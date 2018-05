Le non-alunissage expliqué aux lunatiques de la télé vision…

Le non-alunissage expliqué aux lunatiques

La lune, les cosmonautes… On résume ce point qui n’est même plus litigieux avec Xavier Bartlett.

Le fait est qu’en 1974 le premier livre « Nous ne sommes jamais allés à la Lune », par Bill Kaysing, remettait en question la véracité des missions lunaires habitées à partir de plusieurs anomalies. Pour ne pas développer, je vais les résumer dans les points suivants:

À cette époque, la NASA manquait encore de la technologie et de l’expérience nécessaires pour mettre en œuvre une mission habitée sur la Lune. La ceinture de radiation de Van Allen qui entoure la Terre aurait tué les astronautes ou au moins causé de graves dommages à leur santé. De plus, le tournage et les photos auraient été complètement voilés à cause des radiations. Les images prises sur la Lune nous montrent un firmament sombre mais sans étoiles, ce qui ne semble pas logique. La raison en serait que les techniciens de la NASA n’étaient pas clairs sur les positions correctes des étoiles et des constellations les plus connues. Le drapeau américain planté sur la surface lunaire semble s’agiter un moment, ce qui est impossible dans un environnement sans vent. Les enregistrements sur la Lune montrent plusieurs sources d’éclairage concrètes, alors qu’il ne devrait y avoir que la lumière du soleil. La gravité de la Lune n’est pas aussi faible que le montrent les images; En fait, les astronautes sont beaucoup plus légers qu’ils ne devraient l’être dans une vraie Lune. Les photos montrent que le sol sur lequel le module lunaire s’est posé n’a pas été touché, alors qu’en réalité il devrait y avoir un cratère et des tas de poussière accumulée. On suppose que le module a été placé sur « l’ensemble » au moyen d’une grue ou d’une procédure similaire. Il cite la découverte d’un rouleau de film couleur inédit [2] dans lequel les astronautes (Armstrong, Aldrin et Collins) pourraient être vus en train de répéter plusieurs plans de leur performance sur la Lune. Les traces sur la Lune semblent très marquées, quand la faible gravité et l’absence d’humidité les auraient rendues très pâles et indistinctes. Il n’y a jamais eu de vérification indépendante des résultats des expéditions, comme c’est habituellement le cas dans les entreprises scientifiques.

Un film réussi?

Bref, pour « théoriciens du complot » critiques ou Apollo 11 mission était une fraude complète…

De plus, il est très surprenant que les images vidéo originales et télémétrie de données mission Apollo XI ont disparu et inexplicablement ne sont pas disponibles aujourd’hui pour les chercheurs. La perte de ces documents a été confirmée par David Williams, archiviste de la NASA, et par le chef de la mission, Gene Kranz.

Cependant, la NASA a fourni comme preuve tangible et fiable les presque 400 kilos de roches lunaires apportées sur Terre et qui montrent – de l’avis de géologues experts – différentes composantes de celles trouvées dans le sol terrestre. Maintenant, comme l’a suggéré un critique, il serait beaucoup plus crédible de prouver la présence humaine sur la Lune à partir des restes laissés par les expéditions. En ce sens, les véhicules lunaires qui ont été abandonnés sur la surface lunaire pourraient être photographiés. Mais, hélas, en dépit d’avoir des télescopes très puissants, la technologie actuelle ne permet pas de photographier la surface avec un minimum de détails. Même le célèbre Hubble ne voit clairement un objet à moins de 80 mètres au-dessus de la Lune…

Bref, face à tous les soupçons et à la critique, il y avait toujours une réponse parfaite à tout, et finalement les défenseurs du monde officiel se sont lassés d’expliquer et ont rendu impossible à cette petite partie de la population, d’être des conspirateurs ou pour toujours croire en des histoires de sorcières ou d’extravagances comme la Terre plate…

Nous sommes donc confrontés à la réalité créée, diffusée et scellée par les médias traditionnels, avec l’approbation sans équivoque du pouvoir.

© Xavier Bartlett 2018