Dans les Etats-Unis d’aujourd’hui, la police armée est probablement une plus grande menace pour votre argent que des brigands traditionnels. Dans le Washington Post la semaine dernière :

« Un habitant de Cleveland âgé de 64 ans intente un procès à la US Customs and Border Protection après que des agents l’ont fouillé au corps dans un aéroport en octobre dernier et lui ont confisqué plus de 58 000 $ en liquide sans l’accuser d’aucun crime, selon un dossier fédéral déposé cette semaine dans l’Ohio.

Les agents de la douane ont saisi cet argent par un processus appelé confiscation civile des biens, qui permet aux autorités de saisir l’argent liquide et les biens de personnes qui ne sont jamais condamnées ni même accusées de quoi que ce soit. Cette pratique est très répandue au niveau fédéral. En 2017, les autorités fédérales ont saisi plus de deux milliards de dollars d’actifs chez des particuliers, une perte nette similaire, en taille, aux pertes annuelles dues à des vols résidentiels aux Etats-Unis ».