Espagne : Karine commente le retour sans les urnes du refoulé socialo !

Espagne ! Mais qu’importe finalement cela. Il ne s’agit que de l’intérêt du pays. C’est dépassé. Les députés en restant à leur poste dans ce contexte montrent que le pouvoir est un but en soi, sans idéal, sans avoir le sens de l’Etat. Mettre des indépendantistes et des nationalistes en soutien d’une majorité présidentielle montre l’absence totale de volonté de gouvernance. Cela tombe bien, cela affaiblira encore un peu plus l’Etat, cela continuera à le discréditer. Bientôt, l’on pourra se passer totalement et officiellement d’élection: la dictature pour les peuples pourra être célébrée sur nos bonnes vieilles terres d’Europe.

Karine Bechet-Golovko