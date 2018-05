Fabien défend ce pape (et comme il a raison, Nicolas Bonnal ayant démontré bien avant que…)

Oui, et bien « elle », elle est comme tous les gens qui tapent sur le Pape actuel, et en fait dans la ligne des media qui soit-disant l’encensent – mais sélectionnent et charcutent soigneusement les déclarations.

Le Pape, il a justement rappelé qu’il était hors de question d’avoir des séminaristes pédés. C’est-à-dire qu’il en a parlé, de l’Irlande (cf ma mention de Maynooth), et c’est-à-dire qu’il en a parlé, de tout ce qui est évoqué sur cette page.

Seulement, comme même les prétendus anti-modernes sont confits de modernité, qu’ils vouent un culte à leur sacro-sainte Opinion, il faut pouvoir crachouiller, bavouiller, se prendre pour un Pascal ou un La Boétie, au lieu de cultiver l’humilité et le silence.

Ah ça vous ne le « passerez » pas celui-là, je sais bien, mais je m’en fiche, vous m’interpellez et je vous réponds. Et entre nous c’est pas sympa de faire tenir le rôle du papiste à un mec qui va aux messes de la Fraternité Saint Pie X !

Le Pape François est probablement moins malin, moins machiavélique, moins ordonné dans son crâne qu’on veut le croire. On retombe dans l’amour du complot, en lui prêtant une intelligence qu’il n’a probablement pas. On aimerait que tout ça ait un sens directement appréhendable. Tiens à ce sujet j’ai lu récemment un article de Pierre Nora : « La dénonciation d’un prétendu complot est donc un puissant instrument de démocratisation du pouvoir lui-même. Elle lui permet de s’identifier à ceux dont il est séparé et sur lesquels il s’exerce. Peut-être est-ce même là que gît l’extraordinaire puissance propagatrice des élucubrations les plus aberrantes. Le complot providentiel est comme une prosopopée du pouvoir démocratique : « Voyez, je ne suis pas le pouvoir, il y en a un autre : je suis comme vous, berné, manipulé « . »

Comme il le développe par la suite, le complotisme est consubstantiel à la démocratie (oui, ça a été écrit il y a une petite quarantaine d’années, on ne dirait plus des choses pareilles aujourd’hui).

La culture du commentaire, de l’analyse pour tout et n’importe quoi, est essentiellement paranoïde. Elle réduit le cosmos à l’explicable. Elle lamine le réel pour en faire un système.

Je préfère le temps des mystères, et je pense que s’il y a quelqu’un pour entendre ça, c’est bien vous.