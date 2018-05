Blake et Mortimer : le docteur Plantey recommande la relecture de la Marque jaune pour comprendre ce qui nous arrive…

Résumé de Wikipédia.

Dans la nuit pluvieuse londonienne, un mystérieux criminel commet une série de cambriolages spectaculaires signés avec la lettre grecque M entourée d’un cercle à la craie jaune. Cette série culmine par le vol de la Couronne impériale dans la Tour de Londres[1]. Nul ne peut arrêter ce personnage insaisissable surnommé la « Marque jaune ». Le capitaine Francis Blake de l’Intelligence Service (MI5) est alors chargé par le Home Office d’aider l’inspecteur-chef Glenn Kendall de Scotland Yard dans son enquête. Il fait appel à son ami le professeur Philip Mortimeret les deux amis passent la soirée au Centaur Club en compagnie de Leslie Macomber, rédacteur en chef du Daily Mail, de Sir Hugh Calvin, juge, du professeur Raymond Vernay, médecin, et du docteur Jonathan Septimus, psychiatre. Le soir même, Vernay est enlevé par la Marque jaune, et le lendemain, c’est au tour de Macomber. Il ne fait alors aucun doute que Calvin et Septimus sont les prochaines cibles, et ils disparaissent eux aussi malgré la protection de la police.

Mortimer mène l’enquête de son côté et découvre un lien entre les quatre victimes : une affaire remontant à 1922 concernant la publication d’un livre intitulé The Mega Wave (L’Onde Méga) écrit par un mystérieux Dr Wade. Il déniche un exemplaire du livre et apprend toute la vérité en le parcourant. Il se rend aussitôt en taxi à Limehouse Dock où la Marque jaune, qui a donné rendez-vous à Blake dans un entrepôt abandonné, vient de tenter d’assassiner le capitaine. Quand Mortimer arrive sur place, la Marque jaune est en train de s’enfuir et le professeur se lance à sa poursuite. Il arrive finalement à la tanière de l’ennemi public numéro 1 qui n’est autre qu’Olrik contrôlé par le Dr Septimus lui-même.

Capturé, Mortimer se voit révéler toute l’histoire par Septimus : trente ans plus tôt, le psychiatre avait publié The Mega Wave sous le pseudonyme du Dr Wade. Il y expliquait que le corps humain était dirigé par une onde du cerveau — l’onde Méga — qu’il était possible de contrôler. Il se retrouva alors raillé par la communauté scientifique et la presse, Vernay et Macomber en tête. L’éditeur du livre intenta un procès en diffamation contre ces derniers qui remportèrent le procès grâce au juge Calvin, profondément opposé aux thèses du livre. Outré par l’accueil réservé à ses théories et la mort de son éditeur, il partit dans le nord du Soudan comme médecin de garnison pour oublier toute cette affaire. Mais un jour, il rencontra un homme complètement fou errant dans le désert sans savoir que c’était Olrik, le dangereux criminel qui venait d’avoir l’esprit effacé par le cheik Razek[2]. Il pensa que cet homme à la personnalité défaillante était la personne idéale pour mettre en pratique les idées qu’il avait exprimées dans son livre. Revenu à Londres, il construisit, dans un abri anti-aérien sous sa maison, le télécéphaloscope, une machine capable de contrôler l’onde Méga. Olrik, portant un costume approprié, commit bientôt quelques méfaits pour s’entraîner, puis enleva les véritables cibles de la vengeance de Septimus. Ce dernier montre alors à Mortimer quels esclaves dociles Vernay, Macomber et Calvin sont en train de devenir.

Pendant ce temps, les recherches commencent pour retrouver Mortimer et grâce au conducteur du taxi qui le conduisit à Limehouse Dock, Blake et Kendall retrouvent la veste de Mortimer ainsi que le livre qui leur permet de découvrir la vérité. La police envahit la maison de Septimus et s’attaque à la porte blindée dans la cave. Dans le laboratoire souterrain, Mortimer, se souvenant de la phrase magique du cheik Razek, lance « Par Horus demeure » au visage d’Olrik qui se retrouve déstabilisé. Septimus, fou de rage, détruit par inadvertance le poste de contrôle du télécéphaloscope et Olrik, libéré, se retourne contre son maître et le pulvérise avec sa propre machine à foudre. Au moment où Olrik se retourne contre Mortimer, les hommes du Yard font céder la porte, le mettant ainsi en fuite. Les prisonniers sont libérés et la Couronne impériale est retrouvée au moment où débute le jour de Noël.