Make America Crazy Again

Sachs et le débile Donald (ici en camisole de farce)

« L’économiste américain reconnu internationalement Jeffrey Sachs – candidat présélectionné à la présidence de la Banque mondiale en 2012 – a fustigé le président américain Donald Trump, accusant le leader américain de plus en plus isolé de déclarer une “guerre commerciale de psychopathe”. En condamnant vendredi la politique économique de la Maison-Blanche vis-à-vis de l’étranger, – y compris la probabilité d’une guerre commerciale avec des alliés à long terme en Amérique du Nord et en Europe – Sachs a noté que “les actions commerciales de Trump sont manifestement illégales. Elles sont faussement justifiées comme un acte de sécurité nationale, et c’est une pure absurdité”…

» Sachs, directeur du Centre pour le développement durable de l’Université de Columbia, observe que les dirigeants et les experts économiques du monde entier cherchent sans succès à identifier une stratégie derrière les annonces politiques souvent enfantines de Trump. “Par instinct, nous nous efforçons de donner un sens à l’absurdité de Trump, en supposant implicitement une stratégie cachée”, a fait remarquer Sachs, pour conclure : “Il n’y en a pas.”»

Dedefensa.org