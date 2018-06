American shithole : un récit-aventure de Mike Stone

(henrymakow.com). A compléter avec le film Idiocracy ou War dogs. Quand le système occidental dégénère en dystopie absolue et méphitique.

J’étais debout près du bord de la plate-forme de métro quand j’ai vu le coup venir.

Mon agresseur potentiel était un homme noir d’une vingtaine d’années. Je l’avais remarqué quelques instants plus tôt, du coin de l’œil, s’approchant rapidement du côté. À cinq heures du matin, nous étions les seuls sur la plate-forme de métro à la station Hollywood et Vine. Pourquoi marchait-il directement vers moi?

Sa vitesse a augmenté et quand il fut à trois pieds de distance, j’ai vu son poing droit monter et son bras en arrière. Je me suis immédiatement retourné pour lui faire face et j’ai levé un bras pour bloquer son coup de poing. Il a vu mon bloc venir, a tiré son poing vers le bas, et a couru après moi.

Il ne cherchait pas un combat, il cherchait un coup de poing suivi d’une fuite rapide. Et si je n’avais pas été attentif, il m’aurait frappé du côté du visage. Aussi près que je me trouvais au bord de la plate-forme, j’aurais peut-être dégringolé sur les rails du métro et je me serais fait écraser par le train suivant. Juste une autre victime inconnue et oubliée du jeu Knockout.

Bienvenue dans le shithole.

À Los Angeles – l’une des villes les plus lourdement taxées, dans l’un des États les plus lourdement taxés de la nation – le libéralisme règne en maître, la stupidité abonde et la pauvreté est partout. Littéralement partout.

Des tentes et des abris en carton jonchent les trottoirs de nombreuses rues de la ville. Sur une rangée glissante, des blocs de villes entières sont occupés par des dizaines de milliers de femmes et d’hommes sans-abri, dont 80% sont noirs. Ils recouvrent les plages de Venise et Santa Monica. La nuit, vous pouvez trouver des centaines d’entre eux qui dorment dans les voitures de métro ou s’étalent sur les plates-formes de la station. Au lieu d’une salle de bains, ils se soulagent dans les ascenseurs de la station de métro, qui sont constamment remplis de flaques de pisse.

La puanteur dans ces ascenseurs est impossible à décrire et est maintenant tellement enracinée qu’elle ne peut pas être enlevée, peu importe la force des agents nettoyants utilisés. De temps en temps, vous trouverez un homme noir étendu dans une de ces flaques de pisse. (Maintenant que Starbucks a ouvert ses portes aux clients passants et non-payants, ce n’est qu’une question de temps avant que tous leurs sites commencent à sentir comme la pisse aussi.)

Il y a deux semaines, je suis entré dans l’un de ces ascenseurs souterrains qui sentaient la pisse. Un homme noir d’une vingtaine d’années se tenait penché dans le coin avec son pantalon baissé jusqu’aux genoux et sa main dans son caleçon, se branlant.

Ce n’est pas une chose ponctuelle; C’est une chose quotidienne, tout le temps et tout le monde qui roule dans le métro à Los Angeles est familier avec. Oubliez d’appeler la sécurité, il n’y en a pas. J’ai vu des femmes volées et des hommes agressés dans les trains du métro. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour appeler le conducteur, rien ne se passe. La police ne vient jamais, personne n’est arrêté, les malfaiteurs sont libres.

Vous pourriez être choqué de cela, mais je vous assure que ça se passe partout à Los Angeles; pas à Beverly Hills, où les flics vous attaqueront si votre voiture tombe en panne dans l’une de leurs rues, ni à Malibu; mais certainement dans toutes les classes inférieures ou dans la classe moyenne de la ville. C’est devenu si ancré que la plupart des résidents ne bronchent plus. Ils l’acceptent simplement et passent à autre chose. Et puis ils continuent à voter démocrate à chaque élection, ce qui ne fait que perpétuer le problème.

POLITICIENS CORROMPUS, CRIME

Antonio Villaraigosa, l’ancien maire hispanique et démocrate de la ville, avait plus de deux cents assistants payés à temps plein par la ville pendant qu’il était au pouvoir, mais rien n’a changé sous son «leadership». En fait, la ville s’est progressivement aggravée. Si vous, ou moi, ou quelqu’un d’intelligence supérieure à la moyenne, avait deux cents assistants payés à temps plein, nous pourrions mettre fin à l’itinérance à Los Angeles – sinon l’état de Californie – en moins de trois ans. Villaraigosa a passé huit ans au pouvoir et n’a pas accompli une sacrée chose. Il concourt maintenant pour être gouverneur.

Notre maire actuel, Eric Garcetti, à gauche, un démocrate, est au pouvoir depuis 2013. Je ne sais pas combien d’assistants rémunérés à temps plein il a, probablement le même nombre que Villaraigosa, et il n’a pas fait de sacrément chose dans ses cinq années au pouvoir, soit. Des zones entières de la ville s’effondrent sous son mandat.

Le crime est partout. Quand j’avais une voiture, elle était brisée plus d’une fois. Dans un ancien immeuble d’appartements à Hollywood, j’ai été surpris par le bruit du verre brisé à l’extérieur de ma cuisine. J’ai regardé par la fenêtre pour voir un homme hispanique grimper une échelle de fortune à l’appartement au-dessus de la mienne. J’ai appelé les flics et ils ont arrêté le gars.

BIEN-ÊTRE RAMPANT

Pourquoi les gens le supportent-ils? Peut-être parce que presque tout le monde dans cette ville est sous une forme quelconque dépendant de l’aide gouvernementale. Lorsque la femme coréenne de la classe moyenne qui possède le salon où je me suis fait couper les cheveux, m’a demandé pourquoi je n’étais pas sur les coupons alimentaires, je me suis tourné vers elle et lui ai dit: « Es-tu? » Elle rougit et gloussa.

Un agent de sécurité noir à un ancien travail m’a demandé la même chose. J’ai répondu avec ma propre question: « Vous ne devez pas être fauché ou sans emploi pour obtenir des bons de nourriture? » Il m’a regardé comme si j’étais fou et m’a dit: « Mec, tu ne sais rien. »

Quand je vais au marché, c’est rare – et je dis extrêmement rare – quand la personne devant moi ne paie pas ses courses avec une carte EBT. J’ai vu des femmes vêtues de ce qui ressemblait à des manteaux de fourrure et qui portaient ce qui ressemblait à des bijoux en diamants, en payant leurs chariots bourrés de cartes EBT.

En effet, être dépendant du gouvernement fait partie intégrante de la vie à Los Angeles. Et vous savez qui paie pour cela? Toi et moi.

Est-ce que quelqu’un va aller de l’avant et aider à faire tourner cette ville? J’en doute. Nos dirigeants politiques sont tous des faux-fuyants, qui ne se soucient absolument pas du bien-être des gens qu’ils gouvernent. Nos chefs d’entreprise et religieux sont les mêmes. Et ne me lancez même pas sur les pervers béat, hypocrite qui composent l’industrie du divertissement. Si vous n’en parlez pas, ils n’écoutent pas.

Nous avons des élections ici le 5 juin. Mis à part Patrick Little, candidat à la présidence, je ne sais pas s’il y a une seule personne honnête sur le bulletin de vote.

En fin de compte, cela reviendra aux citoyens de cette ville, ceux qui composent les classes ouvrières et moyennes. Ils sont les vrais héros. Mais ils sont tellement attachés à essayer de rester à flot que le changement social et politique est la chose la plus éloignée de leurs esprits. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour survivre.