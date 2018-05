Avortement and co. Notre lecteur Fabien commente le désastre irlandais…

C’est à pleurer. Ce pays qui s’est constitué en tant qu’entité nationale par le catholicisme, dans sa résistance à l’anglicanisme, ce pays où ceux dont la famille « n’a pas pris la soupe » prétendent encore en être fiers (il s’agit d’une particularité de la grande famine : les protestants offraient la soupe en échange de l’apostasie du catholicisme et de la conversion), ce pays qui s’est accroché, à travers des siècles de massacres, de persécutions, de famines imposées, de kidnappings, d’esclavage, ce pays donc, il aura fallu le laisser tranquille quelques années seulement, lui faire miroiter les subventions européennes, le prévenir d’où il mettait les pieds en lui concoctant une crise tout à fait exemplaire, pour le convertir totalement aux idées les plus tordues, par les mensonges les plus loufoques (voyez par exemple l’odieuse campagne d’Amnesty International pendant deux ans dans les rues de Dublin : http://amnestylies.com/). Et pendant ce temps, le dernier séminaire irlandais compte plus d’invertis revendiqués que la pire des backrooms imaginable, ce qui permettra, bien sûr, de faire en sorte que la « pédophilie » (presque exclusivement, en fait, de la pédérastie si on en croit les statistiques américaines) chute chez les prêtres (ou pas).

La campagne pour la conservation du 8ème amendement a été très bonne, les arguments étaient pertinents et variés. On mettait notamment en avant le fait que le système de santé irlandais n’arrivait déjà pas à faire face aux demandes critiques en temps et en heure : on s’en fout. Des gentils philanthropes n’attendaient que le feu vert pour lancer la création de cliniques, on importera certainement du personnel « médical » de l’étranger car les locaux voient encore très majoritairement comme une abomination l’avortement.

Tout va suivre, et dans vingt ans ce pays sera autant vérolé que la France.

Il y a encore deux semaines on m’attrapait à la sortie de la messe pour me parler du danger islamique : sont-ce les musulmans qui nous ont fait la campagne pour l’avortement en Irlande ? Tant pis pour le discernement, si cher à certains de nos saints.

Courage, fuyons…