Lectrices-lecteurs, découvrez les Femme fortes (1861) de Victorien Sardou : féminisme, rébellion, dérision, américanismes et jeunesse bourgeoise de mai 68. Encore un Français qui avait tout inventé et qui a été oublié depuis – sauf par notre vieux et génial maître Alfred Hitchcock…

Wikisource.org

QUENTIN.

enchanté.

Eh! non! non! Il ne comprend pas. Oh!… c’est amusant! c’est un américanisme! Miss demande combien vous valez d’argent, de dollars.

LACHAPELLE.

Est-ce qu’elle veut m’acheter?

QUENTIN.

Mais non ! C’est l’état de votre fortune qu’elle demande ! Il vaut vingt-cinq mille livres de rentes, miss… cinq mille dollars! C’est un homme de cinq mille dollars, ni plus ni moins.

DEBORAH.

souriant et allant donner la main à Lachapelle. Aoh! Très-agréable gentleman!… lachapelle, stupéfait. Par exemple, voilà…

QUENTIN.

se frottant les mains. Ah ! ah ! cela vous étonne, mon gaillard ! Voilà ce que c’est que les États-Unis… un pays pratique, mes enfants, un génie essentiellement pratique! Le réel, le positif!… La base! Le dollar!… Magnifique nation, magnifique… magnifique nation !..

CLAIRE.

Ah! mon Dieu, est-ce que vous êtes devenu?…

QUENTIN.

Yankee, ma fille, Yankee dans l’âme, et des pieds à la tête! (Montrant ses vêtements.) Paletot cuir laine… maison Dibson!… pantalon cuir coton… maison Jobson! Gilet cuir soie… maison Tripson!… Chemise cuir-toile… maison Blagson!… Souliers caoutchouc-cuir, chapeau cuir-feutre et porte-monnaie cuir-cuir… maison Troutson!…

CLAIRE.

regardant. C’est affreux !

QUENTIN.

C’est affreux, oui; mais c’est indécousable, imperméable, inusable! Grande, grande nation! Ouf! Je prendais bien quelque Chose !

(Lachapelle sonne.

JEAN.

parait. Claire lui donne des ordres.)

{{ personnage|DEBORAH.|c}} Yes, Un petit lunch!

(Elle va s’asseoir sur le guéridon.

QUENTIN.

s’asseyant à gauche du guéridon.

C’est ça! lunchons! Un verre de queue de coq, ou de vieux Tom, ou de casse-poitrine!

(

JEAN.

entre portant un plateau sur lequel il y a une bouteille de Bordeaux et deux verres; Claire lui indique le guéridon.

JEAN.

sort.)

CLAIRE.

Plaît-il !

(Elle verse dans les verres.)

QUENTIN.

assis au guéridon et appelant comme au café.

Cock tail… Gin toddly… Whisky punch!… Whisky!… Ah! non ! non! sapristi! Je me crois toujours à New-York. Qu’est-ce que c’est que ça? du Bordeaux ! C’est bien français; mais je tâcherai de m’y refaire. (Il boit; miss Deborah en fait autant.)

Le début de la pièce sur les femmes rebelles n’est pas mal non plus :

Scène I

.

GABRIELLE.

JENNY.

Gabrielle regarde par la fenêtre ; Jenny assise, lit un roman.

GABRIELLE.

Ah! que ce n’est pas beau, les hauteurs de Chaillot, quand on les admire

TOUS.

les jours depuis l’âge de raison!… Je ne vois que le Champ de Mars qui poudroie, la Seine qui verdoie, et personne qui se noie ! Jenny !

JENNY.

Quoi?

GABRIELLE.

descendant en scène.

Tu t’ennuies, n’est-ce pas ?

JENNY.

jetant le livre.

Oh ! oui!… La jolie existence que nous menons depuis que papa est parti pour New-York! Père dénaturé, qui n’a pas voulu nous emmener!…

GABRIELLE.

Ah! Dieu!… voyager!… Changer de place, être secouée, bal lottée et faire naufrage, quel bonheur!… Au moins cela changerait l’heure des repas !

JENNY.

soupirant. Si seulement on avait le droit de rêver à son aise!

GABRIELLE.

Oui, c’est bon pour toi, qui passes ta journée à lire des romans. Mais moi, il faut que je m’agite, que je me déplace, que je coure… (Allant et venant.) Je suis ici comme une lionne en cage, je voudrais égratigner quelqu’un, et je sais bien qui!

JENNY.

Et moi aussi. C’est mademoiselle Claire. (Elle se lève.)

GABRIELLE.

Voilà une compagnie que papa avait bien besoin de nous donner avant son départ !

JENNY.

Au lieu de nous confier à notre tante

TOUPART.

qui loge au deuxième étage !

GABRIELLE.

Une demoiselle qui fait du zèle, sous prétexte que papa est son parrain, qui prend ses fonctions de chaperon au sérieux, nous défend de sortir à nos heures…

JENNY.

De lire les livres qui nous plaisent…

GABRIELLE.

N’a en tête que nos leçons, les convenances, la morale et autres soins domestiques.

JENNY.

Prosaïque comme un livre de cuisine!…

GABRIELLE.

Et avec cela si douce, si prévenante, si bonne, qu’elle a trouvé le moyen de n’être jamais dans son tort, ce qui fait qu’on enrage encore bien plus, parce qu’on ne peut rien lui reprocher.