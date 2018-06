Comment les spartiates contrôlaient leur psychisme mieux que les samouraï : découvrez les pathémata avec mon ami Nicolas Richer.

B) Se maîtriser pour servir la cité

Les pathèmata sont donc des abstractions d’états physiques, qui sont

redoutables parce que ces états s’emparent des hommes et peuvent les détourner du

service de la cité. Conscients du rôle joué par ces puissances, les Spartiates ont

clairement voulu les conjurer, notamment en leur vouant un culte.

Spécialement, le lien des éphores avec le culte de Phobos est clair :

Phobos est conçu comme étant la Peur qui courbe les citoyens devant la loi

et devant ses représentants que sont les éphores13. Ce lien entre le culte de

Phobos et les éphores semble clairement indiquer comment les

Lacédémoniens veillent à se rendre propices toutes les forces qui ont prise

sur les hommes.

En outre, pratiquer le culte des pathèmata ou du moins leur prêter une

attention qui est ostensiblement marquée dans l’espace public incite

constamment les citoyens à maîtriser leurs pathèmata, leurs passions, leurs pulsions, ou

plutôt leur état physique pour servir au mieux la cité — et, même si les

compétences militaires des éphores sont limitées, beaucoup des pathèmata ont une

importance militaire fort nette : Phobos garant de la discipline collective et

inspirateur de la panique ennemie étant ici largement laissé de côté14, on

soulignera qu’Éros fonde la solidarité de la communauté civique et notamment

des soldats, tandis que Hypnos, Thanatos et Limos doivent être autant que

possible maîtrisés, notamment à la guerre.

