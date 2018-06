Te fais pas de Bilderbergs, Berg-olio est avec toi et tous les pétroliers, va savoir pourquoi ! L’O.N.G. Vatican vaticine !

http://benoit-et-moi.fr/2018/actualite/leglise-capitule-devant-le-monde.html

L’Eglise capitule devant le monde

Après le cardinal Parolin invité du Club Bilderberg, voilà un Sommet international organisé au Vatican avec les PDG des principales compagnie pétrolières, qui rencontreront le Pape pour parler du climat (7/6/2018)

Le très secret Club Bilderberg tient en ce moment (7-10 juin) à Turin sa 66ème rencontre annuelle. Dans la liste des participants , à côté des français Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre socialiste de Hollande et Jean-Louis Blanquer, actuel minitre de l’éducation (très apprécié dans certains milieux de droite…), on relève un nom insolite: celui du cardinal Parolin, Secrétaire d’tat du Saint-Siège. C’est la première fois en 66 ans qu’un représentant du Vatican participe à cette rencontre.

Mais ce n’est pas tout. Simultanément, les 8 et 9 juin, le Vatican, encore, est l’hôte d’un Symposium à huis clos, sous les auspices de l’inénarrable Marcello Sorondo, président de l’Académie Pontificale des Sciences, et du cardinal Turkson, préfet du nouveau dicastère Vatican pour la promotion du développement humain. Titre du Sommet: « La transition énergétique et le soin de notre maison commune ». Parmi les invités, les PDG des principales compagnies pétrolières, et d’importantes sociétés d’investissement. Une rencontre avec le Pape est même programmée.

Décidément, l’Eglise a définitivement intégré l’idéologie du monde… Un comble pour une Eglise qui affichait au début du Pontificat de François l’ambition de se « démondaniser »