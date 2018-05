Les années gaullistes vues par JMLP…

Je plaide coupable car j’ai dit souvent du bien de De Gaulle essentiellement pour des formules prorusses et sa « certaine idée de la France ». Mais les faits sont têtus et les années gaullistes incarnent le marais consumériste français (Baudrillard) et mai 68. Je ne me contredis pas ici, contrairement à ce que croient certains : c’est la réalité qui se contredit car elle est médiocre, pas le commentateur. On peut aimer Le Pen sans aimer le FN.

Milieu des années soixante : JMLP n’ose pas se représenter. On est trois ans après le désastre algérien, il laisse la place à Tixier qui fera une campagne lamentable. Le gaullisme n’en mène pas large : il industrialise pour rien la France, il l’américanise. Voyez Deux ou trois choses ou Week-end de Godard, lisez Debord. Les gens de droite pensent comme eux même s’ils n’ont bien sûr pas les mêmes rêves (ici aussi je me contredis pas, j’applique Sénèque : quod verum est meum est)…

En 67 rappelle Le Pen les gaullistes prendront un torchon aux Législatives, prélude à la chienlit, dont notre penseur prévoit qu’elle viendra avec un mot-clé : interdire (puisqu’il est interdit d’interdire), notamment le passé, la tradition, la famille et le reste. J’oubliai : le milieu des années 60, c’est Vatican II. Ceux qui font mine de débarquer avec le calamiteux pape actuel se moquent du monde. Le ver était dans le fruit, et l’a dévoré.

Un peu de Le Pen donc qui aura pas eu sa chance du débutant pas plus qu’il n’aura comme on sait sa chance du vétéran :

« J’avais été député, orateur poujadiste, rapporteur du budget de la guerre, mais j’étais assez timide, et puis mes aventures picaresques ne m’avaient pas mis au premier plan, les gens m’aimaient bien mais me trouvaient encore un peu étudiant, trop tendre pour un premier rôle. Nous n’avions pas de nom, il en avait un, il avait aussi un mandat : il était l’avocat des proscrits, des souffrants, des gens en prison, il avait défendu ceux qui allaient au poteau, cela lui donnait une image romantique. »

Echec et commentaire :

« Je me retirai donc, sans possibilité d’agir. Les cent fédérations, les cent mille militants s’évanouissaient avec d’autres rêves. Les législatives de 1967 allaient être une catastrophe, d’abord pour Tixier et son ARLP. Il avait vendu l’avenir de la droite nationale pour un plat de lentilles vide. Je lui en ai beaucoup voulu, notamment en 1968. S’il y avait eu un vrai parti de droite avec une organisation militante en ordre de bataille, la face du monde, ou au moins de la France, aurait pu s’en trouver changée. »

Le Pen ajoute :

« J’aurais dû être moins timide. Je tenais bien en main le CECON. Nous aurions eu les cent mille militants. Gagné des années. Changé Mai 68. Réussi l’union des patriotes qui a toujours été mon objectif. Lancé quinze ans plus tôt, et dans une société beaucoup plus saine, l’aventure qui a produit le Front National. »

Et j’aime bien cette phrase : dans une société plus saine. C’est la France du gendarme, du Petit baigneur qui est encore là, en pleine transformation ; après ce sera les Valseuses, le règne du gauchisme et du porno, la France défigurée de Blériot-Péricard et la politique d’immigration ratée.

Jean-Marie Le Pen regrette d’avoir alors raté le coche :

« Sur le plan politique, ce fut l’échec de la création d’un Front National de cent mille adhérents à partir du Comité T V. Les conséquences en seront catastrophiques : en 1968 il n’y aura pas pour s’opposer à la révolution petite-bourgeoise de Cohn-Bendit le grand parti national que nous avions projeté de construire. »

Il est vrai que le but du gauchisme reste maigre : le petit-bourgeois rebelle et bobo (idiot, en espagnol) se contente de bouffer bio, de la lecture de Naomi Klein et du vote Mélenchon puis Macron…

Ce qui est frappant pour terminer c’est de rappeler le maigre bilan du gaullisme : écroulement impérial, dévastation du pays, discrétion diplomatique malgré les coups de gueule anti-américains, antisionisme pas rentable comme toujours, et pour finir un départ en catimini, sous les huées.

On laisse la conclusion à notre artiste : « Je demeurai frappé d’une sorte de taedium publicae rei. » C’est quasiment la formule de Salluste que j’ai cité chez Dechavanne lors de ma maigre apparition politique : la République tirera plus d’avantage de mon repos, que de l’agitation des autres.

Je la redirai en latin pour exaspérer les imbéciles et rafraichir l’imagination des bons chrétiens (Léon Bloy) : maiusque commodum ex otio meo quam ex aliorum negotiis rei publicae venturum.

Sources

Jean-Marie Le Pen – Mémoires, tome premier (éditions Müller)

SALLVSTI CRISPI BELLVM IVGURTHINVM