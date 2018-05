Arthur nous écrit : le Donegal a résisté aux avortons (sic) ! Patrie de Clannad !

Je vous écris ce message, buvant du vin de Thessalie, de ces coteaux présent non loin des Thermopyles où jadis l’Europe fut sauvée… Mon cœur s’enivre pour peu de chose. Hier soir, j’ai découvert avec joie qu’un Comté de notre chère Irlande n’avait pas dit oui au meurtre, nouvel Hérode, de ses petits : le Donegal, terre bénie. Saint Patrick peut-être fier, même si ce n’est qu’une courte majorité de « No » (51, 9%).. Le Comté restera dans l’histoire, puisqu’il n’y aura plus de réferendum sur l’avortement désormais (le camp du bien ayant gagné), pour avoir dit non à la barbarie et oui à la vie ! (https://www.theguardian.com/world/2018/may/27/life-is-precious-donegal-quietly-defiant-after-voting-no-in-referendum)

Le Donegal, patrie du Groupe Clannad (https://www.youtube.com/watch?v=1MkKgu–BSw) découvert grâce vous, et région où le gaélique est encore le plus parlé : des irlandais parlant irlandais… C’est presque du fascisme !

Merci pour tout et que Dieu vous garde en cette semaine de Pentecôte !

Eirin Go Brah !