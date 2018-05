Céline et le style : contre Shakespeare, la pub, l’éducation, le verbe…

Regardez les grandes histoires. Qu’est-ce qui tient au théâtre ? Pas grand-chose. On revient toujours à Shakespeare, forcément. Shakespeare, il a pour lui le costume, ça le sauve. Il se situe donc hors de son époque. Là il a gagné. Tandis que si nous jouons du Shakespeare en costume de ville, nous savons que c’est très mauvais, ça ne donne pas l’effet. Il y a toute espèce de choses qui concourent.

Alors là, j’en reviens à ma grande attaque contre le Verbe. Vous savez, dans les Ecritures, il est écrit : « Au commencement était le Verbe. » Non ! Au commencement était l’émotion. Le Verbe est venu ensuite pour remplacer l’émotion, comme le trot remplace le galop, alors que la loi naturelle du cheval est le galop ; on lui fait avoir le trot. On a sorti l’homme de la poésie émotive pour le faire entrer dans la dialectique, c’est-à-dire le bafouillage, n’est-ce pas ? Ou les idées.

Les idées, rien n’est plus vulgaire. Les encyclopédies sont pleines d’idées, il y en a quarante volumes, énormes, remplis d’idées. Très bonnes, d’ailleurs. Excellentes. Qui ont fait leur temps.

Les Français, eux, sont soudés ; ils sont soudés au style Voltaire, qui était une jolie forme d’ailleurs, qui fut copié par Bourget, par Anatole France, et puis finalement par tout le monde. Il m’a été donné de lire La Revue des Deux Mondes des cent dernières années. Il y a là-dedans toute espèce de romans faciles ; il n’y a qu’à rajouter des téléphones, des avions, et ça ira très bien. On est resté sous un style.

Ma mère était réparatrice de dentelle ancienne. Il ne faut pas que le temps compte, il ne faut pas que l’argent compte. On ne fait plus dans la dentelle… Personne ne veut plus… Ça ne paie pas. Le roman ne paie pas non plus… Les gens ne sont pas faits pour.

Autrefois on apprenait l’adultère dans Madame Bovary, le médecin de campagne dans Balzac. Maintenant il n’y a plus d’intéressant que le style. C’est comme la photo, on a tellement photographié qu’on n’a plus besoin de peinture descriptive.

Dans le roman actuel on se détourne de tout effort. L’écrivain est politique ou il se fait entourer de publicité.

Il y a un âge de la spontanéité ; mais cet âge est pris par l’éducation, le bachot. Ces jeunes gens sombrent dans le gâtisme moral ou le commerce.

Nous avons appauvri l’ancien français, nous l’avons appauvri pour le rendre académique. Les jésuites l’ont finalement comprimé si bien que la langue que nous avons est une langue impossible.

Tandis qu’on la trouve encore vivante dans le langage parlé. Mais il faut faire passer le langage écrit à travers le langage parlé et ça, c’est très dur et personne ne veut le faire.

Les auteurs sont fainéants, traditionalistes ! Alors ils écrivent comme leur journal habituel et comme ils ont appris au bachot et au brevet… ce qui est un langage mort.