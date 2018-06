Juncker et l’Europe en rogne contre le bellicisme US et la guerre antirusse ?

BRUXELLES – Le chef de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré qu’il était temps pour l’Union Européenne (UE) de renouer avec la Russie et de cesser de « l’attaquer », en contraste frappant avec les Etats-Unis qui ont multiplié les accusations et les sanctions contre Moscou. Ces déclarations vont de pair avec une tendance qui se développe rapidement et que le Center for Syncretic Studies de Belgrade prévoit depuis 2014, dans laquelle l’UE tracera une voie indépendante de l’atlantisme des États-Unis.

Surprenant certains et rassurant d’autres, M. Juncker s’est adressé à un auditoire lors d’un événement sur la réforme de l’UE à Bruxelles, en Belgique. Bien que sa déclaration contienne des messages contradictoires visant à démontrer une continuité avec la ligne atlantique de l’UE, qui était auparavant plus prononcée, le message global était conciliant.

L’atlantisme, ou transatlantisme, a été le modèle de travail des États-Unis dans leurs relations avec l’Europe occidentale d’après-guerre. Sur le plan militaire, il était représenté par l’OTAN, économiquement par l’intégration de sociétés de capitaux européennes, principalement des banques, dans des sociétés bancaires américaines. Au niveau du » développement « , cela a pris la forme de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Selon le point de vue, erroné, des dirigeants soviétiques à la fin des années 1990, l’idéologie était le principal obstacle séparant l’Est de l’Ouest, et une « intégration entre égaux », entre l’Europe et le bloc soviétique, pourrait avoir lieu si l’URSS abandonnait son idéologie marxiste-léniniste et ses structures économiques connexes. Ce n’est pas ce qui s’est passé, et au lieu de cela, les États-Unis ont transformé leur liste de cibles de frappe nucléaire – principalement des usines industrielles – en une liste de sites économiques de sabotage et de corruption.

« Nous devons donc revenir en arrière, je ne dirais pas pour des relations normales avec la Russie, mais il y a tellement de domaines où nous pouvons mieux coopérer avec la recherche et l’innovation et autres, sans oublier nos différences. La Russie doit être plus proche de nous « , a– t-il déclaré.

Alors que le discours de Juncker se voulait conciliant, l’UE est toujours sur une corde raide.

Comme les analystes du CSS l’ont longuement exprimé, il existe trois principaux groupes de pouvoir dans l’UE : les atlantistes, les européistes et les eurasianistes. Les européistes ont toujours été le groupe dominant, suivis de près par les atlantistes, mais l’évaluation de la manière d’aborder une trajectoire de développement européiste s’est établie sur le chemin des atlantistes. Les eurasianistes étaient pour la plupart des représentants d’entreprises européennes dépendant directement des sources d’énergie russes. L’eurasisme est une version élargie de l’européanisme dans son sens fondamental – créer une interdépendance mutuelle des chaînes d’approvisionnement contribuerait grandement à assurer l’équilibre du développement sur le continent eurasien, qui comprend l’Europe.

On pense aussi que cette interdépendance mutuelle diminuerait considérablement les chances de guerre. La Seconde Guerre Mondiale était essentiellement une guerre civile eurasienne, qui a causé la mort de 80 millions de personnes. Elle a marqué un énorme recul dans le développement économique eurasien, et a conduit à la montée des États-Unis qui en étaient sortis indemnes parce qu’ils se trouvaient bien en sécurité de l’autre côté de l’Atlantique, pour devenir l’une des deux superpuissances mondiales.

Les remarques de Juncker sont donc de nature historique. Reflétant cette ligne délicate sur laquelle l’UE est actuellement assise, il a adressé des mots conciliants aux États d’ »Europe centrale » dont l’agenda idéologique a été fixé par Washington beaucoup plus que par Bruxelles ou Berlin. À cette fin, il a déclaré que l’UE n’accepterait jamais « ce que la Russie a fait » à l’Ukraine et à la Crimée, faisant référence à la crise de 2014 à Kiev qui a conduit le gouvernement ukrainien actuel au pouvoir, et au référendum qui s’est ensuite tenu en Crimée, qui s’est traduit par un soutien de plus de 90% en faveur de la réunification avec la Russie.

L’un des principaux arguments en faveur de meilleures relations est la taille de la Russie. « Nous devons garder à l’esprit que l’ensemble du territoire de l’UE a environ 5,5 millions de kilomètres carrés. La Russie[a] 70,5 millions de kilomètres carrés », a déclaré M. Juncker.

Cependant, la taille de la Russie n’a pas empêché l’UE et ses alliés de compromettre la diplomatie par une expulsion massive de diplomates russes il y a deux mois. Au total, plus de 100 d’entre eux ont été renvoyés en Russie, accusés d’être des espions sous couverture, par plus d’une douzaine de pays.

Dans le même temps, il est important de séparer les expulsions diplomatiques – les actes de désespoir – des changements de politique et des attitudes qui se produisent de plus en plus souvent dans l’UE.

Les expulsions ont été lancées par le Royaume-Uni dans le but d’accuser Moscou de l’empoisonnement de l’ancien agent double russe Sergei Skripal et de sa fille à Salisbury en mars de cette année. Londres a ouvert la voie avec 23 expulsions, mais les États-Unis ont surenchéri en expulsant 60 personnes. La plupart des autres ont limité les expulsions à un à quatre diplomates. La Russie a répliqué de manière proportionnelle avec un nombre égal d’expulsions.

Renforçant la » nouvelle ligne » de Juncker, qui reflète la position officielle de l’UE à plusieurs égards : Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a souligné la nécessité de construire des ponts et de maintenir une relation » mature et basée sur la confiance » avec Moscou dans le contexte d’une série d’accusations.

Juncker avait déjà été critiqué par ce qui reste des groupes de pouvoir atlantistes, qui sont loin d’être insignifiants dans l’UE, pour ne pas être assez hostile à la Russie. En mars, il a félicité Vladimir Poutine pour son élection à un quatrième mandat en tant que président russe, provoquant la colère des principaux responsables européens et des journalistes.

Selon Tara McCormack, professeur de politique internationale à l’université de Leicester, les paroles de M. Juncker traduisent un « malaise » grandissant dans l’UE face à la diabolisation continue de la Russie, surtout depuis que les États-Unis ont engagé une guerre commerciale contre leurs partenaires transatlantiques.

« Je pense que Juncker reflète vraiment un sentiment plus large dans les autres Etats de l’UE selon lequel, quelles que soient les différences, la relation entre l’UE et la Russie doit être un peu normalisée … Je ne pense pas que la Russie sera remplacée par les Etats-Unis. Cette guerre commerciale potentielle reflète une sorte de fissure dans les relations entre l’UE et l’Amérique « , a-t-elle dit dans une déclaration publique aux médias russes.

Source : https://www.fort-russ.com/2018/06/huge-juncker-statement-europe-must-stop-attacking-russia/

Traduction : Avic – Réseau International