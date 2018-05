Camisole de farce : délire isolationniste et nihilisme américain (par Philippe Grasset)

Délire isolationniste et nihilisme américain (par Philippe Grasset)

Philippe revient sur la politique des sanctions et dit qu’elle se retourne contre les US.

La “politique de la sanction” est devenue, aux USA, une sorte de chose-en-soi, d’essence bureaucratique et s’exerçant sur le terrain intraitable de la loi aux USA, une chose-en-soi, une entité au fonctionnement automatique irrésistible et qu’on jugerait inarrêtable et dans les cas incontrôlable. Cette entité de force est constituée d’un tissu épais sinon impénétrable dont les mailles sont constituées de forces diverses affectant des domaines très divers (agences, départements, lobbies et groupements d’intérêts, impératifs de communication, forces de conformisme, terrorisation de la psychologie, etc.). L’ensemble forme une sorte de prison absolument inviolable, une puissance que rien ne semble pouvoir investir et face à laquelle le pouvoir politique semble complètement impuissant : il en est soit le complice, soit le prisonnier, selon les circonstances et selon le jugement qu’on en a.

Mais l’attitude et les observations de Rogers nous font réaliser pleinement ce que nous devinons plus ou moins à mesure que la situation apparaît dans toute sa structuration. La vérité-de-situation pourrait bien être en effet, que la “politique de sanction“ frappe d’abord, et très durement, les États-Unis eux-mêmes par les imbroglios juridiques qu’elle ne cesse de développer. Peut-être même pourrait-on avancer l’hypothèse que cette “politique de la sanction” frappe les États-Unis encore plus durement que les autres, ceux qu’elle est censée frapper comme les “amis” qu’elle frappe par effet imprévu.

Mais il s’avère que ce “protectionnisme” dissimulé constitue également un “isolationnisme” qui, lui, travaille contre les intérêts des USA. Cet “isolationnisme“ n’est pas la position historique classique des USA, celui d’une puissance forte, sûre d’elle-même et auto-suffisante comme ce pays fut aux XIXème et au début du XXème siècle, mais celui accidentel et destructeur, d’une puissance en déclin sinon en cours d’effondrement que ses activités nihilistes isolent de plus en plus du reste du monde alors que les structures “globalisées” qu’elle a elle-même imposées nécessitent une coopération et un commerce intenses à tous les acteurs.

Le pays-souverain, qui se prétend l’“empire du monde”, inventeur et zélé partisan de la globalisation, imposant partout cette doctrine, qui se contracte en un emprisonnement bureaucratique et législatif imposant de plus en plus visiblement un isolationnisme qui se réduit à un isolement aberrant par rapport à ce que sont ses prétentions impériales et hégémonistes .

. Bref, le Système en action, en pleine surpuissance productrice d’autodestruction, ou comment transformer l’or en vil plomb …