O fortunatos nimium, sua si bona norint, Agricolas : quand Virgile célèbre le bonheur paysan…

Géorgiques, II, 458-474

Heureux l’habitant des campagnes, s’il connaissait son bonheur ! Loin du tumulte des armes et des discordes furieuses, la terre justement libérale lui fournit une facile nourriture. Il n’a point, il est vrai, ces palais fastueux où, par mille portiques, s’engouffre chaque matin le flot des clients qui viennent saluer le réveil du maître ; il n’a pas à posséder les portes incrustées d’écaille, ni les habits chamarrés d’or, ni les vases d’airain de Corinthe ; pour lui la pourpre d’Assyrie n’altère point la blancheur des laines ; pour lui le mélange de la case ne dénature pas la pure liqueur de l’olive ; mais il a une vie tranquille, assurée, sans déceptions, riche de tous les vrais biens ; il goûte les longues heures de loisir dans ses vastes domaines : des grottes, des lacs d’eau vive, de fraîches vallées qui rappellent Tempé, et le mugissement des bœufs, et les doux sommeils à l’ombre des arbres, tout cela est à lui.

Ensuite :

Illic saltus ac lustra ferarum,

Et patiens operum exiguoque assueta juventus,

Sacra deum, sanctiique patres

C’est aux champs que sont les retraites des bêtes sauvages ; c’est là qu’on trouve une jeunesse endurcie au travail et accoutumée à vivre de peu ; c’est là que la religion est en honneur, et les pères vénérés à l’égal des dieux…