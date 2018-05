Littérature, latin d’église, monde moderne, foule moderne : coups de griffes noirs et sereins de Céline

Extraits du Style contre les idées.

Il faut tenir compte que le roman, puisqu’il s’agit de roman, puisque c’est là-dessus qu’on me demande de donner ma pensée, le roman n’a plus la mission qu’il avait : il n’est plus un organe d’information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d’un médecin de campagne dans Balzac : du temps de Flaubert, la vie de l’adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés : et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales.

Oh ! il y en a des histoires, avec des documents, des photographies… Il n’y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire, et même psychologique, du roman est terminé, voilà mon impression.

N’importe quel critique a trouvé 150 Balzac dans le cours de sa carrière, jamais on n’a revu ces mecs-là.

Tout faux ! Tout est faux ! Ils savent pas y faire. Il y a deux, trois types que je sens qui ont été, à la grande époque, qui ont été des écrivains, oui, Morand, Ramuz, Barbusse, étaient des écrivains, ils avaient le sens, ils étaient faits pour ça. Mais les autres sont pas faits pour ça, nom de Dieu, non ! C’est des imposteurs ! C’est des bandes d’imposteurs !

1900, nous étions encore bien jeune, mais nous avons gardé le souvenir quand même bien vivace, que c’était une énorme brutalité.

Des pieds surtout, des pieds partout et des poussières en nuages si épais qu’on pouvait les toucher. Des gens interminables défilant, pilonnant, écrasant l’Exposition, et puis ce trottoir roulant qui grinçait jusqu’à la galerie des machines, pleine, pour la première fois, de métaux en torture, de menaces colossales, de catastrophes en suspens.

La vie moderne commençait.

Céline – Non, le fait de refuser le monde moderne n’est pas une chance pour le français, il est trop petit. C’est une tête de cochon mais il est isolé. C’est le département des Deux-Sèvres contre le Parlement.

L’anglais domine tout. Comme c’est une langue d’échange on a intérêt à l’utiliser. Partout dans le monde on apprend l’anglais. Sur la mer : un pavillon français pour dix anglais.

Il y avait dans cette histoire de Clichy bien des faits remarquables, mais il y en avait un surtout qui était drôle, c’était qu’il y avait à un moment donné, vers 1870, un curé à Clichy qui avait dit : « Ces gens-là ne comprennent pas du tout le latin, je leur fais la messe pour rien ; je vais faire la messe en français. » Oh ! mais là il avait été tancé par la Commission des Rites, et finalement il avait été chassé de son église, et on a redit la messe en latin. Pourquoi ? je demandais alors à Sérouille. Il a réfléchi longuement et il m’a dit :

« Parce qu’il n’y avait plus assez de foi. »