Fdesouche qui en a une couche : 84% des Français ne veulent pas d’immigrés, mais 344% veulent plus d’escaladeurs… les lecteurs d’E&R eux mettent en doute les événements et bottent en touche !

Honni soit qui Mali pense : les lecteurs excellents s’énervent à démontrer l’ingénierie sociale derrière le projet alpin

Grotesque !

Un gamin de 4 ans tombe dans le vide du 6e, fait une chute verticale de 6 mètres à 20 de hauteur et se rattrape miraculeusement à la barre du 4e !

Ensuite il tient dans le vide en attendant les secours ?

Même pas besoin de demander si il a des contusions, il devrait être ne morceaux 20 m plus bas.

Même pour un athlète en barres parallèles ce serait un exploit ! Alors un gamin qui sait à peine marcher…

Je ne vois même pas comment il aurait pu enjamber la garde.

Le barbu sur la terrasse qui n’est pas capable de l’aider ?! Il faut attendre l’arrivée du « bon migrant » ?

Et le bon migrant escalade au lieu de prendre l’escalier ?! Un show spectaculaire pour le monde entier.

Tout ce que je vois c’est un homme escalader. Après, entre hologramme et mannequin, l’illusionnisme me semble envisageable.

Ensuite le voisin interviewé n’est pas celui de la terrasse. Ce n’est pas sans me rappeler le faux couple Turinge de l’affaire du Rainbow Warrior.

Le nom du gamin ? Au moins son prénom !

Pas de photo du héro avec le sauvé ?!

Ou se trouvait le héro avant de grimper ? Comment à t’il passé la grille de la rue pour accéder au mur ? Comment le gamin a enjambé la garde ?

Tout cela est du cinéma, et du mauvais cinéma.

Ce n’est pas la première fois qu’on nous enfumera avec de l’ingénierie sociale pour nous faire passer le mythe « du bon migrant » dans une Europe en crise qui commence à les rejeter.

Un autre :

Sur la vidéo le voisin est grand costaud barbu.

Sur l’interview ledit voisin est petit freluquet glabre.

Il est sans doute transformiste de métier ou bien c’est une mutation génétique à tel point que même son nom a changé.

Vous avez dit bizarre ? Comme c’est étrange !