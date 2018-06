Argentine en vente libre ! Buenos Aires : comme prévu l’oligarque Macri (patron du club de foot Boca Juniors… Le peuple anesthésié va-t-il réagir le nez dans son portable

Argentine : vente d’un pays en pièces détachées. Nicolas Bonnal l’avait prédit sur place. Lisez son grand roman d’aventures La Bataille des champs patagoniques !

Buenos Aires : comme prévu l’oligarque Macri (patron du club de foot Boca Juniors… Le peuple anesthésié va-t-il réagir le nez dans son portable ? Par Gustavo Koeing. Source : nos amis de redinternacional.net.) a vite mis son pays en faillite pour le vendre en pièces-terres détachées aux américains.

Nous sommes en guerre. Le délégué nord-américain pour la République argentine, Mauricio Macri, perd sa légitimité, son image se dégrade, tombe dans les expectatives électorales.

Comment pouvons-nous profiter du temps qu’il nous reste? pense le Département d’Etat américain: où peut-on avancer territorialement? demande l’amiral Kurt W. Tidd, la plus haute autorité du Commandement du Sud, alors qu’il patrouillait dans l’Atlantique.

Installez instantanément des bases américaines et des accords coloniaux avec les Britanniques avant le retour du «populisme». Colonisation irréversible. Fondamentalement parce que nous sommes en guerre et que nous avons besoin de vos ressources naturelles. Cela peut être à peu près la pensée de l’empire.

Allons au point. Ce gouvernement n’est pas le même. Ce n’est pas simplement un gouvernement néolibéral. Le processus d’internationalisation d’un pays peut prendre des décennies et prendre plusieurs étapes, dans divers aspects de son économie. Mais quand l’étranger est directement sur le territoire, on parle d’occupation.

Depuis la dictature génocidaire en Argentine, il y a eu un processus profond d’ouverture commerciale et de destruction de l’appareil industriel national. Bien que les militaires conservassent certains de leurs bijoux pour éviter les forces internes, la financiarisation de l’économie argentine commence avec la dictature pro-américaine de Martinez de Hoz. C’est pendant la démocratie que la structure industrielle nationale s’est le plus détériorée. Fondamentalement parce que le mythe fondateur de cette démocratie était la défaite militaire à Malvinas. Les célébrations du retour démocratique coïncident avec une ombre dans l’esprit national. L’ombre des morts. La sombre présence de l’oppresseur victorieux à quelques kilomètres de la nation.

Toute défaite de la guerre est payée. Et comme toute guerre, les perdants doivent signer les directives de reddition. De Versailles à cette partie on sait que l’imposition du système politique du gouvernement, la dette et fondamentalement la destruction de l’industrie de guerre du pays vaincu sont des clauses fixes. Et il est également bien connu que le moteur de chaque industrie nationale est d’origine militaire. Sans hauts fourneaux, sans aciéries, sans fabrications militaires, l’industrie nationale a tendance à disparaître. Et sans industrie, il n’y a pas de travail. Et sans travail il y a des chômeurs.

Conclusion: Les chômeurs de la République argentine sont le résultat de la défaite aux Malvinas. La capitulation impliquait la désindustrialisation.

Comment pouvons-nous être si naïfs que de supposer qu’un pays puisse grandir, être structuré dans un projet de nation, élargir son industrie et distribuer sa population face à une base militaire ennemie à 500 km?

Quelqu’un peut-il se lever avec une botte écrasant son visage?

Les privatisations de Menem ont complété le scénario. À cette époque étaient des services publics vendus à l’étranger comme bijoux de la grand-mère. Le processus d’internationalisation a progressé dans le sens de contrôler le flux économique, de diriger la richesse monétaire nationale vers l’extérieur.

Le premier pays au monde à privatiser sa compagnie pétrolière. La vente d’YPF couronne le processus d’internationalisation de l’économie nationale.

Mais il y a encore quelque chose à privatiser.

L’augmentation exponentielle de la population mondiale au cours des 50 dernières années et l’énorme augmentation de l’industrialisation rendent évident le scénario que prédisait Juan Domingo Perón dès 1953. Le monde sera avide de nourriture et de matières premières. Sans intégration régionale, nous serons des observateurs passifs du pillage de nos nations. C’est ce que nous vivons.

En ce qui concerne cette nouvelle forme de privatisation des ressources naturelles, nous devons prendre en compte certaines différences concernant les privatisations du flux économique.

Il ne s’agit pas de flux dans ce cas, mais directement de stock, c’est-à-dire que toute entreprise qui s’installe dans notre pays pour en extraire une ressource naturelle contrôle une partie du territoire. Ce qui est privatisé dans ce cas, c’est le territoire lui-même.

Mais nous nous sommes désengagés de ce processus d’aliénation territoriale et de ses protagonistes transnationaux comme Barrick Gold, Chevron et Monsanto. L’entrée de devises étrangères et les sources de travail justifiaient la colonisation.

Maintenant, la chose est devenue marron foncé.

Comment ne pas réveiller l’alarme chez les civils et militaires avec un président qui nie dans son assomption de jurer par la mère patrie?

Le patriotisme n’est-il pas une valeur inéluctable pour exercer la première magistrature? Être commandant en chef?

Face aux îles Malvinas, il y a un beau territoire, plein de diversité génétique, de ressources naturelles et d’eau douce du plus haut niveau.

Ces terres de Patagonie sont occupées par des propriétaires terriens britanniques, ou par hasard, de la même nationalité que ceux qui usurpent les Malvinas.

Mais si cela ne suffisait pas, ces propriétaires ont le soutien nécessaire pour construire à Sierra Grande, Playas Doradas, dans la province de Rio Negro, un aéroport privé. Pas pour les avions légers. Une piste d’atterrissage aux dimensions de l’aéroport Jorge Newbery. Je le répète: un magnat britannique possède un aéroport privé doté d’une capacité logistique militaire en face des îles Malvinas.

Qu’est-ce que le président de la nation, Mauricio Macri, a dit quand il a été réprimandé lors d’une conférence de presse à ce sujet? C’est bon, Lewis est mon ami.

Cela n’a pas indigné les Argentins non plus.

Le 11 janvier 2017, par le décret 29/2017, le président Mauricio Macri a autorisé le ministère des Finances à s’endetter pour 20 000 millions de dollars et a défini la compétence en faveur des tribunaux de New York et de Londres. Immédiatement après, il a enregistré la démission de l’Argentine à la Souveraine Immunité et a exclu de ce retrait les réserves de la Banque Centrale, les actifs diplomatiques, le patrimoine culturel, les dépôts bancaires et autres moyens de paiement.

Cependant, le décret ne dit rien dans son corps des biens inclus dans l’article 236 du code civil. Il est expressément inclus comme un engagement envers les ressources naturelles, dans le cas où l’Argentine ne peut pas se permettre de payer des intérêts ou des capitaux empruntés. Les Ressources Naturelles, c’est-à-dire le territoire de la Nation, en garantie de la dette.

L’article 236 parle des mines d’or, d’argent, de pierres précieuses, de substances fossiles (pétrole, charbon et gaz). Aussi les lacs non navigables et tous les biens acquis par l’État national. C’est-à-dire que la ficelle est ce qui importe le moins. Ils sont plutôt avides de richesse. De la richesse naturelle.

À la fin de mai 2016, Macri envoie une délégation du ministère de la Défense aux États-Unis dans le but de développer la coopération militaire. Où sera cette coopération nord-américaine? Dans la Triple Frontière et à Ushuaia, lieux d’accès aux réserves d’eau douce maximales de l’Argentine, l’aquifère Guarani et l’Antarctique.

Sous le continent antarctique, il y a aussi les plus grands gisements d’hydrocarbures de la région et un grand nombre de minéraux hautement stratégiques. L’aquifère guarani est la troisième réserve d’eau douce de l’humanité. Notre coopération est la coopération.

Les 2 et 3 mai 2018, les forces armées des États-Unis sont entrées en Argentine sous prétexte de mener des exercices militaires conjoints sur le territoire national, en dépit du fait que le Congrès ne l’a pas autorisé.

Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, le «Programme d’exercices combinés» CORMORAN permettra à l’armée américaine de traverser Trelew et Bahía Blanca sans problème.

Le 14 mai 2018, l’Argentine et le Royaume-Uni signent un protocole d’accord pour la coopération scientifique en Antarctique. Il marque également une voie pour un éventuel accord de pêche dans l’Atlantique Sud. Comment le Royaume-Uni peut-il revendiquer le droit d’enquêter sur l’Antarctique et de pêcher dans l’Atlantique Sud? Comme ils ont occupé les îles Malvinas massacrant les soldats argentins, c’est leur droit. De là, ils sentent qu’ils possèdent toute la projection territoriale de leur base militaire.

À un peu plus de 600 km des îles Malvinas, la société britannique Echo Energy PLC a annoncé le forage du premier de ses puits de pétrole dans la province de Santa Cruz. La loi interdit à toute entreprise d’exercer des activités dans les zones de sécurité nationale. Imaginez si vous le permettez à une entreprise rien moins que britannique.

Dans un acte de générosité, le commandement sud des États-Unis fait don au gouvernement de la province de Neuquén de la construction d’une base à des fins humanitaires. Sur le site de US corps militaire peut être lu « tirer parti des capacités d’intervention rapide, en collaboration avec les pays partenaires et la coopération régionale au sein de notre zone de responsabilité de soutenir les objectifs de sécurité nationale des États-Unis, la défense des approches sud de États-Unis et promouvoir la sécurité et la stabilité régionales. »

En chrétien, nous devons abandonner notre territoire pour soutenir les objectifs de sécurité des États-Unis. Négliger notre sécurité nationale pour la leur. Par coïncidence, la base humanitaire est à quelques kilomètres de Vaca Muerta, le plus grand réservoir d’huile de schiste en Argentine, exploité par l’American Chevron. Nous n’arriverons pas à résilier le contrat avec la compagnie pétrolière. Nous allons recevoir tout le poids de «l’aide humanitaire».

C’est clairement un gouvernement d’occupation. Il ne suffit pas d’identifier quelle est votre orientation idéologique. Il suffit de voir comment il collabore en géopolitique. Nous devrons surmonter les discussions des modèles idéaux de la société, devront surmonter l’ajustement économique d’urgence pour voir et analyser la situation, non seulement en tant que citoyens ayant des droits, mais comme Argentins à risque.

Il faut que toute la direction argentine parle du terrible risque que ce terrible scénario implique pour la Défense nationale. Entre autres choses le silence complice concernant l’incertitude de l’incident suspect qui a fait disparaître le sous-marin ARA San Juan.

Une direction concernée de ses spéculations face à la 2019, dans ce contexte de l’usurpation territoriale, il chèvre condamnation pour trahison. Ils ne peuvent pas mettre en avant leurs ambitions de leadership électoral lors de l’usurpation du territoire argentin. Les gens de la nation les exigeront. Quand la Patrie est en danger tout est légal, sauf le défendre.

Redinternacional.net

Gustavo Koenig, 24 mai 2018