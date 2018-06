Welcome to L.A… par l’écrivain dystopique Mike Stone…

Des tentes et des abris en carton jonchent les trottoirs de nombreuses rues de la ville. Sur une rangée glissante, des blocs de villes entières sont occupés par des dizaines de milliers de femmes et d’hommes sans-abri, dont 80% sont noirs. Ils recouvrent les plages de Venise et Santa Monica. La nuit, vous pouvez trouver des centaines d’entre eux qui dorment dans les voitures de métro ou s’étalent sur les plates-formes de la station. Au lieu d’une salle de bains, ils se soulagent dans les ascenseurs de la station de métro, qui sont constamment remplis de flaques de pisse.

