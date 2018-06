Attentats partout : « Le Français, pétrifié par la terreur, et découragé par les erreurs de la politique étrangère, s’est renfermé dans un égoïsme qui ne lui permet plus de voir que lui-même, et le lieu et le moment où il existe: on assassine en cent endroits de la France; n’importe, car ce n’est pas lui qu’on a pillé ou massacré… »

Le Français, pétrifié par la terreur, et découragé par les erreurs de la politique étrangère, s’est renfermé dans un égoïsme qui ne lui permet plus de voir que lui-même, et le lieu et le moment où il existe: on assassine en cent endroits de la France; n’importe, car ce n’est pas lui qu’on a pillé ou massacré: si c’est dans sa rue, à côté de chez lui qu’on ait commis quelqu’un de ces attentats, qu’importe encore? Le moment est passé; maintenant tout est tranquille. Il doublera ses verrous et n’y pensera plus: en un mot, tout Français est suffisamment heureux le jour où on ne le tue pas.

Joseph de Maistre