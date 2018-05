Télé alunissage : pourquoi Sylvain ne marche non plus – comme Bill Clinton !

Salut mon vieil ami,

il me semble effectivement évident que si la seule preuve d’existence d’un phénomène est de l’avoir vu à la télé, alors ose doit non pas de douter mais de rejeter l’hypothèse de départ!!!!

D’ailleurs facebook n’est que la télé des millenials!

Tous ces médias n’ont été et ne seront qu’à jamais des outils de contrôle des masses.

Je me rappelle d’un courrier, envoyé des années, par une femme hurlant sur les journalistes s’arrêter de parler de la mort d’une célébrité, évidement inconnue, puisqu’elle l’avait vu à la télé, et que par conséquent elle était bien vivante!!!

Deux soles choses sont vraies : l’univers est infini, la bêtise humaine est infinie. Mais des doutes subsistent pour l’univers.

J’ai aussi de bonnes nouvelles, comme une boucle bouclée autour de notre amitié et de notre collaboration. Je ne sais pas si tu sais mais sciences po est aujourd’hui sur plusieurs campus, selon l’endroit du monde dont on veut se spécialiser. Et l’un de ces campus est à menton, pour moyen-orient et méditerranée. Et bien figure toi qu’ils m’ont demandé d’enseigner les maths pour leur programme en anglais et en double diplôme avec Columbia.

Voilà j’entre à mon tour dans la famille Sciences Po, quelques années après toi lol