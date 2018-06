Foutage de gueule alpiniste ici démontré…

https://fr.sott.net/article/32581-Spiderman-ou-l-autopsie-d-une-imposture

Ingénierie sociale et sauvetage au balcon : le point de vue d’une doctoresse en physique.

Aujourd’hui de nouveaux témoignages montrent que le gosse « serait » déjà tombé de l’étage au-dessus (le 5ème) et même du 6ème où le concierge a dit qu’il habitait, et se serait accroché de façon miraculeuse à la balustrade du dessous. Un gosse de 4 ans ! L’enfumage continue…

https://www.bfmtv.com/police- justice/enfant-sauve-le-petit- garçon-a-chute-d-un-étage- avant-de-s-accrocher-au- balcon-1458106.html

Un enfant de 4 ans ou un adulte de 30 ans qui tombe d’un immeuble a tendance à s’éloigner de la paroi de l’immeuble et ses chances de s’agripper à une balustrade sont proches de zéro…

Par ailleurs, l’accélération est telle que les mains de l’enfant n’auraient pas résisté au choc et qu’il n’aurait pas pu s’accrocher.

**

Je souhaite apporter ici un témoignage de dernière minute qui ne pourra guère être remis en question:

« Bonsoir,

Je suis docteur en physique et je voulais vous informer que je peux démontrer par le calcul mathématique que toute cette histoire avec Mamadou n’est qu’une vaste fumisterie.

Voici la démonstration: quelle est la vitesse d’un corps en chute libre à une hauteur H donnée? Mettons H = 6 m, soit grosso modo la hauteur de deux étages.

L’objet a donc un mouvement rectiligne uniformément accéléré par la gravité, la formule qui permet d’obtenir sa vitesse est donc v = racine carrée de (2*g*h)

Avec g = 9.81 et h = 6 m (c’est la distance parcourue lors de la chute, soit deux étages = 6 m)

On obtient donc une vitesse de 10.85 m/s, soit encore v = 39.06 km/h

La chute d’un corps de 6 m de haut équivaut donc à projeter ce même corps à près de 40 km/h contre un mur en béton.

Mon ami Didier Long, aussi titulaire d’un doctorat de physique vient appuyer mes calculs, je le cite:

« Lorsque l’on tombe de trois mètres et que l’on s’accroche à une barre, située donc trois mètres plus bas que le départ de la chute, l’énergie doit être encaissée par le travail mécanique exercé par les bras.

Si le dépliement des bras au cours de l’arrêt se fait sur une longueur de 1 m, les bras doivent supporter quatre fois le poids du corps. Si ce dépliement se fait sur une longueur de 50 cm, les bras au cours de l’arrêt de la chute sept fois le poids du corps.

Le tout sans que les mains glissent.

C’est un peu ce que font les gymnastes aux barres fixes.

Si la chute est d’une hauteur de 6 mètres, et selon l’amplitude du dépliement des bras au cours de l’arrêt, 1 mètre ou 0.5 mètre, la force encaissée par les bras est de 7 fois le poids du corps, ou 13 fois le poids du corps. »

Conclusion: la version officielle est donc scientifiquement impossible. L’enfant ne peut en aucun cas être tombé d’une hauteur de 6 m et s’être rattrapé à la rambarde, c’est mathématiquement et physiquement impossible, ses bras et ses mains n’auraient pas survécu à l’impact.

Macron tient donc son Théo.

Florence Vivès. »

**

Par ailleurs, sur les photos, on remarque que le voisin assez costaud qui se situe juste à côté et qui n’en fout pas une, touche la main de l’enfant mais semble ne pas vouloir l’attraper pour ne pas risquer de le faire tomber (ce qu’il déclarera plus tard).

Il aurait néanmoins pu le faire et le récupérer de son côté.

Au pire, il aurait brisé d’un coup de pied la paroi de plastique ou de verre qui les sépare.

A un moment, il tient même l’enfant de ses deux mains.

Mais, curieusement, il ne fait rien et semble attendre le déroulement du scénario prévu, à savoir le sauvetage de l’enfant par le pauvre migrant sportif et en bonne santé qui a quitté son Mali natal pour venir jouer les héros en France.

On a aussi remarqué la force des mains et l’aisance à se déplacer vers la droite de l’enfant qui semble habitué à ce genre d’exercice.

Pendant ce temps, le père assez indigne fait tranquillement ses petites courses dans le quartier et va même jouer à Pokémon Go, peut-être en attendant la fin du tournage du film par les équipes de tournage de Macron.

Tout sonne vraiment faux dans cette histoire.

Et maintenant nous avons un nouveau migrant de qualité parmi nous, en plus des innombrables médecins, ingénieurs, architectes et juristes que nous n’avions pas en France, il nous arrive un héros athlétique rompu à toutes les techniques de sauvetage, aussitôt embauché par les pompiers de Paris après un accueil en héros à l’Elysée par le président par défaut.