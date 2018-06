Interview de Peckinpah sur la fin de notre monde

L’interview de Sam Peckinpah par Playboy (août 72) est très eschatologique… Il sentait la fin du monde et a filmé la fin d’un genre. Pour lui la télévision, le Big Brother, le Deep state (on disait alors « le système »), tout concourait à faire des êtres humains des zombis lobotomisés. Aujourd’hui on s’ne fout mais il est intéressant de voir que ce réalisateur des westerns décadents, ultraviolents et apocalyptiques a été celui qui le plus possible a tiré la sonnette d’alarme sur la technologie.

Peckinpah dans le texte traduit en français :

Vous savez de quoi il s’agit dans ce pays, docteur? C’est de la publicité. C’est un lavage de cerveau. C’est des conneries. Ce sont des produits et des gens qui se bousculent, ne faisant aucune distinction entre les deux. Nous sommes à nouveau dans l’âge des ténèbres. Le temps viendra, il a dit quand vous regarderez Harry Truman comme probablement le meilleur président que ce pays n’ait jamais eu. Même Eisenhower était meilleur que ces gars-là. Au moins, il savait qui il était. Il n’était pas mort et la société n’était pas morte. L’ennui les tuera. Le pays n’a pas de durée d’attention. Nous sommes orientés vers la télévision maintenant. Nous ferions mieux de nous réveiller sur le fait que Big Brother est là. Et maintenant, avec la télévision par câble et les vidéocassettes qui arrivent, personne n’aura jamais à se lever de son cul, même pour aller au coin d’un film. C’est affreux. Une des grandes choses à propos d’aller au cinéma ou au théâtre, c’est l’acte lui-même – la sortie, l’achat des billets, le partage de l’expérience avec beaucoup d’autres personnes. Quatre-vingt pour cent des gens qui regardent la télévision la regardent en groupes de trois ou moins, et l’un d’entre eux est à moitié lapidé. La plupart des gens rentrent chez eux la nuit après le travail, ont quelques coups avant le dîner et s’installent dans leurs quartiers de vie. La façon dont notre société évolue, docteur, a été très réfléchie. Ce n’est pas accidentel. Nous sommes tous en train d’être programmés, et j’en ressens amèrement.

Ce discours « paranoïaque » repose sur une évidence qui aujourd’hui n’est plus à démontrer, et que quelqu’un comme Jack London, esprit libre parfois à la limite du western, a souvent dénoncé (voyez notre étude sur le Talon de fer). Le western devenu impossible montre que c’était par excellence le genre de la liberté, destiné à nous prévenir contre les risques de la violence et de la loi. Aujourd’hui on est juste bon pour le cinéma de dystopie ou de comédie noire.

Les lecteurs curieux de ce thème se référeront à notre étude sur littérature et conspiration.