré ! Enfin Wayne joue ici le rôle du héros retourné, si rare au cinéma. La mutinerie est dirigée contre lui, mais c’est lui qui incarne le mal. Il rappelle finalement Fort Apache ce film : le leader est le fautif, et comme Fonda dans Fort Apache Wayne est veuf, sa splendide fiancée ayant été tuée par les Indiens au début du film (il l’avait éloigné de lui par prudence…). Matt revit son aventure avec la gentille casse-pieds Joanne Dru qu’il secoure contre les indiens, et qui prépare comme elle peut la réconciliation des deux hommes à forces de papotages et d’aveux arrachés à des hommes habitués à la caverne de la planète Mars (le twist de la fin est un peu trop trépidant-optimiste à notre goût). Le plus fort est qu’on ne désire la mort de Wayne qu’un instant, et qu’on est content de la réconciliation ; Clift explique avant Dru à son pire mutin qu’on ne peut abattre un homme désarmé. Et que la haine en fait dégonfle très rapidement pour être justifiable. Champion dans la gestion de tensions, Hawks se paie le luxe de les parachever dans un climax de tuerie ou de grande réconciliation. Et quand l’ubris de John Wayne se calme enfin, la paix revient.

Mais Red river est un film sur le déplacement de l’argent – et sur la malédiction qui va avec. Car les vaches sont un capital qui bouge, qui ne vaut rien au Texas après la guerre de Sécession, et qui vaut ailleurs. Ce mouvement de capital va dévaster le paysage et briser une demi-dizaine de vies humaines ? Tout aurait pu d’ailleurs se terminer en carnage. La même tension se retrouve toujours dans les Affameurs, avec Arthur Kennedy dans le rôle d’Ireland – qui aide Wayne à tuer ses trois malheureux mutins. Cette malédiction de la viande rejoint la malédiction de l’or – ou du pétrole. Des milliers de livres ont été écrits dessus, on n’y reviendra pas. Les bisons furent exterminés pourquoi ? La Rivière rouge est finalement aussi un film sur la malédiction spatiale américaine. Le gigantisme ne porte pas bonheur. Ce n’est pas sa fonction. Sa fonction au « géant » c’est d’inspirer Homère, Wagner ou Howard Hawks.

Corvée géographique. Ce terme est réel dans les westerns, il veut dire quelque chose que nous ne pouvons plus grand-chose car comme dit Virilio : « nous avons presque détruit la notion d’espace et singulièrement diminué la notion de temps. » Donc la vraie corvée de l’espace produit des mutinés quand notre rapidité produit des moutons, dans les bateaux de croisière ou les aéroports. Cette rage humaine contre les dures conditions sert le bien ici, comme le mal dans les Affameurs.

Mais arrêtons de dramatiser. Car tout est bien qui finit bien ici. On est chez Howard Hawks tout de même.

Le mouvement de l’argent ? Les bovins ? Ils ont parfois du bon et ce film long, lent et admirable nous réconcilie avec les gentils humains installés en Amérique, les libres-citoyens-consommateurs du pays-continent. Les cowboys emmenés pat Matt-Clift auquel s’est adjoint le bougon Brennan fatigué par l’autoritarisme chaotique de Wayne. Ici on quitte les fous et on se rapproche des humain civilisés, urbanisés et on les aime : la fille bavarde et adorable, puis le conducteur de train, extraordinaire petit personnage qui ne cesse de demander à voir els bovins qui vont alimenter des milliers de compatriotes. Et quand on lui demande où est Abilene (au Kansas donc !), il ajoute : « don’t rush me, sir ! ».

En ville on trouve un magnifique personnage de gentil businessman, joué par le grand Harry Carey, inoubliable président du sénat dans Mr Smith de Capra, et vétéran du cinéma muet. Lui aussi est adorable (on est content de nourrir des gens comme ça !) et il veut comme tous les autres protéger Matt : « everybody likes this kid. » Hawks adjoindra un autre kid dans Rio Bravo à John Wayne, mais Ricky Nelson n’est pas Monty Clift. La ville ici apporte pour une fois un équilibre dans le bien et pas dans le mal : elle est le lieu du travail et de l’échange, de la civilité et de l’éducation. On est loin du saloon, des bordels et des prisons des histoires à la Wyatt Earp. La ville envahie de nourriture laisse de joie entrer tout le troupeau. C’est la fusion des vaches et des hommes. La Rivière rouge c’est le film le plus cowboy de toute l’histoire. La mer de viande on pourrait l’appeler (pour écrire comme Céline). Quand on arrive les cowboys demandent d’ailleurs un coup de whistle (sifflet de locomotive) supplémentaire à l’adorable chauffeur de train…

Et ici, comme chez John Ford (mais lui nous oblige à les aimer, Hawks nous y conduit) on aime vraiment les pionniers façon Gobineau qui écrit joliment :

« Ce char évoque…la puissante charrette des émigrants américains, cet énorme véhicule, si connu dans l’ouest du nouveau continent, où il apporte sans cesse jusqu’au-delà des montagnes Rocheuses, les audacieux défricheurs anglo-saxons et les viragos intrépides, compagnes de leurs fatigues et de leurs victoires sur la barbarie du désert. »

Maintenons qu’on a rarement vu dans un western une telle bénédiction urbaine celle qui émane de la petite ville tranquille, chrétienne et travailleuse, celle dont toute la culture postmoderne-européenne a fini par se moquer après, de Douglas Sirk à Vladimir Nabokov qui se moque sarcastique de ce modèle dans Lolita :

…the sleepy small town (elms, white church)…

Un peu d’amour ?

On laisse Joanne Dru dire en conclusion de cette épopée brutale finie en douceur : « je vous demande de penser à elle, celle que vous avez perdu, quand je vous demande quelques chose pour moi. »

N’oublions pas que cette belle bavarde (les amoureuses sont toujours bavardes chez Hawks et rien ne vaut pour elles un homme qui reconnaît sa défaite verbale) est frappée d’amour dès qu’elle voit le beau Clift dans le cercle de l’amour où les indiens l’enferment – comme ils ont enfermé Wayne et sa douce au début, mais tragiquement. Après cette symétrie dans les cercles, Hawks nous réserve un must : la belle est frappée d’une flèche qui est évidemment la flèche de l’amour, la flèche du dieu Cupidon.

Annexes

Annexe 1 : Gobineau et les chariots germaniques ancêtres des westerns

Ces vigoureuses populations, arrivées en Europe, pour la première fois, un millier d’années avant notre ère, pas davantage, avaient mis le pied dans le monde occidental avec des mœurs toutes semblables à celles des Sakas, leurs cousins et leurs antagonistes principaux. Revêtus de l’équipage héroïque des champions du Shâh-Nâme, leurs guerriers ressemblaient assez bien déjà à ces paladins du moyen âge germanique, dont ils étaient les lointains ancêtres. Un casque de métal sur le front, sur le corps une armure écailleuse de plaques de cuivre ou de corne, ajustées en manière de peau de dragon, l’épée au côté, l’arc et le carquois au dos, à la main une lance démesurément longue et pesante, ils cheminaient à travers les solitudes sur des chevaux lourdement caparaçonnés, escortant et surveillant d’immenses chariots couverts d’un large toit.

Dans ces vastes machines étaient renfermés leurs femmes, leurs enfants, leurs

vieillards, leurs richesses. Des bœufs gigantesques les traînaient pesamment en faisant vaciller et crier leurs roues de bois plein sur le sable ou l’herbe courte de la steppe. Ces maisons roulantes étaient les pareilles de celles que la plus ténébreuse antiquité avait vues transporter vers le Pendjab, la contrée opulente des cinq fleuves, les familles des premiers Arians. C’étaient les pareilles encore de ces constructions ambulantes dont, plus tard, les Germains formèrent leurs camps ; c’était, sous des formes austères, l’arche véritable portant l’étincelle de vie aux civilisations à naître et le rajeunissement aux civilisations énervées, et, si les temps modernes peuvent encore fournir quelque image capable d’en évoquer le souvenir, c’est bien assurément la puissante charrette des émigrants américains, cet énorme véhicule, si connu dans l’ouest du nouveau continent, où il apporte sans cesse jusqu’au-delà des montagnes Rocheuses, les audacieux défricheurs anglo-saxons et les viragos intrépides, compagnes de leurs fatigues et de leurs victoires sur la barbarie du désert.

Annexe 2 : les Pionniers de Walt Whitman (extraits)

PIONEERS! O PIONEERS!

Come my tan-faced children,

Follow well in order, get your weapons ready,

Have you your pistols? have you your sharp-edged axes?

Pioneers! O pioneers!

For we cannot tarry here,

We must march my darlings, we must bear the brunt of danger,

We the youthful sinewy races, all the rest on us depend,

Pioneers! O pioneers!

O you youths, Western youths,

So impatient, full of action, full of manly pride and friendship,

Plain I see you Western youths, see you tramping with the foremost,

Pioneers! O pioneers!

(…)

From Nebraska, from Arkansas,

Central inland race are we, from Missouri, with the continental blood

intervein’d,

All the hands of comrades clasping, all the Southern, all the Northern,

Pioneers! O pioneers!

O resistless restless race!

O beloved race in all! O my breast aches with tender love for all!

O I mourn and yet exult, I am rapt with love for all,

Pioneers! O pioneers!

(…)

O you daughters of the West!

O you young and elder daughters! O you mothers and you wives!

Never must you be divided, in our ranks you move united,

Pioneers! O pioneers!