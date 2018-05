Weekend John Wayne (suite) : interview politiquement incorrecte…

La grande Interview de John Wayne sur les westerns

Interview de Playboy / MAI 1971 (extraits)

Playboy: Comment vous sentez-vous par rapport à l’état de l’industrie cinématographique aujourd’hui?

JOHN WAYNE: Je suis content de ne plus être là pour voir ce qu’ils font. Les hommes qui contrôlent les grands studios aujourd’hui sont des manipulateurs d’actions et des banquiers. Ils ne savent rien sur notre business. La seule chose qu’ils peuvent faire, c’est de dire: «Bon sang, cette film avec son nom qui court autour du parc a fait de l’argent, alors faisons-en un autre, si c’est ce qu’ils veulent, donnons-leur ça. Certains de ces gars me rappellent des putains de grande classe. Regardez 20th Century-Fox, où ils font des films comme Myra Breckinridge. Pourquoi ce fils de pute Darryl Zanuck ne s’achète-t-il pas une chemise de soie rayée et apprend-il à jouer du piano? Ensuite, il pourrait travailler dans n’importe quelle pièce de la maison. Autant que je ne pouvais pas supporter certains des anciens bosses – en particulier Harry Cohn – ces hommes s’intéressaient à l’avenir de leur business. Ils avaient de l’intégrité. Il y avait un bout de chemin quand ils ont réalisé qu’ils avaient fait du héros un gangster chargé de films criminels, qu’ils étaient en train de discréditer notre pays.

Alors les bosses ont volontairement pris sur eux d’arrêter de faire des films de gangsters. Pas de censure de l’extérieur. Ils étaient responsables envers le public. Mais les dirigeants d’aujourd’hui s’en foutent. Dans leurs efforts pour saisir le box-office que ces images de sexe attirent, ils produisent des déchets. Ils profitent du fait que personne ne veut être appelé un ringard. Mais ils vont atteindre le point où le peuple américain dira: « Bon sang! » Et une fois qu’ils le feront, nous aurons une censure dans tous les États, dans toutes les villes, et il n’y aura aucun moyen de faire une image valable pour les adultes et de la rendre acceptable pour une libération nationale.

Playboy: Le système de notation actuel ne va-t-il pas empêcher cela?

WAYNE: Non. Chaque fois qu’ils évaluent un film, ils laissent aller un peu plus loin. Les évaluations sont ridicules pour commencer. Il n’y avait pas besoin d’images classées lorsque les grands studios étaient sous contrôle. Les films étaient autrefois faits pour toute la famille. Maintenant, avec le genre de bric-à-brac que les studios lancent – et les prix élevés qu’ils demandent pour avoir le privilège de le voir – la famille moyenne reste à la maison et regarde la télévision. Je suis sûr que dans deux ou trois ans, les Américains en auront marre de ces films pervers.

Playboy: Quel genre de films considérez-vous comme pervers?

WAYNE: Oh, Easy Rider, Midnight Cowboy, ce genre de chose. Ne dirai-t-on pas un amour merveilleux que ces deux hommes dans Midnight Cowboy, une histoire sur deux pédés ? Mais ne vous méprenez pas. En ce qui concerne un homme et une femme, je suis terriblement heureux, il y a une chose qui s’appelle le sexe. C’est une chose magnifique que Dieu nous a donnée. Je ne vois pas pourquoi cela ne devrait pas être en images. Le sexe sain et vigoureux est merveilleux.

Playboy: Comment pensez-vous que cela devrait être représenté sur l’écran?

WAYNE: Quand vous avez des corps velus et moites au premier plan, cela devient désagréable, à moins que vous n’utilisiez une gaze assez lourde. Je me souviens d’avoir vu des tableaux d’Ernst Lubitsch dans les années 30 qui étaient magnifiquement osés – et vous enverriez certainement vos enfants les voir. Ils ont été faits avec l’intimation. Ils ont surmonté tout ce que ces autres films font sans montrer les cheveux et la sueur. Quand vous pensez aux merveilleux films que nous avons eu au fil des années et que nous nous sommes rendu compte que nous sommes arrivés à cette merde, c’est dégoûtant. S’ils veulent continuer à faire ces films, très bien. Mais ma carrière sera terminée. J’ai déjà atteint une assez bonne taille en ce moment dans une entreprise qui, je pense, va disparaître de sa propre vulgarité.

Playboy: Des films gores comme La Horde sauvage ne contribuent-ils pas à cette vulgarité?

WAYNE: Certainement. Pour moi, La Horde sauvage était désagréable. Cela aurait été une bonne film sans le gore. Les images vont trop loin quand elles utilisent ce genre de réalisme, quand elles ont des plans de sang qui jaillissent et que les dents volent, et quand elles jettent du foie pour faire croire à l’intérieur des gens. La Horde sauvage a été l’un des premiers à aller aussi loin dans le réalisme, et les curieux sont allés le voir. Cela peut faire croire aux banquiers et aux promoteurs que c’est un ingrédient nécessaire à la réussite d’un film. Ils semblent oublier le principe de base de notre business, l’illusion. Nous sommes dans le domaine de la magie. Je ne pense pas que ça fait mal à un enfant de voir quelque chose qui a l’illusion de la violence.

Tous nos contes de fées ont une sorte de violence – le bon chevalier qui monte pour tuer le dragon, etc. Pourquoi devons-nous montrer au chevalier qui répand les entrailles du serpent partout sur la montagne de bonbons?

Playboy: Les partisans du réalisme de l’écran disent que le public a intégré les news de guerre sanglante. Les images à la télévision n’accepteront pas la simple illusion de la violence dans les films.

WAYNE: Peut-être que nous sommes à court d’imagination sur la façon de réaliser l’illusion à cause du réalisme rassasiant d’une vraie guerre à la télévision. Mais n’en avons-nous pas assez dans la vraie vie? Pourquoi le même point ne peut-il être aussi efficace dans un drame sans tout le gore? La violence dans mes images, par exemple, est vigoureuse et un peu humoristique, parce que je crois que l’humour annule la violence. Comme dans une image, réalisée par Henry Hathaway, ce lourd était en train de coller la tête d’un homme dans un tonneau d’eau. Je regarde ça et je ne l’aime pas un peu, alors je prends cette poignée et je crie, « Hey! » et le frapper sur la tête. Il est allé par terre, sans sang jaillissant. Eh bien, ça a fait un sacré éclat de rire à cause de la façon dont je l’ai fait. C’est mon genre de violence.

Playboy: Les spectateurs peuvent aimer votre genre de violence sur l’écran, mais ils n’avaient jamais entendu de blasphème dans un film de John Wayne jusqu’à True Grit. Pourquoi avez-vous finalement décidé d’utiliser un langage aussi terreux dans un film?

WAYNE: Dans mes autres films, nous avons eu une explosion ou quelque chose qui se passe quand un mauvais mot a été prononcé. Cette fois nous ne l’avons pas fait. C’est du blasphème, d’accord, mais je doute qu’il y ait quelqu’un aux États-Unis qui n’aie pas entendu l’expression fils de pute ou de bâtard. Nous avons estimé que c’était acceptable dans ce cas. Au point culminant, émotionnel dans cette image particulière, j’ai estimé que c’était OK pour l’utiliser. Il aurait été assez difficile de dire « vous fils illégitimes de si et si! »

Playboy: Dans le passé, vous avez souvent dit que si les critiques aimaient l’un de vos films, vous devez faire quelque chose de mal. Mais True Grit a été presque unanimement salué par les critiques. Faisiez-vous quelque chose de mal? Ou étaient-ils justes pour une fois ?

WAYNE: Eh bien, je savais que True Grit allait marcher – même avec les critiques. Pendant ce temps, vous venez sur une histoire qui a un bon humour. L’auteur a saisi la saveur de Mark Twain, selon moi.

Playboy: Les critiques pensaient que vous aviez décidé de vous moquer de votre propre image dans True Grit.

WAYNE: Ce n’était pas vraiment une parodie. L’attitude de Rooster Cogburn envers la vie était peut-être un peu différente, mais il était fondamentalement le même personnage que j’ai toujours joué.

Playboy: Pensez-vous que True Grit est le meilleur film que vous avez jamais fait?

WAYNE: Non, je ne le fais pas. Deux westerns classiques étaient meilleurs – Stagecoach et Red River – et un troisième, The Searchers, que je pensais mériter plus d’éloges que d’autres ; l’Homme tranquille était certainement l’un des meilleurs. Aussi celui que tous les étudiants en cinématographie du collège courent tout le temps – The Long Voyage Home.

Playboy: Lequel était le pire?

WAYNE: Eh bien, environ 50 d’entre eux sont à égalité. Je ne peux même pas me rappeler les noms de certaines des dames principales dans ces premières, et encore moins les noms des images.

Playboy: A quel moment de ta carrière te surnommais-tu Duc?

WAYNE: Cela remonte à mon enfance. On m’appelait Duke après un chien, un très bon Airedale des Baldwin Kennels. Republic Pictures m’a donné un crédit d’écran sur l’une des premières images et m’a appelé Michael Burn. Sur un autre, ils m’ont appelé Duke Morrison. Puis ils ont décidé que Duke Morrison n’avait pas assez de prestige. Mon vrai nom, Marion Michael Morrison, ne semblait pas assez américain pour eux. Donc, ils sont venus avec John Wayne, je n’ai rien à dire, mais je pense que c’est un grand nom. C’est court et fort et au point. Cependant, il m’a fallu beaucoup de temps pour m’y habituer. Je ne le reconnais toujours pas quand quelqu’un m’appelle John.

Playboy: Après vous avoir donné un nouveau nom, le studio a-t-il choisi une image d’écran particulière pour vous?

WAYNE: Ils ont fait de moi un cowboy chantant. Le fait que je ne pouvais pas chanter ou jouer la guitare est devenu terriblement embarrassante pour moi, surtout sur les apparences personnelles. Chaque fois que je faisais une apparition publique, les enfants insistaient pour que je chante The Desert Song ou quelque chose comme ça. Mais je ne pouvais pas emmener le gars qui jouait de la guitare d’un côté de la caméra et le gars qui chantait de l’autre côté de la caméra. Donc finalement je suis allé à la tête du studio et j’ai dit. « Vire ça, je ne peux pas le supporter. » Et j’ai arrêté de faire ce genre de films. Ils sont sortis et ont emmené le meilleur artiste d’enregistrement hillbilly du pays à Hollywood pour prendre ma place. Pour les deux premiers films, ils ont eu du mal à le vendre, mais il a finalement réussi à s’en sortir. Il s’appelait Gene Autry. C’était en 1939 avant que je fasse Stagecoach – le film qui a vraiment fait de moi une star.

Playboy: Comme Stagecoach, la plupart des 204 films que vous avez faites, y compris votre dernièrement, Rio Lobo, ont été des westerns. Les parcelles ne commencent-elles pas toutes à se ressembler?

WAYNE: Rio Lobo n’était certainement pas différent de la plupart de mes westerns. Ni Chisum, ni celui d’avant. Mais il semble toujours y avoir un très bon appétit public pour ce genre de film – ce que certains auteurs appellent un John Wayne Western typique. C’est une étiquette qu’ils utilisent avec mépris.

Playboy: Cela vous dérange-t-il?

WAYNE: Non. Si je dépendais du jugement et de la reconnaissance des critiques, je ne serais jamais allé dans le monde du cinéma.

Playboy: L’Oscar de l’année dernière pour True Grit vous a-t-il beaucoup marqué?

WAYNE: Bien sûr, même si cela a pris 40 ans à l’industrie pour y arriver. Mais je pense que mes deux nominations précédentes aux Oscars – pour She Wore a Yellow Ribbon et Sands of Iwo Jima – étaient dignes de cet honneur. Je sais que les Marines et toutes les forces armées américaines étaient très fiers de mon interprétation de Stryker, le sergent de Marine à Iwo. Lors d’une convention de la Légion américaine en Floride, le général MacArthur m’a dit: «Vous représentez le militaire américain mieux que le militaire américain lui-même. Et, à 42 ans, dans She Wore a Yellow Ribbon, j’ai joué le même personnage que j’ai joué dans True Grit à 62 ans. Mais je n’avais vraiment pas besoin d’Oscar. Je suis un champion de box-office avec un record qu’ils vont devoir courir pour attraper. Et ils ne le feront pas.