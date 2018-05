La Phrase du soir d’Aline de Diéguez : « Les alchimistes du Moyen-Age avaient besoin de plomb pour produire de l’or, les alchimistes de la FED sont beaucoup plus forts. Pour produire de la richesse, il leur suffit de pianoter sur le clavier de leurs ordinateurs. »

Et notre bonne auteure cite Jefferson :

Thomas Jefferson écrivait déjà en 1802 » Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquise «

Elle cite même l’International Herald Tribune !

« L’International Herald Tribune vient de révéler que, lors d’un test sur les principes élémentaires de l’économie, des ignorants obtiennent de meilleurs résultats que des étudiants en science économique et monétaire, ce qui en dit long sur la nature de cette pseudo science dont on apprend ainsi que son étude accroît « l’ignorance savante » de ceux qui s’y adonnent. »