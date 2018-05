Antoine se révolte contre les religions de l’ivre, pardon du livre !

Psaumede ce matin :

« je mettrai la philistie à tes pieds » et donc le droit de tuer 100 palestiniens au fusil à lunettes il y a une semaine ?

Hier un autre a tué 3 personnes au nom de dieu et était convaincu d’aller au paradis.

Les religions du « livre » sont elles folles ?

Qu’il est sain(t) d’être paien, du pays, de la Terre, d’écouter les oiseaux adresser leurs chants au Ciel, de respirer l’harmonie de la Terre sans autre prétention que dire Merci au Créateur et à ses créatures.

Les forêts, les sources et les pierres m’ont plus appris que toutes les écritures disait St Bernard.

Notre Terre Promise est sous nos pieds.

Nos ancètres paysans paiens ont façonné la plus belle terre et les plus beaux paysages

Sans aucune prétention intellectuelle, morale ou médiatic